台灣新高空步道啟用　清境農場3大活動推介　仲有脫衣Show睇？

近日，台灣有不少網紅打卡位因私人考慮而宣布關閉，如彰化園區的「台版波波草」、雲林的稻草捲心酥山等，但大家都不要失望，因全新的「清境高空景觀步道2.0」已經正式啟用，遊客可以站在全台灣最高的空中步道欣賞唯美風景，於廣闊的青青草原與可愛綿羊互動，是次《香港01》旅遊頻道記者將推介清境農場3大精彩活動！

「清境高空景觀步道2.0」已經在昨天（30/10）正式啟用。（網上圖片）

「清境高空景觀步道2.0」銜接清境農場青青草原，步道全長達1,600公尺。沿途設置多座景觀平台，方便旅客駐足遠眺中央山脈、濁水溪谷，並能欣賞農場羊群覓食。除了風景區，場內亦有多項精彩活動體驗，以下為大家推介清境農場3大有趣活動！

【1】綿羊脫衣Show@青青草原

青青草原位於海拔1,800公尺的清境農場上，很多人上山都是為了目睹壯闊的草原及成群的綿羊而來，是清境農場人氣最強的景點，遊客除了可以和可愛的綿羊互動之外，最熱門的還有綿羊脫衣Show，牧羊人會即席剃除綿羊身上厚重的羊毛、讓綿羊們一身輕盈。演出期間牧羊人更會解說綿羊特性、外觀辨識方法等，表演內容精彩逗趣，賦予知識性。

清境農場觀山牧區 地址：546台灣南投縣仁愛鄉仁和路170號 電話：04 9280 2172 表演時段：09:30及14:30

【2】馬術特技表演@觀山牧區

看過綿羊Show後，可接著往南端出口走，到達觀山牧區看哈薩克馬術特技表演，專業的哈薩克騎士會在馬背上做出站立、翻騰、跳躍，甚至是高難度的射箭演出。觀賞過的旅客都大讚表演精彩，絕對是清境農場必看的亮點之一！

觀山牧區馬術表演 地址：546台灣南投縣仁愛鄉仁和路170號 電話：04 9280 2172 表演時段：每日 10:45及15:45

【3】童話風朱古力工作坊＠仁愛鄉

在清境的「妮娜巧克力工坊」主打歐洲童話風，創辦人以女兒愛吃的朱古力及城堡做主題，打造出典雅並充滿童趣的朱古力夢工場，城堡的一樓設有光雕騷及手信區，提供不同口味的朱古力，記者推介清境限定的12星座朱古力禮盒，造型與口味都令人驚嘆，非常搶手。而二樓則是朱古力工作坊、餐飲區，三樓則是互動式的朱古力歷史牆和生產線，絕對是有趣又好玩的景點！

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