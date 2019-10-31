沖繩首里城10個知識　入去要脫鞋　可免費欣賞琉球舞蹈表演

被列為世界文化遺產的日本國寶沖繩首里城今日（10月31日）凌晨突然起火，最新消息指首里城的正殿、北殿、南殿等幾乎全部燒毀，非常可惜。首里城建於500多年前的琉球王朝，由15世紀至19世紀是琉球國都城和王宮的所在地。1933年獲列為日本國寶，2000年首里城的原建築遺跡連同沖繩琉球王朝時期城堡遺跡，同列入世界文化遺產。《香港01》旅遊記者特別為大家介紹首里城的10件小知識，原來500円即可品嘗琉球的傳統甜點！

+ 4 + 3 + 2

首里城建於500多年前的琉球王朝，1933年獲列為日本國寶，但二戰期間建築被毀。1992年政府展開主體建築復修工程，其後開放成為國家級公園。直至2000年，首里城的原建築遺跡連同沖繩琉球王朝時期的其他城堡，同獲列入世界文化遺產。

首里城的原貌或難以復見。（Ig@ yukidon8250）

建築特色方面，首里城深受中國建築文化影響，宮殿的建築與北京故宮的建築相似，也使用大柱子和紅瓦磚建造，亦有金獅飛龍等多種雕塑，融合了中國及日本築城文化的獨特建築樣式及石砌技巧，極具歷史和文化價值。

😜😜😜點擊下圖看看沖繩首里城的10個知識😜😜😜