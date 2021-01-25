撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-01-25 15:51

去日本旅行，除了吃壽司、拉麵之外，當然不少得「留肚」品嘗正宗的日式燒肉。早前，有日本綜藝節目請來和牛燒肉名店傳授不失敗燒肉秘訣，其中包括4個最受歡迎的牛肉部位，擁有40年經驗的燒肉達人教你用最簡單的方法，燒出最美味的和牛各部位！

日本綜藝節目《関ジャニ∞クロニクル》請來位於東京淺草的燒肉名店「本とさや」，向觀眾傳授零失敗烤肉秘訣！有超過40年經驗的燒肉達人三浦先生，會教大家根據牛的不同部位，包括人氣最強的牛舌（タン）、里肌肉（ロース）、橫隔膜（ハラミ）和五花肉（カルビ）等等，用超簡單技巧燒出最完美的和牛！

《関ジャニ∞クロニクル》截圖

去日式燒肉店餐時，你有留意肉旁邊通常會附有一小塊檸檬嗎？有人會將檸檬擠在燒好的肉上面，減低油膩的感覺，但原來這並非檸檬的真正用途？不同部位的牛肉，除了時間長短要控制得宜，原來擺放在燒肉網上的位置都有講究？

👇👇即按下圖看如何燒出完美和牛👇👇

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疫情之下，不想外出吃飯的話，在家烤肉也是個不錯的選擇。日本節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）邀請了烤肉達人田邊晉太郎教路，傳授３招在家烤肉不失敗小貼士，例如如何在超市買到最新鮮的牛肉、使用平底電鍋時1招即可KO油煙味？

👇👇即按下圖看3個在家烤肉小秘訣！👇👇

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