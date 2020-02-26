【東京美食】跟隨《孤獨的美食家》搵食打卡　4間地道小店推介

說到美食日劇的代表作，很多人可能會想到《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）。在劇中，由松重豊飾演的男主角井之頭五郎到處跑營業，也到處一個人去品嚐美食，因此可以發掘到很多不為人知的小店，而且五郎每次都吃得津津有味，讓人看著也感到餓了！這個長青的日劇系列在先前終於播完第8季，那麼讓小編來挑選一些容易從東京前往的餐廳，一起來跟著五郎當個美食家吧！

1. COMMA,COFFEE的蜂蜜蛋糕風鬆餅

在第4話，五郎首先在埼玉縣新座市吃了碗肉汁烏龍麵，想說怎麼這集很快就吃完，原來好戲在後頭！五郎後來到了西東京市的Hibariga丘（ひばりが丘），工作後被一股香氣吸引到名為COMMA,COFFEE的咖啡廳去。那股香氣原來是來自熱騰騰的蜂蜜蛋糕風鬆餅（カステラパンケーキ），這裡的鬆餅原個鐵鍋上桌，表面烤得焦香，還放上一大片牛油，澆上楓糖漿，入口鬆軟美味，難怪連五郎這個大叔也抵擋不了，在滿是女生的咖啡廳中大快朵頤。

地址：東京都西東京市ひばりが丘3-4-47 HIBARI TERRACE 118 1F

2. 旬彩魚いなだ的照燒鰤魚與忌廉可樂餅

在第10話，五郎到了世田谷區的豪徳寺（有很多招財貓的寺廟就位於這裡），談完生意後在山下商店街發現旬彩魚いなだ（旬彩魚Inada）這家餐廳，因為黑板的菜單上有魚及西式料理，讓他分不清到底是日式或西式餐廳，在好奇下進去一探究竟。原來這是一家日式及西式都有的定食屋，五郎先點了一份照燒鰤魚附蛋黃山藥的定食，被那甜辣的味道所征服。

後來五郎看到其他客人點海鮮丼又忍不住追加魚生片及忌廉可樂餅，更自製蛋黃山藥海鮮丼，吃到大滿足！

地址：東京都世田谷区豪徳寺1-47-8

3. ジンギスカン どぅ～的成吉思汗羊肉

作為「孤獨的美食家」，五郎什麼都能一個人去吃，就連成吉思汗羊肉（ジンギスカン）都可以（比不能結婚的男人更厲害！）。成吉思汗羊肉其實是一種北海道具代表性的烤肉料理，以羊肉為主菜，放在鋪滿蔬菜的鐵板上烤。在第11話，五郎去到川崎市的武蔵小杉，工作過後本來想要到居酒屋來一杯，卻被成吉思汗羊肉的香氣吸引到店內。ジンギスカン どぅ～（成吉思汗羊肉 Dou）可以選如一般烤肉的網烤方式，而且除了羊肉片，還有厚切的羊肉火腿，看著五郎在啃羊腿真的超過癮！

地址：神奈川県川崎市中原区小杉町3-430 伊藤ビル １Ｆ

4. 中華・洋食 やよい的炸豬排丼及冷麻婆麵

在最後一話，五郎去到東京台東區三之輪（三ノ輪）工作，被看板上一句話「來品嚐香脆與最棒的油吧」吸引，進入這家營業超過80年的老舖中華・洋食 やよい（中華・洋食 Yayoi）。這裡雖然同時提供中式及西式料理，但五郎還是點了炸豬排丼，在香脆的炸豬排澆上半熟的雞蛋，同時品嚐兩種極致的口感。

因為炸豬排丼太美味，燃起五郎的食欲，再來一碗冷麻婆麵及餃子。看起來有點像中華冷麵，表面卻是豆腐和麻婆肉醬，雖然麻婆肉醬味道香濃卻又不會膩，小編覺得這道好適合夏天吃啊！

地址：東京都台東区浅草5-60-1

吃厭倦了那些裝潢時尚、賣噱頭的餐廳嗎？下次不如跟著五郎在東京展開一場平民化的美食之旅吧！

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