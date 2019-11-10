東京直擊｜3間2019新酒店　必試新宿溫泉旅館住榻榻米房

東京酒店旅館多，不過質素參差。記者曾經住過一間三星級酒店，房內窄得連行李箱也不能打開，或是放了行李箱就過不了通道，壓迫感覺有如一、二星級住宿，非常中伏！ 不過，今次《香港01》記者實地到場拍攝的3間全部於2019年新開幕的酒店，設計主題各有特色，而且善用房內空間，營造舒適感。而且交通方便，最近羽田機場的一間亦只需15分鐘乘車時間，即看下列介紹及實拍照片。 （文章內提及的酒店服務及價格，以發稿日期為準）

Onsen Ryosan Yuen Shinjuku

【1】新宿溫泉旅館Onsen Ryosan Yuen Shinjuku：榻榻米房、露天風呂

東京市區少見有溫泉酒店，而這間在2019年5月8日正式開幕的旅館藏身在新宿區，卻附有室內及露天風呂。旅館命名為「Yuen」（音：緣）希望與各國觀光客結緣，共有193間房，全部均是榻榻米卧室，再配高身軟床，讓我們這些外國旅客都體驗到日本傳統家居感覺。房型有7種之多，適合2至4人租住，房內有免費身體清潔用品，更有特別的日式小食，而前台亦可以租借手機充電器、轉插器，連捲髮棒也有，服務貼心值得一讚。

入住這旅館最大特色是可以免費享用溫泉設施，一個價錢雙重享受。頂樓溫泉區域分男浴及女浴，都使用由箱根引流而來的真正泉水，具有鎮痛和美顏功效，建議整天遊玩後回來歎個露天風呂，一邊欣賞新宿夜景一邊為勞累身心充電。浸完之後記得在休息區吃免費雪條！另推介酒店餐廳「夏下冬上」，廚師會在開放式廚房展現廚藝，這裡的時令刺身、鐵板煎和牛及天婦羅都相當出色。（實拍食物相片請按下列圖片集）

設計美觀度：★★★★★

房間寛廣度：★★★★

窗外觀景度：★★★

設備／服務：★★★★★

交通便利度：★★★

總評性價比：★★★★

房價：市景雙人房間$846起（參考Booking.com截圖2020年1月價格）

地址：160-0022 東京都新宿區新宿5丁目3-18

交通：東京都丸之內線「新宿御苑前站」3號出口步行約7分鐘；

東京都營新宿線「新宿三丁目站」C7出口步行約8分鐘

附近景點：立富久櫻花公園、花園神社、三越伊勢丹

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+ 31 + 30 + 29

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+ 19 + 18 + 17

【2】濱松町自助式酒店Hotel Tavinos Hamamatsucho：漫畫主題、AI自助服務

2019年8月1日才正式開幕的Hotel Tavinos是本篇介紹中，最近羽田機場的一間，乘東京單軌列車由羽田機場到濱松町站僅13分鐘車程。最大特點是漫畫主題，走入低調外觀的酒店便會看到整幅漫畫牆，而登上1樓酒店大堂，四面八方更是不同設計的漫畫風格牆壁，活像跳入了一本漫畫書，非常有新鮮感。如果喜歡這種設計風格，也一定喜愛這裡的房間，每間房都有大大幅壁畫，分3款早餐系列設計：咖啡、麵包及雞蛋，連地氈也有圖案。

所有房間均是2人房，比較適合情侶租住。入房後會發現除了床及傢俬，甚麼衛浴用品都沒有？皆因另一大特色是自助形式加AI服務，所有用品如浴袍、沖涼液、毛巾等，還有免費咖啡、麵包都是在大堂自取，住客可以用IC卡（日本交通儲值卡）自行寄存行李，連check-in和check-out都可以自助（當然亦可到前台找職員幫忙）。大堂設有2塊AI觸控屏幕，查詢附近的交通及旅遊資訊，所以基本上在大堂就可以解決一切問題，非常方便及省時。

設計美觀度：★★★★★

房間寛廣度：★★★

窗外觀景度：★★★★（部分房間可望東京內灣海景★★★★★）

設備／服務：★★★

交通便利度：★★★★★

總評性價比：★★★★

Hotel Tavinos Hamamatsucho

房價：雙人房$578起（參考Booking.com截圖2020年1月價格）

地址：105-0022 東京都港區海岸1丁目13

交通：JR「濱松町站」北口步行約8分鐘

附近景點：賞花勝地濱離宮恩賜庭園、世貿中心大樓觀景展望台、東京鐵塔

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+ 17 + 16 + 15

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+ 8 + 7 + 6

【3】日本橋藝術旅店DDD Hotel in Asakusabashi：五星床品、貼地藝廊

正式開幕日為2019年11月15日，是本篇介紹之中最新的一間酒店。店名3個「D」字代表設計（Design）、發展（Develop）及目的地（Destination），強調以最簡約風格塑造出最適合旅客「安睡」的舒適卧室。酒店房型只有3款，多是雙人房，床品及衛浴用品用料貴級，如枕頭是在京都訂造，床褥用上日本名牌France Bed，連風筒亦是salon級品牌Nobby by TESCOM，房價不算貴，卻能享用到五星級床品，非常抵住。

酒店同樣強調藝術感，紅磚外牆復古味重，而房間則只有墨玉綠和白色兩種主色，沒有多餘設施如電視或枱頭電話，只提供一部平板以作上網或聯絡前台之用，留白簡潔。在1樓還特別把停車場改建成Parcel藝廊，每個月會展出不同藝術家的作品，免費供住客參觀，對酷愛參觀展覽的旅行家來說，這裡絕對是理想旅店。

設計美觀度：★★★★★

房間寛廣度：★★★★（廁所特大★★★★★）

窗外觀景度：★★★

設備／服務：★★★

交通便利度：★★★★★

總評性價比：★★★★

DDD Hotel in Asakusabashi

房價：標準雙人房間$635起（參考Booking.com截圖2020年1月價格）

地址：103-0002 東京都中央區日本橋馬喰町2丁目2-1

交通：JR總武本線「馬喰町站」C4出口步行1分鐘

附近景點：初音森神社、淺草見附跡碑、秋葉原

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