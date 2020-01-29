日本390円雜貨店THANK YOU MART　8大高CP值推介　必買陶瓷直髮夾

日本有不少風格不一的平價雜貨店，除了港人熟悉的100円店和300円店，如DAISO、3COINS之外，是次記者推介另一日本高性價比的連鎖雜貨專賣店「THANK YOU MART」，全店均一價390円，一起看看有哪些人氣推介吧！

日本雜貨店「THANK YOU MART」（日文：サンキューマート），又稱390円店，店內出售各種可愛雜貨、服裝、飾品、日用品等商品，更不時與人氣卡通聯乘，如蠟筆小新、Sanrio卡通等，絕對花多眼亂，是次《香港01》旅遊記者為大家精選8大必買實用產品！

【1】迷你陶瓷直髮夾

「THANK YOU MART」的超人氣商品，便是原創商品「迷你直髮夾」，雖然價格平，不過貨質素絕不馬虎，性價比極高，使用陶瓷板面，外型可愛輕巧，而且預熱只需60秒，就能快速加熱至190°C。

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【2】藍色小精靈系列

日本雜貨店「THANK YOU MART」最新推出藍精靈系列。（圖片來源：THANK YOU MART官網）

最近Thank You Mart全新藍精靈系列商品，從購物袋、化妝包到手機殼通通都有！而且劃一390円，約HK$28便可買到！

【3】LED化妝鏡

在「THANK YOU MART」就連LED化妝鏡亦可找到，同樣只須390日圓，即約HK$28便可買到，絕對值得入手！

👇👇按圖看「THANK YOU MART」另外5大高CP值推介👇👇

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除了390円雜貨店THANK YOU MART，是次更為大家介紹6間高CP值雜貨店，同樣均一價300円，如主打少女風的CouCou，推出的貨品大部分都是Pantone色，貨品由日常家品到生活雜貨都一應俱全，喜歡甜美可愛風格的朋友必定要Bookmark。

👇👇按圖少女風CouCou高CP值商品👇👇

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