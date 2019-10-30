reward-U換Asia Miles教學：以飛行里數換HK Express電子券抵嗎？

HK Express被國泰收購後，國泰即統一了兩家公司的會員積分制度。reward-U獎賞計劃將與亞洲萬里通合併。 在此新制度下，用Asia Miles里數換快運廉航機票抵嗎？MoneySmart為大家分析。

reward-U積分可用作兌換HK Express機票。不過由8月20日起，購買HK Express機票將不再獲發積分。（HK Express官網截圖）

一、reward-U換Asia Miles 每8分1里

在8月20日前，乘坐HK Express航班可儲reward-U積分，每消費HK$1可賺10 reward-U積分。積分可用作兌換HK Express機票。不過由8月20日起，購買HK Express機票將不再獲發reward-U積分。

現有reward-U積分，將維持至2019年12月31日，期後會員賬戶將被永久刪除，而於此段過渡期間，會員可以舊有積分兌換成Asia Miles，每8分換成1里，用作兌換國泰、國泰港龍、英國航空等航空公司機票。而新轉換的亞洲萬里通里數，可重新享有3年有效期。

而於此段過渡期間，HK Express會員可以舊有積分兌換成Asia Miles，每8分換成1里，用作兌換國泰、國泰港龍、英國航空等航空公司機票。（HK Express官網截圖）

須留意，因是每8個reward-U積分換成1里（Asia Miles），故換領須為8分的倍數，而且兌換時須同時擁有reward-U及Asia Miles會員號碼，而兩個賬戶登記姓名必須相同。

二、Asia Miles換HK Express電子券

亞洲萬里通官網亦提供換領HK Express電子券選擇，金額由HK$200至HK$1,500不等：

亞洲萬里通里數可兌換之HK Express電子券類型（Asia Miles官網截圖）

不過以上兌換方法，抵換與否便見仁見智。以兌換HK$500的HK Express電子券（用來買HK Express機票）為例，所需里數為10,000里，但其實以同樣里數，已經可以換取國泰航空東京經濟客位單程機票，以9月份機票價格為例，來回機票索價約HK$3,935，平均每程即HK$1,967.5。

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而且，使用Asia Miles換領國泰航空機票，更可善用「假單程」等換機票大法，變相賺得更多。

不過，以亞洲萬里通里數換取HK Express電子券，對於剩下少量里數，或里數即將過期而又換領不到機票的人而言，亦可算是一個物盡其用的方法。

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