【台灣旅遊】自由行全攻略：簽證、景點、美食、手信一文睇晒！

不少學生及年青人均喜歡到台灣旅行，所以MoneySmart亦為大家整理出台灣自由行攻略，希望一篇文章，為大家解決各種出門的煩惱。

入台簽證

現時香港人前往台灣，必須申請入台簽證，基本的入台證限期為30天，亦有30天以上的簽證，但收費較貴。以下是申請入台簽證的3種方法。

網上申請

網上申請是申請入台證最簡單及費用全免的方法，亦是小編強烈推薦的方法。凡港澳居民只須經由「內政部移民署」的網上申請系統，填妥資料後，即可待審批。一般來說，一至兩天即可獲簽證。簽證有效期3個月，停留期限30天。

申請人必須列印獲批的入台證，在旅程上隨身攜身，原因是出入境均需檢查。如果不慎忘記列印或遺失，可在台灣各機場海關部門中列印，惟需額外收費。

入台證正本（圖片來源：台灣觀光局）

落地簽證

現時港澳居民亦可到台灣各機場申請落地簽證，費用為新台幣300元，申請條件與網上申請相同，包括持有有效期3個月的護照，簽證有效期限為3個月。不過，落地簽證不但需收費，且在機場申請處理程序稍嫌費時，故小編還是建議於網上申請。

逾30天簽證

如果因各種需要而須於台灣停留30天以上，則必須經由內政部移民署的「境外人士線上申辦系統申請」相關簽證。申請時需上傳照片、身份證及護照等資料，申請程序較繁瑣。費用如下：

單次入出境證：新台幣600元 一年多次入出境：新台幣1000元 三年多次入出境證：新台幣2000元

台北市內景點

如果行程只集中在台北市，絕對不用擔心行程上缺乏點景，即使是台北市內，也已經有足夠的地標值得遊覽。

台北101

談起台灣，不少人會想起台北市的地標建築物「台北101」。101位於信義區，上層為商廈，底層則為名店及超市。如果有意到101周圍「打卡」，亦可順便遊覽信義區，該區是全台北最多品牌的地區，且設有最大家的SOGO。

台北101（Remi Yuan/Unsplash）

↓↓↓點撃圖片看另外4個台北市內景點↓↓↓

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台北以外其他縣市

台灣素來有「寶島」稱號，除了台北市以外，其他縣市亦各具特色。故此大家前往台灣旅行，絕不需侷限於台北。

高雄

位於台灣南部的高雄市，向來被譽為是能與台北市分庭抗禮的大都會。高雄市內及周邊有各大景點，包括西子灣，旗津及夢時代等等，不論喜歡自然風光及購物的遊客，也值得前往。

西子灣（台灣交通部觀光局官方網站）

台中

目前香港已有多間航空公司提供直航前往台中。台中為台灣中部最大城市，雖然規模較台北及高雄稍細，但同樣可停留兩三天作遊覽，特別是市內有眾多適合打卡的「藝術村」。包括逢甲夜市、好好聚落及Dali Art藝術廣場等。

逢甲夜市（台灣交通部觀光局官方網站）

宜蘭

宜蘭位於台灣東北端，由台北市乘坐客運巴士約需要一至兩小時。宜蘭曾是日治時期的重要城市，至今保留當年的歷史氣息及日式民宅，市內環境幽靜，適合一日遊。景點包括蘭陽博物館、國立傳統藝術中心及羅東夜市等。

國立傳統藝術中心（台灣交通部觀光局官方網站）

墾丁

墾丁位於台灣全境的最南端，屬屏東市區內。當地最有名的，相信是夜市大街，及每年一度的「春天吶喊」春吶節。如香港旅客前往，可先坐飛機到高雄再轉車前往。

墾丁國家公園（台灣交通部觀光局官方網站）

花蓮

花蓮縣位於台灣市東部，交通較為不便，但亦因為城市化程度較低，因此能保留較多的自然風光，包括清水斷崖、崇德海灘及太魯閣國家公園等等。不過，由於花蓮縣面積較大，景點零散，如果自駕遊會較方便。

清水斷崖（台灣交通部觀光局官方網站）

台灣必買手信

台灣旅行手信以食物為主，特別是傳統小吃，絕對深受男女老幼歡迎。如果大家需購買手信，小編會建議大家可到機場購買，一方面品牌集中，省時尋找，其次是買完即上機，減少體力勞動。

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