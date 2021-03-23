撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-03-23 06:00

【Staycation/ TripAdvisor / 香港酒店排名】相信過去一年大家都去過不少次staycation，哪些酒店讓你最滿意？哪些酒店令你想一去再去？

《香港01》旅遊記者根據TripAdvisor上香港酒店的旅客排名， 整理了頭10位最受住客喜愛的酒店，並精選了住客親身入住的體驗，大家下次book staycation 前不防參考一下！點擊下圖看10強排名👇👇👇

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🤤🤤🤤 同場加映1：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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想知第11至第1位有無你喜愛的美食？立即點擊內文👉👉「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？

🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