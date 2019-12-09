【冰島自由行】唔止睇極光！5日行程仲有冰川藍冰洞探險再浸溫泉

第一次到冰島，行程該如何安排？除了此生必看的極光，還有什麼景點在冰島是非去不可？KKday特別為首次前往冰島的你規劃好完美行程、必訪景點攻略，像是冰島黃金圈的辛格韋德利國家公園、黃金瀑布，還有超壯闊的傑古沙龍冰河湖、黑沙灘、藍湖溫泉等等，不論你這五天四夜是選擇自駕遊或參加導覽團，只要跟著這個攻略走，保證你絕對不會錯過冰島最美最震撼的自然景觀！

＃冰島五天四夜行程總覽

（KKday授權使用）

Day 1：抵達雷克雅維克→哈爾格林姆大教堂→托寧湖→哈帕音樂廳→夜尋極光

【今日重點：雷克雅維克市區觀光、夜尋極光 】

第一站：哈爾格林姆大教堂（Hallgrímskirkju）

位於雷克雅維克市中心的哈爾格林姆大教堂，有著像火箭一般的建築外型，它其實是以冰島特殊地形「柱狀玄武岩」為發想而設計的。爬上教堂頂樓的景觀台便可俯瞰雷克雅維克市的經典市景——猶如童話世界般的彩色矮房，將冰島首都的美麗風景盡收眼底。

地址：Hallgrímstorg 101, 101 Reykjavík 營業時間： 冬季（10月～4月）09:00-17:00 / 景觀台16:30 休息 夏季（5月～9月）09:00-21:00 / 景觀台 20:30 休息 景觀台門票：成人 ISK 1,000 ；兒童 ISK 100（7歲至16歲） 電話：+354 510 1000 建議停留時間：1 小時

第二站：托寧湖（Tjörnin）

來到童話般的雷克雅維克市，絕對不能錯過的景點就是托寧湖了！托寧湖位於雷市的西邊，距離哈爾格林姆大教堂只有一公里的距離。湖的周圍有市政廳、美術館、教堂以及繽紛可愛的矮房，冬天時平靜的湖面會結冰，就像一面鏡子般倒映著市區的風光。

地址：Tjarnargata 11, 101 Reykjavík 建議停留時間：1 小時

第三站：維京魚骨船 The Sun Voyager（Sólfar）

在冰島首都，有哪個適合拍照打卡的經典地標是你不能不去，不能不拍的呢？當然就是維京魚骨船啦！冬天來到這裡還可以同時眺望對面白白的雪山！據說這裡是當初維京人發現冰島時首個上岸的地方，1990年雷克雅維克建城滿200年時才在此建立維京船作為紀念。

地址：Rekagrandi 14, 101 Reykjavík 營業時間：全年無休 電話：+354 411 6040 建議停留時間：0.5 小時

第四站：哈帕音樂廳 （Epal Harpa）

夜晚的雷克雅維克市，哪裡最漂亮呢？聽小編的話，一定要去看看哈帕音樂廳！白天時因陽光折射而金光閃閃的哈帕音樂廳，在夜晚亮起燈後更是絢爛吸睛，它由上千塊玻璃磚組成的柱狀玻璃，實在是讓人難以轉移視線！哈帕音樂廳與維京魚骨船地標的距離只需5至10分鐘的步行路程，想要入內參觀的話，也可以選擇在白天前往，感受冰島獨特的藝文氣息。

地址：Austurbakki 2, 101 Austurbakki, Reykjavík 營業時間： 週一～週五 10:00-18:00 週末 10:00-16:00；週日休館 電話：+354 528 5000 建議停留時間：1 小時

第五站：夜尋極光

來到冰島的重點當然就是極光啦！非常靠近北極圈的冰島首都雷克雅維克，是觀看極光的最佳景點之一。你只需要報名參加極光旅遊團，輕鬆坐上極光團巴士就可以前往最佳的觀測地點，等待絢爛的極光女神降臨！

（Unsplash@Nicolas J Leclercq）

行程長度：3～5小時 出發時間：21:00集合（飯店接駁時間約為 20:30 開始） *若初次體驗沒有看到極光，有機會可免費參加第二次旅程

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Day 2：「冰島黃金圈」辛格韋德利國家公園→古佛斯黃金瀑布→蓋歇爾&史托克間歇噴泉

【今日重點：黃金圈三大奇景】

第一站：辛格韋德利國家公園（Þingvellir National Park）

辛格韋德利國家公園距離雷克雅維克市區約40km，除了是冰島的第一個國家公園，也曾是冰島議會（Alþingi）會議的所在地，更是世界上最早的議會之一。

位處於歐亞板塊與北美洲板塊交界處的辛格韋德利國家公園，有著非常獨特的斷崖美景，也就是俗稱的「國會斷崖」。國家公園內的展望台和步道建設完善，遊客可以沿著步道欣賞國會斷崖的美景。

