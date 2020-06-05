台灣夜市10大最受歡迎攤位遊戲　射汽球最易贏公仔!掟圈圈勁燒錢?

夜市裡除了美食，最讓人流連忘返的就屬一攤攤的遊戲攤位，在夜市飲飽食醉後，許多人都會轉戰遊戲攤位大展身手！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看網友們最愛玩的15大夜市遊戲是哪些，有的讓你心情變好、有的讓你想起童年，看完如果覺得手癢，有逛夜市的時候就練練功吧！