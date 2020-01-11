國家地理雜誌評選25個2020年必去景點　馬爾代夫、日本東北都有份

2020年剛到來，決定好前往哪裡擴展視野了嗎？世界那麼大，不知該如何選擇，或許可以參考《國家地理雜誌》提出的「最佳旅行景點」清單，旅行執行編輯喬治斯通（George Stone）表示，這份最佳旅行景點清單，整理了未來一年應該去哪、應該要了解，以及如何看待世界的方式。是與世界各地的國家地理編輯以及攝影師、作家、探險家，當然還有熱情的旅行者們合作，整理出的2020年必知、必看的景點，例如去魁北克看海豹、在匈牙利徒步旅行，或前往中國貴州登上世界上最高的橋樑，並以文化、城市、自然和冒險分類。

文化精選

今年，美食家們應該去一趟西班牙的阿斯圖里亞斯（Asturias），品嚐其豐盛的阿斯圖里亞斯豆煲和卡伯瑞勒斯乾酪，或是前往門多薩（Mendoza），阿根廷近三分之二的葡萄酒來自於此。

如果是歷史愛好者，則應該去看看土耳其最古老的建築哥貝克力石陣（GöbekliTepe）、提卡爾（Tikal）等地探索危地馬拉的古老瑪雅遺產，或者前往埃及一窺法老拉美西斯二世與其愛妻奈菲爾塔莉故事的阿布辛貝神殿（Abu Simbel）遺跡。

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城市精選

《國家地理雜誌》建議遊客們直接跳過墨西哥城，向東兩個小時，前往充滿活力的普埃布拉市，那裡擁有殖民時期留下來的色彩繽紛的建築物以及365座教堂。

預計前往歐洲的旅客，可以選擇捷克城市泰爾奇（Telč）欣賞其巴洛克式建築風格、巴爾幹半島的波斯尼亞與赫塞哥維納莫斯塔爾（Mostar）親自走一遍著名的莫斯塔爾橋（Mostar Bridge），或是去意大利帕爾馬（Parma）品嚐世界著名美味的帕馬火腿與帕馬森乾酪。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2020最新國家地理評選25個必去旅遊景點】