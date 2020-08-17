香港酒店優惠｜15間奢華酒店食住套票　半島包三餐、Cordis$0房價

第三波疫情之下，旅客減少、本地客人亦減少外出遊玩，酒店業步入寒冬，本地不少酒店都大劈價推出優惠，當中不乏The Mira、Ritz Carlton、Cordis、四季酒店、半島酒店、香港文華東方酒店、Conrad港麗酒店等五星級酒店！《香港01》旅遊記者就整理15個本地五星酒店所推出的抵玩食住套票，即睇優惠詳情！

【1】半島酒店——最新套票包三餐

最近半島酒店就推出最新的味遊半島套票，除了可以住宿一晚，更包足三餐！包大堂茶座兩位早餐、房内享用三道菜晚餐，更可以選擇雙人午餐或半島著名的雙人經典下午茶！

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半島酒店 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【2】康得思酒店——限時震撼$0房價

位於旺角的Cordis推出現時優惠，房價可以全數換成住宿期間的餐飲回贈，變相零房價！不過這次是快閃優惠，優惠期有限，即刻看看！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【3】朗廷酒店——推出包兩餐套票

位於尖沙咀的The Langham推出新套票，住宿一晚之外，更包兩人早餐以及Bostonian Seafood & Grill晚餐，每房更會另送一支香檳及一盒朱古力。現時預訂，酒店更會送房内草藥花瓣浸浴一次！

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朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【4】JW Marriott酒店 —— 最新優惠包兩至三餐！

香港JW萬豪酒店推出最新優惠，住宿一晚包雙人自助早餐之餘，更可以額外自選一項或兩個餐飲禮遇！酒店餐廳團隊更推出運用80個地區食材的「80味環遊世界」，讓大家可以一次過品味各地美食！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【5】Marco Polo——低至人均$417

香港馬哥孛羅酒店推出最新破底價套票，住宿一晚包早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒時段，房價為833元，套票其實可供兩大兩小共四人入住，不過就算只有兩位大人入住，都只需每人417元！不過就要透過特定渠道先到先得售完即止，想知邊度買即刻點擊看看！

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香港馬哥孛羅酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【6】The Upper House——包早晚餐

奕居推出的優惠，很適合慶祝周年紀念、生日等等！套票包足24小時住宿、二人早餐、三道菜晚餐，更送一支汽酒以及慶祝蛋糕！除此之外，也可以按照客人要求提供免費爆谷送上房，讓大家一邊睇戲一邊進食！

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The Upper House 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2918 1838

【7】The Mira——人均$494包晚餐

The Mira美麗華酒店推出「極致賞樂住宿旅程」，除了住宿一晚，更包早餐、任選兩款主菜及一瓶指定紅白酒！如果唔夠飽，於酒店所有餐廳及酒吧餐飲都可享8折優惠。

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The Mira 地址：尖沙咀彌敦道118號 電話：2368 1111

【8】尖沙咀凱悅酒店—— 住宿包三餐

尖沙咀的Hyatt首次推出包三餐的套票，入住舒適客房一晚，更可包午餐及晚餐，如果不喜歡指定午餐或晚餐，可以改選1000元餐飲回贈自己揀！如果另外加300元，更可到希戈餐廳享用三道菜晚餐。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河内道18號 電話：2311 1234

【9】海洋公園萬豪酒店—— 送1000元餐飲回贈

海洋公園Marriott推出最新優惠，預訂住宿一晚，可以有1000元餐飲回贈，用於自助餐、Pier Lounge、Pier Bar或房內用餐都得！可以預訂到下年七月，而且可以免費取消，十分方便大家安排！

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【10】Ritz Carlton——可帶寵物入住送野餐籃

香港麗思卡爾頓酒店推出最新套票，最適合一眾愛貓狗的朋友！可以帶最多兩隻寵物入住，酒店房内更會放有寵物設備，如貓砂盆、尿墊、寵物睡床等。入住更會獲贈野餐籃，可以與愛寵一起野餐享受大自然！

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【11】香港文華東方酒店——低至3折仲包早晚餐

酒店於eShop推出快閃住宿優惠，劈價至3折，原價7081元，折後只需1963元！入住一晚可以包雙人早餐及房內享用3道菜雙人晚餐，優惠期有限，即睇優惠到幾時！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【12】W酒店 —— 住一晚送早晚餐

酒店最新推出的Staycation優惠，入住一晚即送二人晚餐及自助早餐。自助晚餐因應疫情改為房內用膳，可以挑選中式或西式晚市套餐。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【13】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店。！

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【14】香港君悅酒店 —— 包早午晚三餐

Hyatt 這次的住宿套票，包30小時住宿，大家不需再擔心Check-Out時間太早！酒店套票有多個選項可以揀，識揀的話，包晒三餐無難度！適用入住日期由即日起至9月30日。不過因應疫情，現時酒店餐點全改為房內用膳，大家要記得問清楚餐單。

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【15】Conrad Hotel —— $1700回贈$700

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包雙人自助早餐及700元酒店內餐飲回贈。另外更可免費泊車以及提早入住！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

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