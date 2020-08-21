宮崎駿與吉卜力電影相信伴隨著很多人一同成長。在日本宮崎縣，一對70歲的老夫婦為了紀念兩人的「古稀之年」，決定由零開始自製吉卜力電影裡極具代表性的一幕——「龍貓巴士站」，為最愛的孫女送上一個大驚喜！

在日本宮崎縣高原町一處民居附近，竟然有龍貓和巴士站牌出沒？原來這是由現年74歲的吉村夫婦在4年前為了紀念兩人的「古稀之年」，並為自己的兒孫留下一份特別的禮物，於是決定在充滿大自然氛圍的高原町，自製一隻等身大的龍貓和巴士站牌！

圖片來源：http://miyazaki.fool.jp/

擁有50年水泥工藝的吉村先生「神還原」吉卜力電影裡的經典一幕，令這個「龍貓巴士站」被當地傳媒廣泛報導，更成為日本國內外極具人氣的打卡景點！

👇👇👇按下圖看「龍貓巴士站」的神還原全紀錄！👇👇👇

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地址：宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田

在新冠肺炎疫情之下，雖然暫時未能一睹真實版龍貓巴士站的真身，不過假如日後有機會前往，要留意不要騷擾到附近的民家，而且不設停車場，建議乘車或駕車到附近後步行前往。

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