地址：Thingvellir National Park,Þingvallavegur 建議停留時間：3 小時 小編建議：選擇自駕旅遊的朋友若想要到美劇《權力遊戲》取景地Öxarárfoss瀑布可以回頭開車前往，節省步行的時間（從法律石Lögberg再往前行走需要半小時）

第二站：古佛斯黃金瀑布（Gullfoss）

Gullfoss的英文是Golden Falls，也就是黃金瀑布的意思，距離辛格韋德利國家公園大約65km。黃金瀑布分為上下兩層，分別為11m及21m。冬天時的黃金瀑布一半結了霜，雖少了夏天時大水奔流的震撼，卻也多了一份寧靜和莊嚴。而夏天時走在靠近瀑布旁的步道，有可能會被水氣淋濕呢！

+ 3 + 2

地址：Gullfoss Parking, Gullfossi 建議停留時間：2 小時 小編建議：黃金圈路上非常荒涼，因此午餐可以選擇在Gullfoss休息站的餐廳解決。

第三站：蓋歇爾&史托克間歇噴泉（Geysir & Strokkur）

蓋歇爾間歇噴泉位於Haukadalur地熱區裡頭，早起活躍噴發時最高可達到70至80公尺，可惜後來蓋歇爾又進入了沈睡狀態，已經許久沒有再噴發。無法親眼見證蓋歇爾噴發的壯觀奇景也別感到遺憾，位於蓋歇爾旁邊的Strokkur史托克間歇噴泉如今已經取代蓋歇爾的地位，活力十足的它每5到10分鐘就會衝向天際一次，最高時可達到大約40公尺，氣勢磅礴。

地址：Haukadalur geothermal area 建議停留時間：1.5 小時 小編建議：看間歇噴泉時務必要與人群站在一起，因為噴發的水往下風處飛時很有可能會把人燙傷，所以千萬要小心選位，記得安全至上！

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Day 3：水簾洞瀑布→彩虹瀑布→Reynisfjara黑沙灘→Vík維克小鎮

【今日重點：南海岸自然奇觀】

第一站：水簾洞瀑布（Seljalandsfoss）

水簾洞瀑布也稱作牡羊瀑布、塞里亞蘭瀑布，位於冰島南海岸。它的後方有一座被瀑布沖刷而成的岩洞，沿著360度的環形步道走到瀑布背面的岩洞裡，透過垂墜而下的水簾看冰島，景色格外的優雅、秀麗。

+ 2

地址：Seljalandsfoss Waterfall, Þórsmerkurvegur 建議停留時間：1.5 小時

第二站：彩虹瀑布（Skógafoss）

終於來到了冰島人氣最高的彩虹瀑布！距離水簾洞瀑布約30km的史可加瀑布也稱為彩虹瀑布，這裡曾是電影《發夢王大歷險》的取景地。太陽從雲裡探出來時彩虹也會立馬現身，據說只要是晴天，看到彩虹的機率也是近乎百分之百的，運氣再好的話，說不定還能看到雙彩虹呢！

彩虹瀑布的右側有一條步道，一直沿著步道往內陸走，就能走到冰河。你也可以嘗試征服爬上瀑布頂端的階梯，從高角度俯瞰冰島的風光喔！

地址：Skógafoss Waterfall, Gönguleið um Fimmvörðuháls 建議停留時間：2 小時

第三站：黑沙灘（Reynisfjara）

從彩虹瀑布沿著1號環島公路往東行駛大約35公里，我們來到了Reynisfjara黑沙灘！第一次來到冰島的你，絕對要來看看大自然鬼斧神工的六角柱狀玄武岩壁！另外，南海岸風浪很大，來到這裡千萬要注意安全不要太靠近海水，Reynisfjara的海可是深不見底的喔！

冰島傳說中有一隻小精靈來不及在天亮前將船拖到Vík岸上，結果太陽出來時就變成了海上的玄武岩小精靈（Reynisdrangar）。冰島有著離海很近的活火山，黑沙灘就是火山熔岩遇到海水冷卻後形成的，來到這裡不妨摸摸看黑色的沙子，親眼看看這些閃閃發亮的、顆粒狀的火山熔岩。

地址：Reynisfjara Beach 建議停留時間：1 小時

第四站：維克小鎮（Vík）

Vík 維克小鎮座落在距離雷克雅維克市約180km，小鎮的長居人口只有300多人，山坡上的紅色小教堂是這裡的標誌。雖然維克小鎮面積不大，但卻是離開雷克雅維克市後往東南方路上最適合留宿及休息的補給地。

