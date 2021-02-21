【台北櫻花】3個賞櫻溫泉小旅行熱點推介！附行程建議

撰文： Tripresso旅遊咖 最後更新日期： 2021-02-21 18:03

每年到了賞櫻的季節，大家通常都會先想到日本櫻花祭，但其實台灣也有很多夢幻的賞櫻景點，讓你不用再花大把鈔票遠赴日本賞櫻，在台灣也能享受粉色花海中的浪漫～這次小編就來分享大台北地區的賞櫻攻略，除了到熱度爆表的網紅取景聖地之外，周邊好吃好玩的通通幫你一網打盡！

1. 台北陽明山

陽明山行程路線：陽明山公園花鐘→竹子湖黑森林→夢幻湖登山步道

論台北最著名的賞櫻景點，當然是陽明山國家公園了，陽明山上有各式各樣的櫻花品種，像是八重櫻、昭和櫻等，讓你一次拍個夠。而到陽明山絕不能錯過的就是其代表性的花鐘景點，還有噴水池區，另外比較特別的是第二停車場水濂洞區，也是個非常推薦的賞櫻地點。

如果覺得陽明山公園裏人太多，附近其實也有多處可以賞櫻的地方，像是花卉實驗中心、平菁街42巷、東方寺等地，這些地方的景色也絕不會讓你失望。

+ 2 + 2 + 2

賞完花後，可以到附近的竹子湖走走，這一帶因特殊的氣候條件，終日雲霧繚繞，拍起照來特別詩情畫意。而竹子湖旁還有猶如童話場景的黑森林，是婚紗照的熱門取景地，所以若想拍IG打卡的網美照，來到這裏準沒錯！

最後如果還有體力的話，夢幻湖登山步道也非常值得來走走，雖然路途漫長遙遠，但沿途的美景絕不讓你後悔爬上山，尤其若剛好遇到山嵐霧氣籠罩時，便能看見夢幻湖如夢似幻的最佳美景。

2. 台北北投

北投行程路線：泡溫泉→北投溫泉博物館→北投圖書館→地熱谷→夜賞櫻花

來到北投如果沒泡溫泉就像是沒來過一樣，所以可以先在北投溫泉公園體驗一下露天浴池，泡完湯之後再到北投溫泉博物館放鬆休息片刻，也可以到曾被評選為全球最美公立圖書館之一的北投圖書館，拍美照當個小文青。一旁還有猶如仙境般的自然景觀地熱谷，雖然現在已經無法自己煮溫泉蛋，但還是可以來感受一下大自然的氣息～

+ 2 + 2 + 2

另外，其實北投也藏有賞櫻秘境，就位於復興三路上，道路兩旁綻放著滿滿的粉色櫻花，在藍天白雲的陪襯下浪漫無比，由於此地的櫻花夾道盛開，因此被稱為「櫻花隧道」。

猜想大家通常都是在白天賞櫻吧，但晚上賞櫻也別有一番風情呢！在晚上時櫻花隧道的兩旁會點上燈，便成為台北唯一的「夜櫻」景點，真的非常特別，不僅如此，在櫻花隧道盡頭還可以順到欣賞台北美麗的夜景，是不是更加浪漫了～

3. 台北淡水

淡水行程路線：無極天元宮→最長櫻木花道→淡水老街→漁人碼頭

來到淡水，除了老街、紅毛城、漁人碼頭等必遊景點之外，其實也有賞櫻景點，首先要介紹的就是大家較為熟知的無極天元宮，淡黃色宏偉壯觀的塔樓，配上周圍的粉紅色山櫻花、三色櫻、寒櫻，完美又夢幻的景象，不禁讓人有種置身於日本的錯覺～

接著可以到最長的櫻木花道享受愜意的賞櫻行程，綿延約四公里長的粉色隧道，綻放著吉野櫻、八重櫻，讓你可以漫步在花海下感受浪漫的氛圍～而且此處不僅是淡水唯一，也是世界最長的櫻花歩道，絕對是賞櫻必訪之處！

傍晚便能回到淡水市區，逛逛淡水老街以及附近的景點，或是買些美食小吃沿著河畔散步欣賞夕陽美景，如果行有餘力的話，還可以搭船到漁人碼頭或是八里走走。

【同場加映】回到市區：台北萬華

交通工具：搭乘捷運板南線捷運龍山寺站捷運西門站

剝皮寮歷史街區

剝皮寮這條老街，大致是形成於1850年代的街市，往東通往和平東路，一路到達六張犁的山腳，連接通往宜蘭的淡蘭古道。往西則直達龍山寺前，並直達新店溪岸邊的碼頭。街名的由來有兩種說法，一是福州來台的杉木在此剝去樹皮而得名，二是在此製作鼓、皮包、皮箱等獸皮產品，在此剝除獸皮而稱，電影《艋舺》曾在此取景，假日觀光人潮很多。

附近廣州街上，許多台灣小吃攤也滿滿都是客人。其中，知名的「周記肉粥店」，是1956年創立的老店，第一次進來的客人經常不知道如何點菜，也不知道份量，其實只要在點菜單上寫上人數，店家就會依據人數給你大概的份量，CP值超高。

+ 4 + 4 + 4

龍山寺

龍山寺一般人都稱觀音寺， 是泉州三邑人（晉江、惠安、南安）從晉江龍山寺分靈來台。1738年興建的龍山寺，由廈門知名交趾陶與剪黏匠師洪坤福塑胚，由台北

鐵工廠李祿星鑄造而成，是當年台灣唯一的銅鑄龍柱。龍身線條分明，龍頭從上而下，似乎觸碰到海浪又躍身而上的景象，近年更成為國外觀光客必踩的知名古蹟景點之一。

龍山寺（IG@chihi_channel）

看完達人們的介紹，是否準備好來趟深度旅遊，重新認識這塊美麗寶島上豐饒的文化資產及充滿人情味的景色呢？若想看看國外月亮的圓，「旅遊咖」提供各大旅行社國外團體旅遊行程，一站完成搜尋、比較、下訂超級方便，趕快趁著春節連假帶著家人朋友們開運出遊趣。

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於大台北過年走春必去，來趟賞櫻 泡湯的小旅行吧！】