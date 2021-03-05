撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

春天賞櫻是不少港人的固定節目，但飛不到日韓賞櫻，唯有留港賞花。其實本港近年各區種植了多種櫻花樹，要賞櫻也不成問題！《香港01》旅遊記者盤點香港7大賞櫻名所，讓大家來趟偽旅行。

近年本港各區所種植的櫻花樹都在今年盛放得特別美。（李琬瑩攝）

多個品種的櫻花在本港各區盛放，最常見的有山櫻和富士櫻，但亦不乏較罕見的河津櫻和墨染櫻，各有美態，點擊圖片睇睇香港7個賞櫻名所 👇👇

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由於本港的櫻花並無日韓台櫻花花海的震撼，而且不少賞櫻地方位於鬧市中，要影出櫻花靚相，就要花點心思和技巧。大家不妨多作仰角拍攝，把藍天當作相的背景，細小的花瓣在陽光下更顯晶瑩剔透，並可避開一些礙眼的建築物。

近日的天氣最適合去賞花，元朗就有一個震撼的「簕杜鵑瀑布」，同樣是打卡好去處，點擊圖片睇最佳拍攝位置及時間 👇👇

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