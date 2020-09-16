D2 Place二期新開超過5000呎的賽車場，有彎彎曲曲的賽道，另外更有多款遊戲、街機，十分適合來大玩特玩！《香港01》旅遊頻道記者整理4個荔枝角好去處，讓大家可以玩足一日！

D2 Place二期二樓遊戲區域「PowerPlay Arena」開幕，除了平常常見的推銀機、籃球機之外，最特別是有大型賽車場，大家可以試試飄移的感覺！記者親身試過，係真係有得飄移，更會因速度太快而「打白鴿轉」！

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【1】5000呎賽車場——時速可達15公里

荔枝角D2 Place二期新開遊戲中心「PowerPlay Arena」内有賽車場，佔地超過5000呎，場内共有十多輛電動車，分成兩個尺寸，140cm以上的人需要駕駛XL版，另外有正常尺寸的飄移車供小朋友玩。場地會提供頭盔，必須戴上才可玩飄移車。記者親身試過，真的有飄移的感覺，而且速度一快更可能會「打白鴿轉」！同場可以有六部飄移車同時玩，不會太多人而無法飛車。

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+ 5 + 5 + 5

現時PowerPlay Arena正在試運當中，加上疫情關係，店舖會有人流管制，大家可以留意官方Facebook得到最新詳情。

PowerPlay Arena 地址：荔枝角D2 Place 二期2樓 時間：11:30 - 21:30（星期日至四、公眾假期）、11:30 - 22:30（星期五六、公眾假期前夕）

【2】LineUp HotDog——玩味熱狗必試避風塘口味

賽車場的隔壁是最新開業的熱狗店，玩完一定要來這裏補充一下體力！店内有多款熱狗，更有特色口味，店主最推薦避風塘口味，真的有粒粒炸蒜、辣椒，十分惹味！叫原味的話，需要自己在店内添加Toppings如酸瓜、洋葱、茄汁、芥末等。另外有招牌搖搖薯條，有多款調味粉可以自己加，混味都可以！

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LineUp HotDog 地址：荔枝角D2 Place 二期2樓

【3】周末市集——每周不同主題

D2 Place最爲人所知的周末市集，每周都會有不同的主題，而且攤檔每次都不少，所以每周都吸引不少人去逛逛，通常有不少檔主會販賣手工製作的產品如手工皂、布藝、水晶飾物等。日前因疫情而停辦，令不少檔主、客人都大感可惜！今個月已經復辦，這星期主題就是「Aniform Day」，近100個小攤將會販售以寵物為題材的各類產品。

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Aniform Day期間限定市集 日期：2020年9月19、20日 （星期六、日） 時間：13:00 - 20:00 地點：D2 Place一期2樓The Space

【4】必去寵物超市——5000呎超市專賣寵物產品

來到D2 Place一定要逛5000呎的寵物超市！Pet Koi Koi的產品售價貼近日本，務求成為寵物界的「759」！作為一家寵物友善商店，寵主還可以帶主子到場選擇牠喜歡的食品、用品，寵物只要在牽繩的情況下，就可以跟著主人一起逛街，場內還有寵物專用的購物車供小型寵物乘坐。

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Pet Koi Koi日式寵物超市 地址：荔枝角D2 Place一期商場1樓104、106至111號舖 營業時間：12:00 - 20:30

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