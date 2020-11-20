就到聖誕節，今年既然因為疫情無法離港度過，不妨book返晚酒店慶祝。《香港01》旅遊頻道記者精選了15間酒店聖誕食住套票優惠，包括JW萬豪、The Murray、文華東方、半島酒店、四季酒店、The St. Regis、Rosewood、萬麗海景酒店、Cordis、朗廷酒店、帝京酒店、帝逸酒店、One-Eight-One酒店、8度海逸酒店及富豪機場酒店，部分更送自助餐或下午茶！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】JW萬豪 —— 送自助餐任食魚子醬

JW Marriott推出節慶住宿優惠，入住一晚包雙人JW咖啡室自助早餐，還有雙人The Lounge佳節自助晚餐，任食波士頓龍蝦、日本皇帝蟹腳、高級魚子醬、南非鮑魚、新鮮刺身、西班牙黑毛豬火腿、菠菜芝士焗蠔、香煎澳洲M5和牛斧頭扒、火雞和紐西蘭羊架等。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【2】The St. Regis —— 送節日下午茶

酒店推出「夢幻聖誕住宿禮遇」，除了包「潤」中餐廳雙人早餐外，還可於客房內享用雙人節日下午茶，或到The Drawing Room或留在房間享用三道菜節日主題晚餐，每人可獲一杯紅酒或白酒。

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The St. Regis 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【3】The Murray —— 包聖誕下午茶、氣泡酒

美利酒店推出的聖誕Staycation套票，除了包雙人早餐，更送雙人聖誕下午茶，配一瓶氣泡酒供客人慶祝，另外於指定時段可於Murray Lane享用咖啡、茶及汽水、精緻小食，還有Prosecco氣泡酒、特選餐酒、果汁及汽水。

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The Murray 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【4】文華東方酒店 —— 住宿買一送一

酒店推出超抵「慶典套房」住宿計劃，提供節日房間裝飾之餘，還可以75折預訂指定套房，同時可獲一間額外客房的免費住宿！另外可於快船廊或Café Causette享用早餐，亦有迎賓甜品瑪德蓮蛋糕配玫瑰花瓣果醬，更可獲贈香檳一瓶。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【5】半島酒店 —— 食Felix歎醉人維港夜景

酒店推出「北極聖誕國度」節慶住宿套票，入住一晚包雙人大堂茶座早餐及$500餐飲消費額，可在酒店內任何餐廳使用，包括米芝蓮法式精緻菜「吉地士」、新派歐陸菜「Felix」、自助餐「露台餐廳」、米芝蓮粵菜食府「嘉麟樓」等。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【6】四季酒店 —— 升級享受聖誕限定自助餐

由平安夜起住至少兩個晚上，可享7折優惠及每日早餐，預訂套房住宿更可享受5折優惠。於12月23日至1月2日期間入住，可以升級享用聖誕限定自助晚餐，包括慢烤火雞，爐烤肉眼扒，蜜汁烤火腿及酒店手造意大利聖誕麵包。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】Rosewood Hong Kong —— 享用聖誕早午餐

瑰麗酒店推出CHRISTMAS ESCAPE節日住宿套票，入住包於Holt’s Café或Bayfare Social早餐，亦可享用聖誕早午餐或晚餐，可選擇附加兩小時無限添飲香檳，另外可獲KLUB 11金卡會籍及價值$500的K11 MUSEA禮券。

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Rosewood Hong Kong 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【8】萬麗海景酒店 —— 免費升級海景房

酒店推出的Staycation套票優惠，可以免費升級至海景房，還可享用四道菜雙人晚餐，配兩杯Perrier-Jouët Grand Brut香檳。晚餐美食包括長腳蟹蟹腳、法國生蠔、藍青口、平鐵和牛扒、烤波士頓龍蝦鴨肝意大利飯等，翌日更可到萬里咖啡室享用雙人自助早餐。

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萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2802 8888

【9】帝逸酒店 —— 包自助晚餐

Alva Hotel推出公寓客房聖誕住宿優惠，入住當日可享用迷你酒吧飲品，並享用客房內泡茶設施和意大利illy咖啡，另外包埋節日自助晚餐及早餐。聖誕自助晚餐可以任食生蠔、黑松露龍蝦撻、北海道海膽燒、法式焗龍蝦、燒原隻火雞、威靈頓牛柳等。

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帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【10】朗廷酒店 —— 免費享用節日迷你吧

Langham推出聖誕住宿優惠，入住高級客房包雙人早餐，更可免費享用節日迷你吧連補充一次，另外可獲贈聖誕糖果世界裝飾品一盒。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【11】康得思酒店 —— 包自助餐任食生蠔、鵝肝

Cordis推出節日住宿優惠，入住一晚送聖誕主題自助晚餐，任食生蠔、鱈蟹腳等凍海鮮，還有即切烤火雞、即切北京烤鴨、香煎鵝肝、芝士焗龍蝦等美食。甜品方面，則有聖誕布丁伴白蘭地汁、聖誕樹頭蛋糕及薑餅芝士蛋糕等。

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康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【12】帝京酒店 —— 包五道菜晚餐

入住酒店客房一晚，包雙人Lion Rock享用五道菜節慶套餐，品嚐蒜香龍蝦尾、烤銀鱈魚、烤澳洲M9和牛配鵝肝牛油、朱古力樹頭蛋糕等美食，更可以在房內免費任睇任何收費電影頻道。

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帝京酒店 地址：旺角太子道西193號 電話：2928 8822

【13】One-Eight-One Hotel —— $1300餐飲消費回贈

酒店推出超抵聖誕住宿優惠，包房內派對佈置，包括自訂英文或數字氣球、派對帽及派對餐具，還有免費即棄菲林相機、巨型飛行棋地氈及扭扭樂，更送意大利氣泡酒一枝，啱晒和朋友在房內狂歡！另外更有The Common Room $1000餐飲消費回贈及迎賓小食籃，包括薯片和汽水。

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One-Eight-One Hotel 地址：西環干諾道西181號 電話：3181 1688

【14】8度海逸酒店 —— 食自助餐送住宿

酒店推出顯示優惠，凡於指定日期惠顧雙人聖誕自助晚餐，除了可享自助餐85折優惠外，更可免費入住高級客房一晚！如果不想食自助餐，亦可以選擇另一個套票。除了享用雙人即點即製早餐外，還可品嚐聖誕雙人五道菜晚餐，包括生蠔、雪花蟹腳等海鮮拼盤、酥皮焗龍蝦湯、香煎脆皮鵝肝、芝士焗帶子等美食。

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8度海逸酒店 地址：土瓜灣九龍城道199號 電話：2126 1988

【15】富豪機場酒店 —— 包龍蝦海鮮晚宴

酒店推出「節日慶祝度假優惠」，入住高級客房一晚，可與於藝廊咖啡室享用「龍蝦海鮮雙重奏」晚宴及自助早餐，更可提早入住及延遲退房。

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富豪機場酒店 地址：赤鱲角香港國際機場暢達路9號 電話：2286 8888

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