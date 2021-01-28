西貢大枕蓋吊鐘花已盛放　親試中級路線俯瞰萬宜水庫｜懶遊包#14

撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-01-28 06:00

去到1月底，正是野生吊鐘花在山野間盛放的日子。Pe仔這次決定行一次以吊鐘花聞名的西貢大枕蓋路線，順道為大家直擊吊鐘花開花情況。

本日路線：西貢 --> 上窯 --> 大枕蓋 --> 鹿湖郊遊徑 --> 北潭路 --> 西貢

吊鐘花每朵只有手指頭般大小，在陽光下顯得晶瑩剔透。（李琬瑩攝）

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：西貢市中心醫肚準備出發

由於入大枕蓋的巴士十分稀疏，除非你能早到上午8時多已可在西貢市中心準備出發，不然Pe仔建議大家先在西貢市中心歎個Brunch，然後根據巴士出發時間調節自己行程。雖然市中心是遊客區，但很多餐廳在大朝早已經營業，點擊睇睇兩間值得試的美食推介 👇👇

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Little Cove Espresso 地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖 營業時間：星期一至日 07:30-18:00

KACHIMUSHI 地址：西貢市場街35號 營業時間：星期一至五 09:00-18:30；星期六至日 09:00-19:00

第2站：乘車出發往大枕蓋起點

吃完Brunch，充滿力量，正式出發！大家只要認住可以到達黃石碼頭的巴士線都會經上窰站。這次Pe仔在平日出發，所以就乘坐94號九巴，點擊圖片睇巴士站位置及不行至大枕蓋起點路線 👇👇

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【關於大枕蓋及吊鐘花的3件事】

+ 7 + 7 + 7

第3站：越級挑戰408米大枕蓋登頂

Pe仔平時行初級路線多，經過一段時間的訓練，並搜尋許多網上資料後，決定這次在有行山經驗的朋友陪同下，挑戰大枕蓋這條中級路線。上山這段路其實不算很辛苦，而且一路上可以多角度俯瞰萬宜水庫全景，是條能讓人忘記煩惱的路線。但中間有大量較為陡峭的沙石路，換上抓地能力較好的行山鞋會更合適！

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第4站：吊鐘花林賞花遊記

成功登頂後，其實早已見到下方樹叢中有不少山友密密為吊鐘花留影，Pe仔當然也急不及待去一探吊鐘花的真身，但到吊鐘花林前還是要先經過一個望著也讓人怕怕的山坡，最後才能見到嬌嫩的吊鐘花，真的是先苦後甜啊！點擊圖片睇吊鐘花林位置及欣賞吊鐘花各種美態 👇👇

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第5站：往鯽魚湖方向離開

賞花之後，沿著樹叢的小徑步出，就會看見往下離去的山徑。雖然小徑看起來不算很清晰，但也不用擔心會迷路，因為Pe仔期間一直遇見各山友，開心問路就可以了。下山之路其實還有美景，點擊圖片睇路線及美景 👇👇

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【大枕蓋路線】 路程：約6.2公里 需時：約4小時22分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌕 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌑🌑🌑🌑 備註：大枕蓋路線登頂的一段路幾乎沒有休息位，全程上樓梯及傾斜的山路，少點體力或行山經驗人士絕對不要貿然挑戰。即使挑戰的各位也要謹記帶多點水，此路段的暴曬程度爆燈！ Pe仔登山當天因已有多次初級路線的經驗，加上有行山經驗的朋友陪伴才敢去挑戰，但礙於平衡力較差，多次在沙石路上懷疑人生，登山及下山都花了不少時間，但經過一番努力能見到美麗的吊鐘花，其實也是值得，不過短期內應該也不會再挑戰此路線。

第6站：西貢市中心歎著名泰國菜

由於這次尋芳之旅用了太多體力，最後回到西貢市中心都忙著先醫肚。一向喜歡泰國菜的Pe仔，意外發現了一間在巴士站旁中的巷仔食街小店大排長龍，立即入去試試，果然超有驚喜，點擊圖片睇睇有什麼好介紹 👇👇

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旺泰特食 地址：西貢福民路58-72號高富樓地下15號舖 營業時間：星期一至日 11:00-23:59 電話：27916500

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大寒剛過，立春亦未到，但山上的吊鐘花已經爭妍鬥艷，吸引不少山友去。覺得這集懶遊包所介紹的路線太難？不如考慮去另外兩條簡單不少的路線 👇👇

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