地址：63.419147, -19.005574 小編建議：這天可以在維克小鎮住一晚，第二天再繼續往東向瓦特納冰川前進。

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Day 4 傑古沙龍冰河湖→ 斯卡夫塔山冰川健行

【今日重點：奇幻的藍色冰河湖、冰川健行】

第一站：傑古沙龍冰河湖（Jökulsárlón）

瓦特納冰川不只是冰島最大的冰川，更是歐洲最大的冰川呢！傑古沙龍冰河湖就位於瓦特納冰川國家公園內，湖上有許多雪白色的浮冰，透著夢幻的冰藍色，呈現黑色的則是被火山灰沾染到的部分。傑古沙龍冰河與美麗的鑽石沙灘只隔著一座橋，只要穿過橋底往海邊的方向走即可抵達鑽石沙灘。

【方案一（夏季 5～11月）：乘船遨遊冰河湖】

夏季時，傑古沙龍冰河湖的遊船公司將提供遊覽配套，旅客可選擇乘坐水陸兩棲船或快艇（快艇只營運至9月）在巨大的冰塊中穿梭，運氣好時也可能會碰到在湖中遊玩的野生海豹！

地址：Jökulsárlón, 781 Höfn í Hornafirði 營業時間：09:00-19:00 費用：水陸兩棲船 ISK 5,700 起；快艇 ISK 9,800 起 （兒童需至少10歲且身高130cm以上才可乘搭快艇，水陸兩棲船則無限制） 電話：+354 478 2222 行程長度：水陸兩棲船 40 分鐘；快艇 1 小時

【方案二（冬季11～3月）：神秘藍冰洞探險】

冰島大多數的藍冰洞都是在夏季冰川融水時切割形成的，所以這麼晶瑩剔透的藍冰洞必須等到冬季才看得見！當然，要進入冰洞是有一定的風險的，因此小編建議你參加當地的導覽團，負責單位通常都會準備好安全裝備供參加者使用。

地址：64.0478597N°,-16.1789879W°, 781 Hornafjörður 營業時間：08:30-16:00 費用：ISK 20,500 電話：+354 478 1517 行程長度：2 小時

第二站：斯卡夫塔山（Skaftafell）

來到冰島旅行，當然必須體驗冰川健行！，而這一站來到的斯卡夫塔山（Skaftafell ）則位於瓦特納冰川（Vatnajökull）的前舌，斯卡夫塔山是冰川健行最熱門的景點，在這裡您可以看到冰島最壯闊的冰川美景。

冰川雖然看似寂靜，卻瞬息萬變，所以千萬不要在沒有嚮導的帶領下逕自進入冰川探險喔！小編建議你跟著嚮導出發去冰川健行，與冰洞探險一樣，負責單位將提供您所需的安全裝備（冰爪、安全帽以及冰斧），並且帶領你走最安全及適合的路線。

地址：Skaftafell, 785 Öræfi 營業時間：08:00-18:00 費用：ISK 8,090 起 電話：+354 562 7000 行程長度：3.5 小時

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Day 5 Laugavegur 購物街→藍潟湖溫泉→凱夫拉維克國際機場

【今日重點：浪漫的藍湖溫泉】

第一站：Laugavegur 購物街

來到冰島旅行，伴手禮要到哪裡買呢？來Laugavegur購物街就對了！據說這裡可是冰島的忠孝東路，是冰島最大、最熱鬧的購物街。想買火山鹽、火山石、馬糞糖、維京海盜系列磁鐵、極光系列的馬克杯、明信片和郵票等等的紀念品以及伴手禮，來這裡逛一定都能夠找到。

（Guide to Iceland官網圖片）

地址：Laugavegur, Reykjavík 建議停留時間：3 小時

第二站：藍湖溫泉

行程的最後一天，以仙境般的藍湖溫泉來為這趟旅程畫上句點，絕對是再好不過的選擇了！它富含火山礦物白矽泥，因而呈現夢幻的湛藍色，常年維持在37～39°C，能使你放鬆身心、舒緩壓力。不僅如此，湖邊也有免費的白矽泥可以取用，且有滋潤肌膚的功效，泡完溫泉整個人肯定仙氣十足啊！

不過，藍湖溫泉有造訪人數的管制，常常會買不到門票。所以小編特別提醒您記得要提前上網訂票，然後準時在預訂的時間抵達就行啦！藍湖溫泉離凱夫拉維克國際機場只需大約20分鐘的車程，所以泡完之後就可以直接坐上接駁巴士前往機場！

地址：Nordurljosavegur 9, 240 Grindavík 營業時間：08:00-22:00 門票：浮動票價（越晚訂票票價越高）成人 ISK 6,990 起，兒童免費 電話：+354 420 8800 建議停留時間：3 小時

看完冰島這些美得令人窒息的景點，你是不是也和小編一樣整個心都澎湃起來了呢？希望這篇行程規劃能幫上第一次到冰島旅行的你，也祝願你能夠順利遇上冰島的美麗極光，許下心中的願望！

【本文獲「KKday」授權轉載。】