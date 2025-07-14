深圳口岸免費巴士｜深圳灣/福田/羅湖/蓮塘　中途站+上車點一文看

深圳口岸免費巴士｜福田口岸、深圳灣口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、蓮塘口岸5大口岸免費巴士專綫！無論在哪個口岸過關，現時都有免費口岸巴士直達各個景點及商場，非常方便！值得一提，羅湖深港文化月2025已正式開幕，活動增設了兩條免費接駁巴士循環線，分別由羅湖口岸及蓮塘口岸出發。想知更多詳情就要留意下文！



羅湖口岸及蓮塘口岸免費巴士｜羅湖深港文化月2025開幕 增免費巴士線往返景點及口岸

羅湖深港文化月2025開幕，在未來一個月內，將圍繞羅湖區舉辦文化、旅遊、體育、消費等30場活動，其中全新推出兩條免費口岸接駁巴士循環線，每逢周六、日行駛，分別由羅湖口岸及蓮塘口岸出發，途經多個人氣景點及商場。

接駁巴士由深圳巴士集團營運，巴士車身印有「2025羅湖深港文化月」以便市民辨識，非常方便！

羅湖口岸出發：

羅湖口岸→三趟快車博物館→羅湖口岸，途經東門、KKTIME、寶能中心、藝展中心、萬象食家、萬象城等



蓮塘口岸出發：

蓮塘口岸→三趟快車博物館→蓮塘口岸，途經深圳河碧道、深圳水庫碧道、天河城、KKTIME、益田假日廣場等



免費時段：7月12、13、19、20、26、27；8月2、3、9、10（每周六日）

時間：10:00-18:00

班次：每小時一班



深圳灣口岸免費巴士｜新增「山姆口岸通」直達前海山姆

深圳巴士集團新增假日免費巴士綫「山姆口岸通」。該路綫逢周末、內地法定節假日及香港公眾假期開行，由深圳灣口岸為首末站，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆，而且完全免費！

山姆口岸通

站點：深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆 → 深圳灣口岸

服務時間：周末及公眾假期 09:30-19:30

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳灣口岸免費巴士｜直達蛇口Walmart沃爾瑪

深圳灣口岸另設有免費花園城專綫，車站位於口岸a停車場，來往蛇口招商花園城北廣場，車程大約20分鐘左右。招商花園城有大型超市Walmart沃爾瑪，及港人喜愛的食肆如，太二酸菜魚、啫火啫啫煲、瑞幸咖啡、霸王茶姬、喜茶等。同時可連接地鐵12號線四海站，又僅需15分鐘車程，就可到蛇口人氣景點海上世界。

深圳灣口岸 - 花園城免費專綫（循環線）



深圳灣口岸通關時間：06:30-00:00

站點：深圳灣口岸⇄蛇口招商花園城

服務時間：周末及公眾假期 10:00-20:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



褔田口岸免費巴士｜直達皇庭廣場、COCO park

「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線在周末及香港公眾假日期間運行，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣商場，重點是票價免費！

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

「福田歡樂購」A線



褔田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



皇崗口岸免費巴士｜愛心接駁線 連接地鐵站

皇崗口岸聯檢大樓與地鐵站、公交站等都有一段路程，為方便老弱婦孺等有需要人士，深圳巴士特地推出免費愛心接駁線，連接聯檢大樓及其他交通工具站點，這樣大家就可少走點路！

皇崗口岸愛心接駁線主要服務為有需要人士。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

皇崗口岸 - 免費愛心接駁線（循環線）



皇崗口岸通關時間：24小時



站點：皇崗口岸聯檢大樓⇄皇崗口岸地鐵站皇崗口岸公交站⇄皇崗口岸的士站⇄皇崗口岸聯檢大樓

服務時間：周一至五16:00-22:00／周末及公眾假期 12:00-22:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



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