【綠島懶人包】浮潛勝地！交通、10大必去景點、美食一文全收錄

台灣綠島原名火燒島，位於台東縣外海，因為特殊的石灰岩造就許多天然美景。從台東到綠島坐船不用一個小時，如果怕暈船浪，還有飛機可以到，只需15分鐘！在這裡還能選擇報名浮潛和海上活動，是夏天消暑的好去處，島上的風光一定會讓你去了一趟就成為永生難忘的回憶，快來看看綠島必去的超好拍景點吧！

綠島必去的超好拍景點（FunTime授權使用）

綠島怎麼去？

1. 搭船去

綠島與臺東之間每日都有船隻行駛，但會受到天候或海潮改變航行的時間，出發前最好先行打電話確認，並提早抵達港口等候。

航行時間：大約50分鐘 票價資訊：來回全票約台幣1120；來回半票約台幣560 小編說：客船行駛船班及票價會依淡旺季不同會做調整，出發前建議先洽詢客輪公司了解狀況，或是可以前往交通部港務局網站查詢即時航班資訊。

2. 搭飛機

如果是會害怕暈船浪的朋友，就可以選擇搭乘德安航空的綠島航線，這樣就能避免暈船的痛苦！

飛行時間：飛機（德安航空）是19人座機型，航程約15分鐘，機位有限必須提早預約，熱門時段的機票相當難搶，要搶要快！ 票價資訊：單程台幣約1040元（詳細票價請依航空公司官網為準）

德安航空的綠島航線（FunTime截圖）

綠島當地交通

環島巴士

環島巴士是綠島唯一的公車路線，會從南寮漁港發車，順時針繞行綠島一周，而途中會經過綠島監獄、朝日溫泉、大白沙等著名景點。

票價：淡季50元/人、 旺季：100元/人

包車

如果不想要煩惱任何交通問題的話，小編建議的方式就是直接預約包車了，在綠島包車一人約台幣3000-5000元不等，除了可以不用擔心交通問題外，還有專業導遊帶你導覽綠島風光。

租汽車、機車

租車玩綠島是小編最推薦的遊玩方式，機動性高也不會有需要趕車趕行程的急迫感。而綠島的租車店大多聚集在南寮漁港附近價格上大致也都是公定價，不用擔心有坑殺遊客的問題。

租機車：約400元/天 租汽車：約2000元/天

帆船鼻睇星、藍洞浮潛…按圖睇綠島10大必玩景點、3大必吃店家：

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綠島推薦行程

綠島2日遊 DAY1：台東→富岡漁港→搭船去綠島→綠島燈塔→綠島監獄→綠島浮潛 DAY2：朝日溫泉→日出大白沙→綠島小長城

介紹完以上綠島島上的必拍景點，你是否也已經感受到綠島藍藍的天、綠油油的草原、和乾淨清澈的海水了呢？等不及的話，現在快約朋友一起揪團去綠島吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【夏天衝離島！】綠島必去景點，好拍到吃光手機記憶體】