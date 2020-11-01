疫情關係，相信大家都已經很久沒去旅行！本地有多個農莊，提供摘生果、餵動物等多種休閒活動，讓大家遠離繁囂，在本地來個小旅行！

不少人到台中都會去清境農場餵餵綿羊，與大片草原合照，呼吸新鮮空氣。其實在香港都可以有相同的體驗！本地有不少農莊都對外開放，大家可以進內摘水果、餵動物！不僅可以玩，而且超級「打卡able」，是時候為大家的Instagram添上一抹草綠色！《香港01》旅遊記者為大家精選4個有嘢玩有嘢食的農莊！

【1】448農莊——自製雪糕、土窯雞

448農莊主打親子，有紅色舊式巴士作地標，大家可以打卡！除了大片草地、多個特別打卡位之外，場内也有不少親子活動、工作坊，大家可以在這裏自製雪糕、土窯雞、滴膠飾物、絲帶玫瑰花。

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【448農莊】 地址：元朗欖口村欖堤東路 查詢電話：6684 1448

本港首次引入羊駝。（資料圖片）

【2】有機薈農莊——親親羊駝

位於錦田的有機薈低碳農莊主打菠蘿，出售不少菠蘿為主題的食物、飾品，去年引入四隻羊駝，立刻成為園內Super Star生招牌，不少人專程到場與羊駝親密接觸，頭貼頭影相無難度！除了羊駝，大家還可以在這裡餵山羊、兔子。

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【有機薈低碳農莊菠蘿園】 地址：錦田四排石村39號開放時間：星期一至日10:00－18:00 交通：西鐵錦上路站A出口步行約5分鐘 查詢電話：5579 2178

現時已經有提子可以摘！（資料圖片）

【3】朗屏士多啤梨葡萄園 摘香印提子、拔蘿蔔

位於大棠的朗屏士多啤梨葡萄園，記者致電查詢，園主指現時已有提子可摘，現時起為期一兩個月都可以採摘香印！不喜歡提子的話，現時園内開始有士多啤梨收成，不過要到12月左右才算士多啤梨豐收時段，建議大家到時再去！現時也有蘿蔔、西瓜、車厘茄和涼瓜可以摘！

除了摘生果，朗屏士多啤梨葡萄園養有幾隻小羊，在這裡可以購入飼料餵飼他們，近距離接觸。

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【朗屏士多啤梨葡萄園】 地點：元朗大棠路大棠村 電話：9251 8926 開放時間：星期一至日 08:00－18:00 收費： 無須入場費，摘水果需逐磅收費，巨峰$90/磅、香印$150/磅 Facebook：朗屏士多啤梨葡萄園

荔枝成熟了！（「大棠有機生態園」Facebook專頁）

【4】大棠有機生態園 騎馬、賞變色醉芙蓉

大棠有機生態園的醉芙蓉花準備開花！不過留意返，本身入場就需要付50元的入場費，想再玩其他東西例如摘提子、燒烤、騎馬、彈床、遊戲車等就要另外加錢。場内仍然有香印、百香果可以採摘，而踏入9月，大家則可體驗免費收割絲苗米。天氣開始變冷，當然少不得燒烤！

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【大棠有機生態園】 地點：香港新界元朗大棠山道十一號 電話： 2470 2255 開放時間：星期一至日 09:00－18:00

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