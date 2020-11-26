【比利時】一探歐洲心臟布魯塞爾！行前準備、景點美食一文全收錄

比利時處於歐洲的十字路口，這裡的種族複雜，內部存在南北地域之分， 布魯塞爾 不僅是比利時首都、歐盟總部所在地，城市裡還有滿街的中古世紀建築、可愛的尿尿小童、好吃的比利時朱古力、雪糕、鬆餅等，是古典又現代的城市，除此之外，當地人民也都非常的友善。本期旅遊咖準備了布魯塞爾行前準備、必去景點、必吃美食，趕快來看看這座充滿特色的城市吧！

比利時布魯塞爾（Ig@yoyoseethe_world）

Plan布魯塞爾的行程前，不妨先了解一下這座城市的二三事、行前準備、天氣與交通小貼士：

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布魯塞爾景點

1. 比利時必拍石像—尿尿小童

去比利時大家最愛拍照的景點第一名，絕對是那個站在噴水池上尿尿的小男孩石像——尿尿小童！小編偷偷告訴大家：其實尿尿小童本人很小一隻（小編有嚇到），大家看到的時候不要太失望喔。而尿尿小童的高人氣，也讓世界各地不斷的贈與他新衣服，甚至在博物館內還有一區專門展示尿尿小童的「衣櫥」呢！

2. 歐洲最美廣場－布魯塞爾大廣場（內有布魯塞爾市政廳）

除了尿尿小童外，大廣場也是大家必去的布魯塞爾景點之一。這裡不僅是世界文化遺產之一，更被大家評為歐洲最美的廣場，雨果更稱其為「歐洲最華麗的客廳」。然而廣場周圍的建築許多都在戰爭時被損毀，因此目前看到的大多是戰後重建的結果。

而在廣場中最吸睛的莫過於布魯塞爾市政廳，豪華的中世紀哥德式建築，加上那高約 91公尺的塔樓，讓人想不注意也難啊！

3. 滿滿的朱古力都在這－聖於貝爾長廊

距離大廣場走路約五分鐘，就會抵達聖於貝爾長廊。走進去長廊會先看到兩側櫥窗陳列的高檔精品，不過小編推薦的重點不在精品，而是在長廊裡滿滿的朱古力店！來到比利時一定要帶ㄧ盒朱古力，絕對跟平時食到的不一樣，許多遊客也都會特地跑來這裡挑朱古力，送禮自用兩相宜，不買會後悔。

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4. 查理五世登基地－聖米歇爾聖古都勒大教堂

大教堂和市政廳一樣屬於中古世紀的哥德式建築，但不同於市政廳的華麗，大教堂使用趨近單一的色調，帶給人一種莊嚴肅穆的感覺，卻又因為哥德式獨特的雕刻不會顯得過於無聊。教堂內部漂亮的彩繪玻璃更是讓人驚嘆，難怪雨果曾將其稱為「哥德風格最純美的花朵」。歷史迷更是不能錯過這裡，神聖羅馬帝國的皇帝查理五世，可是在這堂登基成為西班牙國王的喔！

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5. 藍色小精靈、丁丁歷險記－比利時漫畫藝術中心

最後要介紹的則是比利時漫畫藝術中心。沒在看漫畫的人也沒關係，因為你一定看過「丁丁歷險記」或「藍色小精靈」的改編動畫，而這兩部的原著漫畫可都是比利時出產的喔！漫畫藝術中心內展出許多動畫的經典草稿，甚至還有實體的立像可以讓大家拍照，像經典的藍色小精靈和丁丁都是大家的最愛，不管是大人和小孩都可以玩得很盡興！

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以上小編推薦的五個景點距離都很近，兩地之間走路都只需要約 5-10 分鐘，很建議大家選擇步行的方式參觀，邊散步還能邊欣賞街邊風景。

布魯塞爾必吃美食ヽ(●´∀`●)ﾉ

1. 食厭Godiva 來點不一樣的－Neuhaus朱古力

大家想到的比利時朱古力，第一個應該是最有名的皇室御用款 GODIVA，不過因為實在太有名，加上台灣已經有許多分店，所以這次小編要推薦的是另外一間 neuhaus，他們的夾餡朱古力很好吃，一定要去試試看！而neuhaus在前面提到的聖於貝爾長廊裡也有分店，經過的時候不要忘記多帶幾盒返屋企。

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2. 比利時經典美食不踩雷－鬆餅、雪糕、青口、薯條

因為比利時的美食實在太多了，小編擔心會寫成論文，所以直接幫你精簡列出四樣經典，吃過的都說好吃，不過價格的部分要稍微留意一下，因為餐廳裡的價格通常都很高，建議可以先在一般的店家先試試水溫！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【比利時布魯塞爾】歐洲十字路口，布魯塞爾行前準備、景點、美食攻略」】