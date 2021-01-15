愉景新城逾3千呎粉紅芒草園7大打卡位　同場台灣天燈市集歎美食

疫情之下無法外遊，看別人在粉紅芒草海中打卡是不是看到口水都流呢？不過現在不用飛到台灣或韓國，D‧PARK愉景新城將台灣南投縣著名的集集粉紅芒草帶到荃灣，有逾3500呎的夢幻「粉紅芒草園」任你打卡，更有大型「十分天燈夜市」，讓大家有如置身台灣。

新年年宵花市取消去邊好？愉景新城在1月16日起至2月28日打造兩大好去處，分別是夢幻的「粉紅芒草園」和充滿台灣小食攤檔的「十分天燈夜市」。

🌾「粉紅芒草園」投身夢幻芒海

逾3500呎的粉紅芒草園相信會成為新一個打卡熱點！（李琬瑩攝）

逾3500呎的「粉紅芒草園」靈感來自台灣南投縣集集著名的粉紅芒草（粉黛亂子草）秘境，而且加入木鞦韆及富有歐陸風格的風車小木屋，讓一家大小開心打卡到流連忘返。大家不要以為粉紅芒草都是道具，它們全是真芒草！把頭靠近，能聞到清淡怡人的香氣！

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😋「十分天燈夜市」14攤檔歎盡台灣小食

久違地終於食到台灣夜市的味道！（李琬瑩攝）

「十分天燈夜市」在新一年載譽歸來，這次多達14個攤檔共12個參展商為大家帶來台灣地道美食及手信，由適合新春送禮的禮盒、台式滋味小食到網絡人氣小食都應有盡有，點擊睇14個攤檔的重點美食推介 👇👇

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D‧PARK愉景新城「粉紅芒草園」 日期：2021年1月17日至2月28日 地點：D‧PARK愉景新城L1（元氣壽司對出位置） 時間：全日

D‧PARK愉景新城「十分天燈夜市」 日期：2021年1月16日至2月28日（農曆年初一及年初二休息） 地點：D‧PARK愉景新城L1 時間：中午12時至晚上9時

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疫情下大家無法外遊，各大山頭就旺過旺角。Yahoo搜尋公佈2020年「10大熱搜行山路線」排行榜，當中有不少路線都是近年大熱行山路線，當中有幾多條你都行過？點擊圖片睇搜尋排名 👇👇

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