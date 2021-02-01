撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-01 06:00

TVB《港產旅行團》帶大家遊香港，由主持Ben Sir、戴祖儀、曾淑雅、林穎彤、鄭衍峰走遍香港，推介打卡秘境、介紹「睇咗當去咗」的極級行山路線、必食地區美食等。第一集主持走訪蚺蛇尖、鯉魚門石礦場及到深水埗食勻多間街坊美食。

【1】蚺蛇尖 —— 「香港三尖」之一

蚺蛇尖為「香港三尖」之一，山形尖銳，路勢陡峭，加上滿佈碎石，難度超高，屬於高難度行山路線，新手絕對不要嘗試。立即按圖睇教練建議從哪裡出發及注意事項😎👇👇

【2】深水埗掃街 —— 歎豬手麵、超抵食腸粉

主持曾淑雅（Jumbo）、戴祖儀和Ben Sir來到深水埗這個平民美食戰區，嚐遍6大美食，包括南乳豬手麵、脆口蛋牛治、滑捋捋腸粉、香脆煎韭菜餃等。立即按圖睇6間美食推介😋👇👇

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【3】鯉魚門石礦場 —— 打卡呃Like必影天空之境

主持林穎彤和喜愛攝影的楊潮凱來到鯉魚門三家村外的石礦場，示範在不同位置影出打卡呃Like照片，包括天空之鏡，每張都可以用來做個人頭像！按圖即睇打卡熱點及日落靚景📷👇👇

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出外遊玩記得戴好口罩，口罩已經成為穿搭的一部分，每天選擇不同顏色和款式的口罩搭配當日的衣著，漸漸變成大家的習慣。市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，以下為各位精選了15款香港製造的靚靚卡通口罩，包括Kakao Friends、寵物小精靈Pokemon、LINE FRIENDS、小王子、Miffy、Sanrio、BT21、柴犬等，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

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