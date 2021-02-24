撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-24 15:29

香港各大酒店相繼推出新一輪劈價優惠，加上晚市堂食重開，很多套票都包晚餐，亦可使用消費回贈額，《香港01》旅遊頻道記者精選了9間奢華酒店的超抵優惠，包括文華東方、萬麗海景、Conrad、迪士尼樂園酒店、海洋公園萬豪酒店、Rosewood、The Murray、Langham、Grand Hyatt。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】文華東方酒店 —— 26折包米芝蓮3道菜晚餐

酒店推出激抵26折優惠，入住包早餐及粉紅主題下午茶之餘，更可於客房內享用米芝蓮星級餐廳文華扒房出品的威靈頓牛柳3道菜晚餐。另外更可獲贈韓國知名美妝品牌AMOREPACIFIC護膚品。

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【2】萬麗海景酒店 —— 零房價住海景房

酒店推出零房價優惠，入住一晚即回贈於房價同等金額的餐飲消費額，適用於酒店內的餐廳，包括萬麗咖啡室自助餐。最正的是可以住足24小時，更可免費升級至海港景觀客房！

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萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2802 8888

【3】港麗酒店 —— 住一晚歎海鮮自助晚餐

Conrad再度推出超正食住套票，入住一晚豪華客房包早餐之餘，更可享用海鮮自助晚餐，任食波士頓龍蝦及琵琶龍蝦、法國麵包蟹、阿拉斯加雪蟹和澳洲青口。畔酒吧旁更有多款燒烤美食，例如烤澳洲羊架、美國豬肋排等。

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港麗酒店 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【4】迪士尼樂園酒店 —— 5折一家四口住海景房

適逢迪士尼樂園重開，樂園酒店亦乘機推出激抵優惠，入住一晚海景客房包翠樂庭餐廳雙人早晨套餐。最多可以2位成人和2位小童入住，啱晒一家大細玩完在酒店休息一晚！

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迪士尼樂園酒店 地址：香港迪士尼樂園度假區 電話：3510 6000

【5】海洋公園萬豪酒店 —— 包2大1細門票

隨著海洋公園重開，旁邊的萬豪酒店亦推出了優惠，入住一晚入住一晚豪華客房包自助早餐和minibar之餘，最正的是包埋2大1細的海洋公園入場門票，套票價錢幾乎等於正價門票價錢，超級抵！

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海洋公園萬豪酒店 地址： 黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

【6】瑰麗酒店 —— 送Lounge禮遇

Rosewood推出最新套票優惠，入住九龍山景客房或海景客房即可享用行政廊瑞閣禮遇，可享用早餐、下午茶、晚間雞尾酒、管家服務，還可免費享用客房minibar，不包括小食及酒精飲品，更可住足28小時！

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香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18 號Victoria Dockside 電話：3891 8888

【7】朗廷酒店 —— 零房價歎米芝蓮三星中菜

Langham推出零房價優惠，入住一晚可獲贈與房價同等價值的消費額，適用於餐廳、「川」身＋心療程、轎車服務、禮品店等，可以歎自助餐、米芝蓮三星中菜廳唐閣等美食。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【8】君悅酒店 —— $1000餐飲回贈歎茶園下午茶

Grand Hyatt 君悅酒店的「Escape 24」住宿優惠，入住一晚包雙人早餐，及保證住足24小時。另外更可從7項禮遇中選擇一項，包括$1000餐飲或水療消費額，適用於酒店內的餐廳，包括茶園自助午餐、茶園下午茶、Grissini意大利餐廳等。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2588 1234

【9】美利酒店 —— 包下午茶、氣泡酒

The Murray推出「Relaxing輕鬆悠閒」住宿體驗套票，入住一晚Superior Room可享用半自助早餐及下午茶，每間房更可獲贈一次Prosecco 氣泡酒。另外亦可享用8 折水療護理優惠。

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

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