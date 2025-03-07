深圳口岸免費巴士｜福田、深圳灣、皇崗3口岸　直達皇庭、沃爾瑪

深圳口岸免費巴士｜近日深圳巴士集團宣布再有免費巴士專綫，無論是經福田口岸、深圳灣口岸還是皇崗口岸過關，都可乘搭免費巴士直達熱門商場、景點。《香港01》好食玩飛記者為大家整合了最新路線及服務時間，讓你的深圳之旅更加便捷省錢！



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褔田口岸免費巴士｜直達皇庭廣場、COCO park

2025年「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線於2月1日開始，限周末及香港公眾假日期間，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣商場，重點是票價免費！

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

「福田歡樂購」A線



褔田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00

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深圳灣口岸免費巴士｜直達蛇口Walmart沃爾瑪

深圳灣口岸設有免費花園城專綫，車站位於口岸a停車場，只來往蛇口招商花園城北廣場，車程大約20分鐘左右。招商花園城有大型超市Walmart沃爾瑪，及港人喜愛的食肆如，太二酸菜魚、啫火啫啫煲、瑞幸咖啡、霸王茶姬、喜茶等。同時可連接地鐵12號線四海站，又僅需15分鐘車程，就可到蛇口人氣景點海上世界。

深圳灣口岸 - 花園城免費專綫（循環線）



深圳灣口岸通關時間：06:30-00:00

站點：深圳灣口岸⇄蛇口招商花園城

服務時間：周末及公眾假期 10:00-20:00

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皇崗口岸免費巴士｜愛心接駁線 連接地鐵站

皇崗口岸聯檢大樓與地鐵站、公交站等都有一段路程，為方便老弱婦孺等有需要人士，深圳巴士特地推出免費愛心接駁線，連接聯檢大樓及其他交通工具站點，這樣大家就可少走點路！

皇崗口岸愛心接駁線主要服務為有需要人士。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

皇崗口岸 - 免費愛心接駁線（循環線）



皇崗口岸通關時間：24小時



站點：皇崗口岸聯檢大樓⇄皇崗口岸地鐵站皇崗口岸公交站⇄皇崗口岸的士站⇄皇崗口岸聯檢大樓

服務時間：周一至五16:00-22:00／周末及公眾假期 12:00-22:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



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