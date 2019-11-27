東京米芝蓮2020｜3間星級鰻魚飯推介　 即叫即製關東風、百年老店

港人去日本旅行都會忍不住食一客肥美又甘香的鰻魚飯，而在剛公開的米芝蓮2020東京區食店名單中，一共有3間一星級鰻魚食店推介，而且全部都是大家熟悉的名字。 3間米芝蓮鰻魚食店雖然價錢不算低，但勝在有兩間百年老店，而且對鰻魚的味道十分執著，絕對值得去試。

【1】Ishibashi (石ばし) —— 必須預約的國產鰻魚食店

Ishibashi是百年老店，提供最高級的國產鰻魚，鰻魚都是來自老闆在靜岡及九州的漁場，由魚食到培育時間長短都有規定，確保供應品質和數量。不過這間百年老店的營業時間超短，大家想食就必須事前預約。

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Ishibashi (石ばし) 價錢：午餐 ¥6,500-17,000；晚餐 ¥6,500-22,000 營業時間：午市 11:30-13:30；晚市 18:00-19:30 / 星期六午市 11:30-14:00；晚市 17:30-20:00（星期日、一及公眾假期休業） 地址：東京都文京區水道2-4−29 電話：03-3813-8039 網頁：http://unagi-ishibashi.com/

【2】尾花 —— 即叫即製關東風味鰻魚飯

貴為多年米芝蓮的一星推介，你總會發現絡繹不絕的人潮在尾花的門口排隊。店裡買的食物有鰻魚飯、醬汁烤鰻魚、鰻魚雞蛋燒、白燒鰻魚等，全部即叫即製，所以每位食客都要等上好一段時間。

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尾花 價錢：午餐 ¥6,000-8,000；晚餐 ￥6,000-8,000 營業時間：午市 11:30至售罄；晚市 16:00至售罄 地址：東京都荒川区南千住5-33-1 電話：03-3801-4670

【3】五代目野田岩 —— 對味道執著的200年老店

野田岩創立至今已經約200年，現在由第五代繼承人經營。野田岩對味道的處理十分細緻，鰻魚更是用傳承了200年的醬汁製成。野田岩的白燒鰻魚為去除多餘魚肉脂肪和泥味，會先蒸完再燒，十分軟腍，所以有點難夾。

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