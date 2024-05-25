深圳龍華最新牛湖水碧道開放　環湖散步踩單車｜附周邊景點推薦

這次的深圳綠道散步計劃，我們來到了位於龍華區的牛湖水碧道，這是龍華區新增的深圳首條環湖生態微型馬拉松賽道。



牛湖水碧道按照國際微型馬拉松賽道的標準設計，9.9公里碧道，串聯10多處景點，現已正式開放，它也成為了龍華人週末出遊新選擇。整條綠道都非常平緩，難度系數低，在這散步或踩單車幾乎沒有難度。現在就等天晴，出發！

全長9.9KM，宛如銀白色絲帶穿於林間

牛湖水碧道，全長約9.9公里，它宛如一條銀白色的絲帶，輕盈地穿梭在綠林間，將自然景觀與人文風貌巧妙地串聯起來。

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這條碧道，以其獨特的設計和規劃，成為了城市中的一片寧靜之地。不僅有適合慢跑和散步的環境，而且沿途的自然風光和文化景點，使其成為了一個充滿生機和活力的生態走廊。

漫步綠道置身氧吧，盡是綠意青葱

不太湊巧的是，我們前往採編的時候恰逢陰天，但我們也感受到陰天之下，牛湖水碧道呈現出一種別樣的寧靜與和諧；沒有陽光的直射，天空被淡淡的灰色籠罩，卻也帶來了一份獨特的清新和涼爽。

沿着綠道兩旁，綠樹成蔭，綠意盎然，依舊是生機勃勃，空氣中還帶着泥土和綠葉的清新；漫步其中，就像置身在森林氧吧。

在這樣的天氣中漫步，彷彿整個世界都慢了下來，讓人更加沉浸在這片綠意盎然的自然之中。

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駐足欣賞山水環繞，互為景色

放慢腳步，駐足於牛湖水碧道，是一種難得的享受。這裏，自然與人文景觀交織，構成了一幅動人的畫卷。

兩岸綠樹成蔭，不遠處房屋疊疊倒映在湖面中，山水環繞，相映成趣。沿着碧道漫步，每一步都能發現不同的景緻；儘管是陰天，沒有陽光的明媚，這裏依舊以其獨特的靜謐，吸引着每一個過客。

休閒散步，去發現隱藏的小打卡點

碧道還有部分處於建設施工狀態，暫未開放；但是目前已經開放的部分，就已經吸引許多龍華人前去打卡。放鬆散步，呼吸吸氧，牛湖水碧道也是一個全新的選擇。

牛湖水碧道，還能怎麼玩？

牛湖水碧道兩側有着豐富的遊玩景點，它連接美聯紅木藝術博物館、鰲湖藝術村、觀瀾版畫村、陳煙橋陳列館、中國版畫博物館、觀瀾湖生態運動公社、觀瀾湖新城等景點，漫遊完綠道，欣賞完自然風景，不妨也去這些遊玩點繼續玩耍。👇👇👇

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Station 1 逛，鰲湖藝術村

鰲湖藝術村至今有一百多年的歷史，安靜地坐落在龍華的角落裏，就像是一個世外桃源，早些年間更是有一羣來自天南海北的藝術家定居於此。

這些藝術家們發揮所長，在村子的各個角落創作自己的藝術作品，從村頭走到村尾都能看到鰲湖式塗鴉，某個街角還暗藏藝術家的工作室或是小有名聲的私房菜。碉樓和客家排屋相依託，漫遊小巷，能感受到厚重的歷史韻味，這裏還有一所建於民國時期的啓明學校。

Station 2 逛，觀瀾版畫村

作為深圳十大客家村落之一的觀瀾版畫村，一直以來都是觀瀾驕傲的「名片」之一，也是深圳的文化名片之一。

這裏有着近140萬平方米面積，村裏至今還完好保存着200餘間客家古建築，無論是尋訪古蹟還是遊玩散步，都是絕佳的好去處。這裏不僅有季節限定的格桑花海和油菜花田，還有各式各樣的版畫體驗；漫步其中，感受着點點滴滴，彷彿穿越時空，重回歷史。

Station 3 逛，陳煙橋陳列館

陳煙橋陳列館是一個紀念著名版畫藝術家、教育家陳煙橋先生的紀念館，就在觀瀾街道牛湖社區裏；陳煙橋陳列館是典型的客家民居，修建於清朝末年，主體建築由三合土夯築而成，修復之後也一直保留其原有的風貌。

展館內重點展示了陳煙橋先生的生平、藝術創作和學術成就，讓人們在參觀學習之餘，一睹大師生前的生活場景。

Station 4 逛，中國版畫博物館

離版畫村不遠處，有一所中國版畫博物館，它是全國首個專業版畫博物館，也是全國規模最大的專業版畫藝術博物館。 館內的設計風格偏向於現代化，主要以灰色為基調，很適合拍照打卡。館內會不定期舉辦藝術展，在這裏可以觀賞到不同藝術家的作品，觀賞到很多著名的版畫作品。

Station 5 逛，觀瀾湖新城MHMALL

綠道的入口處對面就是觀瀾湖新城MHMALL，一個集休閒娛樂為一體的商業綜合體，吃喝玩樂購物樣樣俱全，玩累了也可以去休憩一下。

龍華區牛湖水碧道

地址：深圳龍華區高爾夫大道400號

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站E/D出口，向南步行約200m(酒店車道旁）；自駕導航至觀瀾湖高爾夫球練習場西南側-停車場，即可到達碧道主入口驛站

目前開放時間：7:00-18:00



Tips：

1. 園區內部分區域處於封閉維修狀態，目前無法走完整個環線

2. 園區內除工作人員外，禁止騎電單車進入

3. 園區內禁止吸煙和攜帶火種，嚴禁翻越欄杆

4. 園區內蚊蟲較多，請做好防護措施



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