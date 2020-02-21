Agoda分析下個10年旅遊趨勢！AI幫手Plan更省時、享樂更要愛地球

2020開始的新的十年正式展開，旅遊趨勢也將進入新的變化，快看看這3大點跟你自己有相符嗎？ 2020年到來，除了有各種回顧外，當然也要有新年的預測！旅宿平台Agoda就分析了2020起的下個十年「旅遊趨勢」，從旅人的新興旅遊方式、旅遊類型的選擇，到夢想的旅遊清單通通整理出來，身為旅遊成癮者的你，絕對要拜讀這篇，看看跟你自己有沒有相符！

1. 科技旅遊模式再創新

統計顯示有5成的台灣旅客希望未來十年能透過手機app解決所有旅行需求，因為近年來手機已經成為旅人的專屬旅行社，未來更會有更多數據與AI人工智慧融入設計中，不論是影像上的呈現可以透過AR擴增實境外，還能提供線上客服的方式及時給予旅客回饋，讓安排旅行更加便利容易。

具體舉例就有最常遇到的酒店check-in， 若是能透過手機裝置check-in即可節省排隊時間，更可以直接下載房間密碼進入房間。此外出國到酒店check-in時大多還需要護照才能順利完成手續，這一點也成為許多旅人期待下個十年能夠免除的方式。

日本一間人工智慧演算法新創公司TDAI實驗室（TDAI Lab）推出Wise Review網站，透過辨認且排除不可靠的評論，找到最好吃的東京拉麵店（unsplash＠gasgaspanik/01製圖）

旅遊評論網靠唔住？日研AI演算法 算出3間東京最好食拉麵免中伏

靠雲端旅遊景點唔再人迫人？內地熱捧4K+VR旅行 故宮博物館首試

【日本旅遊Apps】遊日必備18個Apps 化身達人搵交通、美食無難度

2. 愛旅行也要愛地球

從2019年全球各地陸續出現讓人心碎的災難新聞或是地方政府忍痛頒布禁令，像是威尼斯遭遇50多年來最大洪患、與澳洲知名景點烏魯魯岩（Uluru）頒布「禁爬令」都讓人驚覺這個地球已經被我們破壞地體無完膚。從去年底《聯合國氣候變遷綱要公約》提出，2020起的未來十年是至關重要的階段，讓大眾不得不重視這個問題。

因此，提倡環保旅行也成了新興趨勢，自己享樂的同時也要減少環境的負擔。同時也有政府直接關島整治，像是2018年宣布關島半年的菲律賓長灘島，以及同年關島4個月後，又宣布為了拯救當地珊瑚礁生態再度宣布無限期關島至今的泰國瑪雅灣，都是為了讓本來美好的淨土能夠恢復原先的美麗模樣。

Airbnb數2020年全球20大旅遊熱點！不再純享樂、永續生態遊受熱捧

【不文明旅遊】泰姬陵變綠、粉紅湖褪色？13個瀕臨崩壞景點

奧地利哈修塔特 靚到中國也要山寨的800人小鎮 竟出招趕客？

【過度旅遊】旅人太多 9個被迫閉關趕客的世界熱門旅遊景點

【過度旅遊】遊客太多！台版合掌村、天使的眼淚仙景即變「凡間」

3. 跟着全球旅人夢想清單冠軍的足跡

至於每次整理趨勢後不免俗也會預告旅人的新年夢想清單，Agoda調查結果出爐，表示未來十年亞洲將成為全球旅人的夢想清單之一，因為這裡擁有獨特悠遠的文化歷史讓各地旅人想要前來探索，其中鄰近台灣的日本京都就以充滿神道教信仰與當地美食、歷史豐富的特色勇奪第一，其次則是泰國曼谷與印尼峇里島。

除了出國，也有越來越多旅人將自己的國家列入未來十年的旅遊夢想清單中，台北市就成為台灣旅人的首選，其次則是京都與阿姆斯特丹。至於紐約這個國際大熔爐依然成為許多國家的旅行清單，也有部分旅人希望可以前往沙特阿拉伯境內的伊斯蘭教聖地麥加一訪。

2020鼠年十二生肖運程、最佳旅行城市、最夾生肖旅伴 豬兔是一對

Booking.com公布2020年「新興旅遊城市」排行榜！東京曼谷已Out？

國家地理雜誌評選25個2020年必去景點 馬爾代夫、日本東北都有份

CNN評選20大2020年必去旅遊目的地 丹麥哥本哈根、日本九州上榜

全球最友善城市Top50 日本竟不入十大 中國有上榜 香港呢？

延伸閱讀：

異國主題旅行推薦／ 台灣人心中的前5名你去過了嗎？2020年全球新興旅遊城市公布！

愛地球／自2014年起全球均溫年年上升！「全球暖化危機」還有逆轉的機會嗎？

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：】