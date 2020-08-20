香港酒店優惠｜10間酒店食住套票人均$500有找　港威限時劈至2折

新冠肺炎疫情之下，相信各位都甚少外遊，不過大家的旅行癮是不會熄滅的，所以不如在香港來一個小旅行！以下精選10個人均500元以下的酒店食宿套票，當中不乏Marco Polo、The Mira、凱悅、宜必思、港威等酒店，讓大家可以度過兩日一夜的小出走！

【1】Marco Polo——低至人均$417

香港馬哥孛羅酒店推出最新破底價套票，住宿一晚包早餐、下午茶及黃昏鷄尾酒時段，房價為833元，套票其實可供兩大兩小共四人入住，不過就算只有兩位大人入住，都只需每人417元！不過就要透過特定渠道先到先得售完即止，想知邊度買即刻點擊看看！

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香港馬哥孛羅酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話：2113 0088

【2】宜必思香港北角酒店——包原隻龍蝦午餐

北角ibis酒店推出「食＋住」優惠，超抵價入住一晚之外，更包原隻龍蝦午餐。午餐除了原隻龍蝦，更另有餐湯、飲品及一款自選主菜！不過原來平日與星期六日假期的價錢略有不同，大家要仔細留意啦！

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宜必思香港北角酒店 地址：港島北角渣華道 138 號 電話：2204 6632

【3】港威酒店——限時優惠兩折包早餐、下午茶

人均不需500元就可以入住尖沙咀港威酒店仲包兩餐！港威酒店聯同kkday推出優惠套票，大家可以享有24小時住宿以及早餐、下午茶，更有機會獲得400元購物現金券！想知如何有現金券，即刻按圖看詳情！

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【4】諾富特世紀酒店——房內海鮮晚餐

「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」套票，除了包高級客房，也包在房間內進食的美式Shake Shake海鮮包。這個In Room Dining Set完全夠兩個人吃，除了海鮮，更有麵包、芝士煙肉焗生蠔四隻及沙律，飲品方面可以選擇紅酒或白酒一支。若星期日至四，酒店更會另外送早餐！

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【諾富特世紀酒店】 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【5】The Mira——人均$494包晚餐

The Mira美麗華酒店推出「極致賞樂住宿旅程」，除了住宿一晚，更包早餐、任選兩款主菜及一瓶指定紅白酒！如果唔夠飽，於酒店所有餐廳及酒吧餐飲都可享8折優惠。

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The Mira 地址：尖沙咀彌敦道118號 電話：2368 1111

【6】香港金域假日酒店 —— 任食點心

尖沙咀Holiday Inn Golden Mile推出新優惠套票，除了入住一晚之外，亦可在酒店的中菜廳任食早市點心，有接近二十款任君選擇！

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香港金域假日酒店 地址：尖沙咀彌敦道50號 電話：2369 3111

【7】沙田凱悅酒店 —— 人均$327.5入住連早餐

快閃酒店優惠套票！沙田Hyatt Regency凱悅酒店網上商店即將進行限時優惠，標準客房連雙人早餐僅需655元即可購入套票！不過快閃優惠期僅有四天，即刻看看幾時有得買！

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沙田凱悅酒店 地址：馬料水澤祥街18號 電話：3723 1234

【8】旭逸酒店.荃灣 人均$200包半自助午餐

旭逸酒店.荃灣位於葵涌，現時推出「食+住」套票，套票包二人住宿一晚和半自助午餐，不過就限大家需要在Check-in當天享用半自助午餐，不能翌日使用。

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+ 4 + 3 + 2

【旭逸酒店】 地址：香港葵涌圳邊街15至19號 電話：3958 8333

【9】麗豪酒店 包意式晚餐

麗豪酒店「食•住•歎」無限Fun住宿計劃，除了可以於高級豪華客房住宿一晚之外，亦可以在酒店享用意式晚餐，不過因應疫情晚市不設堂食，客人需自行到餐廳外賣自取。除了這個套票，更有其他套票包含其他禮遇，例如酒店行政樓層自助早餐、免費泊車等等！

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麗豪酒店 地址 : 香港沙田大涌橋路34-36號 電話：2132 1111

【10】富薈酒店 送早餐、二人野餐籃

富薈酒店於全港共有五間，五間都正推廣「仲夏繽Fun野餐樂」，低至583元即可入住一晚，而且包歐陸早餐、24小時免費咖啡或茶，以及一個二人野餐籃！

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富薈上環酒店 地址：香港上環文咸東街138 號

富薈炮台山酒店 地址：香港北角麥連街18號

富薈馬頭圍酒店 地址：香港馬頭圍下鄉道8號

富薈旺角酒店 地址：香港旺角晏架街2號

富薈灣仔酒店 地址：香港灣仔莊士敦道211號

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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