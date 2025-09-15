深圳口岸巴士免費搭攻略　5大專線　福田＋前海直達商場、超市

深圳直通巴｜免費巴士｜北上玩樂的熱潮仍未減退！最近，深圳巴士集團推出2條免費巴士路線，於周末運行，直達南山商場K11 ECOAST、萬象前海以及超市前海山姆等。立即閱讀內文了解巴士詳細路線、時間表及注意事項吧！



深圳口岸免費巴士｜【1】前海郵輪通 免費直達K11／萬象前海

即日起，深圳巴士集團推出免費來往蛇口郵輪中心，與前海的熱門商圈及景點的巴士線。巴士會在限期內，逢星期六及日運行，並在早上10時半從蛇口郵輪中心岀發，至深圳人氣商場K11 ECOAST、萬象前海、深港青年夢工場等，單程車程的時間約為25至35分鐘，晚上6時半為當日最後開行時間。

深港免費前海郵輪通

活動日期︰即日起，完結日期有待公布

去程時間︰早上10時半

去程路線︰蛇口郵輪中心＞前海嘉里＞桂灣地鐵站＞萬象前海＞深港青年夢工場北區



回程時間︰晚上6時半

回程路線︰深港青年夢工場北區＞萬象前海＞桂灣地鐵站＞前海嘉里＞蛇口郵輪中心



深圳口岸免費巴士｜【2】山姆口岸通 免費直達超市

「山姆口岸通」是專為山姆粉絲而設！方便港人直接前往位於前海的山姆會員店（Sam's Club）。巴士會在限期內，逢星期六及日運行，並在早上9時半由深圳灣口岸出發，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海，終點前海山姆會員店，隨後返回深圳灣口岸，單程車程約25至35分鐘，晚上7時半為當日最後開行時間。

深港免費山姆口岸通

活動日期︰即日起，完結日期有待公布

去程時間︰早上9時半

去程路線︰深圳灣口岸公交站＞前灣地鐵站＞桂灣地鐵站＞萬象前海＞前海山姆



回程時間︰晚上7時半

回程路線︰前海山姆＞萬象前海＞桂灣地鐵站＞前灣地鐵站＞深圳灣口岸公交站



深圳口岸免費巴士｜【3】花園城免費專綫 直達蛇口Walmart沃爾瑪

深圳灣口岸另設有免費花園城專綫，車站位於口岸a停車場，來往蛇口招商花園城北廣場，車程大約20分鐘左右。招商花園城有大型超市Walmart沃爾瑪，及港人喜愛的食肆如，太二酸菜魚、啫火啫啫煲、瑞幸咖啡、霸王茶姬、喜茶等。同時可連接地鐵12號線四海站，又僅需15分鐘車程，就可到蛇口人氣景點海上世界。

深圳灣口岸 - 花園城免費專綫（循環線）



深圳灣口岸通關時間：06:30-00:00

站點：深圳灣口岸⇄蛇口招商花園城

服務時間：周末及公眾假期 10:00-20:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳口岸免費巴士｜【4】福田歡樂購 直達皇庭廣場、COCO park

「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線在周末及香港公眾假日期間運行，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣商場，重點是票價免費！

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

「福田歡樂購」A線



褔田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳口岸免費巴士｜【5】愛心接駁線 直達地鐵站

皇崗口岸聯檢大樓與地鐵站、公交站等都有一段路程，為方便老弱婦孺等有需要人士，深圳巴士特地推出免費愛心接駁線，連接聯檢大樓及其他交通工具站點，這樣大家就可少走點路！

皇崗口岸愛心接駁線主要服務為有需要人士。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

皇崗口岸 - 免費愛心接駁線（循環線）



皇崗口岸通關時間：24小時



站點：皇崗口岸聯檢大樓⇄皇崗口岸地鐵站皇崗口岸公交站⇄皇崗口岸的士站⇄皇崗口岸聯檢大樓

服務時間：周一至五16:00-22:00／周末及公眾假期 12:00-22:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



