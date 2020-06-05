台灣夜市10大最受歡迎攤位遊戲　射汽球最易贏公仔!掟圈圈勁燒錢?

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夜市裡除了美食，最讓人流連忘返的就屬一攤攤的遊戲攤位，在夜市飲飽食醉後，許多人都會轉戰遊戲攤位大展身手！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看網友們最愛玩的15大夜市遊戲是哪些，有的讓你心情變好、有的讓你想起童年，看完如果覺得手癢，有逛夜市的時候就練練功吧！
在地網民票選，頭10位最受觀迎的台灣夜市攤位遊戲：
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其他夜市經典小遊戲：
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月04日至2020年05月02日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夜市遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）
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