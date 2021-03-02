撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-02 15:48

每逢3月就到簕杜鵑盛放的日子，除了著名的元州邨杜鵑花隧道，最近有網民指元朗都有杜鵑花瀑布，《香港01》旅遊記者親身直擊簕杜鵑盛開情況，並教大家找出最佳拍攝位置。

元朗都有20米「簕杜鵑瀑布」！（李琬瑩攝）

元朗這個簕杜鵑花瀑布位於元朗大坑渠旁邊，基本上大家在朗屏西鐵站出來就會見到遠方的紫紅色簕杜鵑。雖然沿著大坑渠行都會見到種在兩旁的簕杜鵑及杜鵑花，但最震撼的20米「簕杜鵑瀑布」就要行多幾步，想知確實位置即點擊圖片睇睇 👇👇

簕杜鵑又叫「葉子花」，因為它的花苞片有如紙般薄，連英文都叫「Paper Flower」。簕杜鵑屬於常綠灌木，花期亦較其他春季花卉長，但簕杜鵑的花在剛轉暖的春天會開得特別燦爛，所以大家要把握這段時間去打卡。想在「簕杜鵑瀑布」所在位置打卡不算太難，但要避開途人、旁邊的康樂設施及標示牌等就有點麻煩，以下教大家找出最佳拍攝位置及時間 👇👇

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