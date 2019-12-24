【韓國美食】十大仁寺洞美食店搜羅！試傳統兩班韓定食、人氣餃子

從朝鮮時代開始，仁寺洞地區就是聚集名門府邸和兩班住宅的地方。經過幾百年的變遷，這裏逐漸出現了古董店舖和畫廊，仁寺洞也成為代表韓國傳統文化的著名商業街，至今保存著原汁原味的傳統古韻。如今，仁寺洞街道兩旁不僅聚集了很多創意十足的小店，更有代表仁寺洞的經典小吃、傳統茶屋、工藝品店以及古董店。街道兩旁不斷延伸的羊腸小道裏隱藏著多家赫赫有名的餐館，隨手一家可能就是《2019米芝蓮紅色指南首爾篇》中推薦的美食店。以下是韓巢網整理的「10大仁寺洞頂級美食」，看看榜上有名的美食店是否有你中意的地方吧。

1. 兩班家

仁寺洞的傳統兩班韓定食

「兩班家」遠離遊客聚集、熱鬧無比的仁寺洞大街，坐落在幽深的小巷裏，是一座繁華都心中隱隱散發著古韻的韓屋。從地鐵5號線鐘路3街站5號出口步行約4分鐘即可到達「兩班家」。「兩班家」主要經營韓定食，菜餚如其名，端正、淡雅，能讓享用的人感覺受到了禮遇和尊重。來到「兩班家」不能錯過「兩班定食」。「兩班定食」的價格既合理又不失規格，近在附近的職場白領、遠在外國遊客當中極受歡迎。 店主的母親在韓國忠清南道廣川經營了50餘年的韓定食店。店主作為第二代繼承家業，在仁寺洞經營「兩班家」已經是第29個年頭了。期間，店主的夫人堅持每天著韓服，以這種執著和信念，支撐著「兩班家」屹立在這繁華都市中，傳承和發揚韓國傳統文化。這也是「兩班家」的驕傲和希望。

地址：首爾特別市鐘路區仁寺洞街19-18 서울특별시 종로구 인사동길 19-18 交通：5號線鐘路3街站5號出口，步行4分鐘

2. 王妃家鐘路店

以「讓您吃上既便宜又美味的上好食材」為口號，深受老顧客們喜愛的燒烤店「王妃家」，除了位於明洞的總店以外，「王妃家鐘路店」同樣在競爭激烈的燒烤店聚集地，受到來自其「忠誠粉絲們」的無限支持。店舖位於明洞和仁寺洞的中間地區，從明洞、樂天免稅店 明洞總店、仁寺洞徒步均為5分鐘左右，方便遊客逛韓國人氣景點，嘗韓國美食。毗鄰都市中心辦公樓區的鐘路店，早已收服了對吃非常挑剔的職場白領們，味道可以說絕對有保障。每次點餐時新鮮度尤為重要的生拌牛肉，冷下來肉質依舊鬆軟的牛扒等，都是外國遊客們讚不絕口的菜式。

地址：首爾特別市鐘路區三一大路15街24 (2F) 서울특별시 종로구 삼일대로15길 24 (２F) 交通：1號線鐘閣站10號出口(鐘閣地下購物中心出口)，步行4分鐘

3. 宮

仁寺洞米芝蓮餐廳，20多年的人氣韓式餃子專門店

韓國餃子是大眾化的飲食代表之一。「宮」是仁寺洞地區專門做餃子料理的專門店，連續2年被評選為《首爾米芝蓮必比登餐廳》中的一家美食店。店內一共可容納20人，每到中午人滿為患，門口也會排起長龍。開城餃子專門店「宮」在韓國有名的原因之一是因為一位老奶奶——任明淑（已故）。老奶奶生於1917年，每天都來到店中為每一位來訪的顧客親手包餃子，名副其實的餃子名人，現在也在保持著最初的味道。如果來到店裏一定要嘗一嘗人氣菜品餃子湯和蒸餃。

地址：首爾特別市鐘路區仁寺洞10街11-3 서울특별시 종로구 인사동10길 11-3 交通：3號線安國站6號出口，步行10分鐘

4. 缽盂供養

連續2年評選為「米芝蓮1星」美食店，低卡路里寺廟素食餐廳

代表首爾的寺廟之一、曹溪寺的「缽盂供養」是使用素食的日常飲食特色餐廳。自2010年1月開業以來，深得女性顧客的喜愛贏得好評。菜品為素食料理專家精心開發的健康低卡路里料理，料理均使用新鮮的應季食材採用傳統寺廟烹飪方法。內部寬敞明亮，餐廳內部分為包房和榻榻米座位，都整齊擺放著韓國古樸的傳統家具。料理使用慶尚南道無公害的健康蔬菜，搭配全羅道的山寺製作的辣椒醬和醬油，嚴格挑選每一個食材，從不使用化學調味料。

地址：首爾特別市鐘路區郵政局路56 (寺廟體驗統合信息中心 5F) 서울특별시 종로구 우정국로 56 (템플스테이통합정보센터 5F) 交通：3號線安國站6號出口，步行5分鐘

5. 里門雪濃湯

入選《2019首爾米芝蓮》，具有100年歷史的雪濃湯老字號

「里門雪濃湯」是做地道雪濃湯（牛骨湯）的正宗元祖店，是《2019米芝蓮紅色指南首爾篇》中的一家美食餐廳。從地鐵1號線鐘閣站步行4分鐘，即可到達聚集著知名企業和政府機關的細長小道。這道保留了一百多年傳統味道的「里門雪濃湯」是將韓國最上等牛肉——韓牛肉及牛腿骨熬製長達18個小時做成的，因此口感十分細膩。一般餐館的雪濃湯在湯裏只加入一個部位的肉，而這裏的「里門雪濃湯」卻很奢侈地加入了頭部、膝部、胸部、舌部等各個部位的肉，豐盛至極。營養豐富的雪濃湯，做早餐不油膩，做午餐吃盡興，做晚餐外加點韓國燒酒、煮牛肉更是一種享受。

地址：首爾特別市鐘路區郵政局路38-13 서울특별시 종로구 우정국로 38-13 交通：1號線鐘閣站3-1號出口，步行4分鐘

當然不只以上5間，按下圖看更多仁寺洞美食店推介▼▼