Glamping｜香港4個特色豪華露營推介　人均$400瞓新款露營車觀星

颱風「海高斯」早前襲港期間，一名男子與母親於塔門露營被困，不但斷水斷糧，帳篷及財物更被強風吹走，最後要警方營救。雖然兩人最終無生命危險且自行回家，但露營期間遇上風雲色變真的可以很狼狽！ 《香港01》旅遊記者整理本港4個豪華露營（Glamping）場地，有齊冷氣、廁所等設施，想看海觀星都不用「搵命搏」啦！

【1】Park Nature：最新Glamping場地使用最新設施

Park Nature於2019年12月才正式試業，絕對是本港最新的Glamping營地。Park Nature與貝奧露營車會由同一團隊管理，露營車更是特別訂造，全新設施超豪華，另有一款黃色露營車歡迎毛孩入住，點擊圖片睇詳細介紹 👇👇

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Park Nature 地址：元朗新潭路逢吉鄉54號 電話：97082233 Facebook：PARK Nature 世外公園 網頁：www.parknaturehk.com

【2】海迎灘：5星級露營場地連180度無敵海景

位於大嶼山隱世位置的「海迎灘」，附近全是別墅和度假屋，是個十分適合放空的地方。營地的草地上有幾架設備齊全的豪華露營車、小涼亭和太陽傘等，面向水清沙幼的上長沙泳灘，感覺真的很像外國的Resort一樣。點擊圖片睇5星級露營場地有什麼 👇👇

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海迎灘 地址：大嶼山嶼南道57號 電話：28909980 / 90606220 Facebook：Welcome Beach 網頁：http://welcomebeach.com.hk/

【3】長洲西園：超大5款特色營區任你揀

去長洲去到悶？你又知不知道長洲都有高質的露營地呢？距離長洲碼頭約20分鐘步程的西園有個佔地11英畝的營地嗎？長洲西園有5個主題營區，40多個營舍，當中的「觀星圓拱屋」就最受歡迎，在全黑的星空下，感覺像置身芬蘭，點擊即睇多款特色營區 👇👇

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長洲西園 地址：長洲西南角 電話：29811010 Facebook：Saiyuen Camping & Adventure Park 西園 特色露營歷奇樂園 網頁：www.saiyuenfarm.com

【4】JK Club 貝澳露營車會：求婚、慶生最適合！更可帶寵物齊齊Glamping

貝澳露營車會位於生態豐富的大嶼山南部，毗鄰芝麻灣郊野公園、鳳凰山和貝澳泳灘，不但風景優美，而且很有機會見到水牛在附近的紅樹林出現。雖然是露營場地，但交通方便，而且旁邊就有幾間士多，突然要買東西也十分方便。點擊睇營地更多獨特賣點 👇👇

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JK Club 貝澳露營車會 地址：​大嶼山貝澳老圍村20 D 電話：94416025 Facebook：JK Club 網頁：https://www.jkclub.com.hk/

礙於新冠肺炎疫情，以及限聚令仍然生效，各個營地的開放時間及營運方式有可能改變，大家預訂之前記得先向營地查詢。

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