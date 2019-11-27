東京米芝蓮2020｜2間星級日本拉麵推介　親民價約70元港元就食到

國際知名的美食指標《米芝蓮指南》於今天（11月27日）公布了2020最新日本東京地區上榜美食，全東京有34間拉麵店上榜，成為推介食店之一，不過當中只有2間成功摘取一星榮譽！人均消費只需1500日元以下，相當抵食，即看本篇介紹各店特色。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】鳴龍——芫荽香中式擔擔拉麵

主理齊藤一將原來早於2011年曾在本港銅鑼灣開設拉麵店「MIST」，還成功奪得米芝蓮一星！不過短短一年便突然結業，大廚回流東京創立「鳴龍」，用上雞骨、牛骨等食材熬湯，以香而不膩見稱。最獲推崇的款式是招牌擔擔麵，連日本偶像組合「嵐」的櫻井翔都在電視節目中大讚好食。

鳴龍同樣很快便獲得米芝蓮垂青，先後於2016年及2017年都摘得米芝蓮一星，今年再次獲得殊榮。掌店大廚與香港如此有淵源，如果能夠再來香港開店，實在是香港美食家的福氣，不過在此之前，必需飛到東京才吃到了這種拉麵了。

創作麺工房鳴龍Sosakumenkobo Nakiryu 地址：東京都豐島區南大塚2-34-4（近新大塚站、大塚站前站或JR大塚站） 營業時間：11:30am – 3:00pm；6:00pm – 9:00pm（逢星期二休息）

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【2】金色不如帰——黑松露牛肝菌菇香豚骨湯

這間拉麵店已經連續5年入選為米芝蓮推介拉麵店，並獲得一星榮譽。以「貝汁湯頭」聞名，即是在海鮮和豚骨湯底內，加入大量大蜆，還有黑松露及牛肝菌醬一起熬製，使無論鹽味及醬油拉麵都菇味香濃出眾。

此店除了於日本開設多家分店，還已經落戶新加坡，而且會就當地口味推出特色拉麵，新加坡的牡蠣鰆魚玄米茶湯、番茄蟹湯拉麵等。12還即將登陸香港，或者也會推出限定款式，可以好好期待，想知香港店位置及開業日期請按圖看。

金色不如帰 Konjikihototogisu 地址：東京都新宿區新宿2-4-1（近新宿御苑前站或新宿三丁目站） 營業時間：11:00am – 3:00pm；6:30pm – 9:30pm（逢星期日休息）

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