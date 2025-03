東京和服體驗5大推薦｜全部$300內！包髮型設計＋700種款式＋和風

東京和服店|東京和服淺草|在日本穿過和服先證明自己到訪過日本!《香港01》好食玩飛記者為大家精選5間東京人氣和服租借店,全部都超近雷門寺!最平$147就可以體驗到,一般租借和服都要$400左右,這間CP值真的夠晒高!除了價錢實惠,還有近期爆熱的蕾絲款,看起來更可愛優雅,即看下文啦!



東京和服推薦|【1】wargo東京淺草店

wargo東京淺草店位於東京都台東區淺草,他們所提供的和服租供服務都是以廉價價錢銷售。和服租供服務主要有2個方案,分別是標準方案($232),包括一套和服、腰帶、草褶、包、皮膚內衣、長內衣、分趾襪、髮夾;而第2個方案是豪華級別($987),會有造型師為你悉心造特別髮型。和服方面,從古董和服到大正浪漫風都有,可以說是應有盡有。

Wargo東京淺草店

地址:〒111-8535東京都台東區淺草2-6-7 4F

交通:「淺草駅」A1岀口步行約1分鐘/從淺草寺步行約2分鐘/從雷門步行約4分鐘



東京和服推薦|【2】和裝小町 琉璃

和裝小町 琉璃距離淺草寺雷門僅220米,提供超過700種款式的和服,還可以免費搭配日式基礎髮型。店內不同職員都精通中文、韓文、英文、日文、閩南話等,不用擔心會有語言障礙,價錢為$258起。

和裝小町 琉璃

地址:〒111-0034東京都台東区雷門2丁目1-131F

交通:銀座線「淺草駅」4號出口步行約1分鐘



東京和服推薦|【3】麗和服

麗和服其實就在淺草寺、晴空塔等著名景點附近,店舖職員同樣地能夠提供中、英、日三種語言的服務,而且有多個方案可以選擇,例如基礎款和服($147)、小紋和服($240)、蕾絲和服($340)、振袖和服($486)、絲綢振袖和服($937)等。

麗和服

地址:東京都台東區雷門2-19-1 長谷川ビル6樓

交通:「淺草駅」步行約1分鐘



東京和服推薦|【4】Tokyo Village

和服的造型變化多端,傳統款雖然仍深受遊客歡迎,不過近年大熱是蕾絲和服,穿起上來比傳統款式更可愛更夢幻,但又不失日本風味。Tokyo Village在東京和京都也有分店,東京店距離淺草寺只需大約5分鐘的路程。基本和服會搭配衣領、腰帶等,更貴的方案計劃則有蕾絲袖、蕾絲腰帶、比較好看的手袋等。由於Tokyo Village的人氣旺盛,建議大家提前預約!

Tokyo Village

地址:東京都台東区花川戸2-16-7 受付1階

交通:淺草站 從A7出口徒步5分鐘



東京和服推薦|【5】Asakusa Sawadaya

新款和服除了有蕾絲和服,還有Asakusa Sawadaya所提供的特別和服款式,包括地雷系、袴圍裙、公主系列等等,同樣可以配搭其他飾物,例如兔子耳朵、狐狸耳朵等,真的是kawaii呢!

地址:東京都台東区淺草2-3-27

交通:淺草站 從A4出口徒步約6分鐘



揀好和服租借店,酒店又揀好未呢?《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間酒店,近地鐵又有近機場又有,即看以下3間酒店的詳細介紹啦!

東京酒店2025|【1】OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)距離淺草站只有約4分鐘步程,鄰近淺草寺、仲見世通等景點。酒店共有98間客房,風格呈現東京淺草街道繁榮,房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等,適合情侶或親子旅客。此外,酒店13樓頂層設有休息區,可以飽覽淺草由早到晚的街景,包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$618起(Yagura房間)

地址:東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通:淺草站步行4分鐘

東京酒店2025|【2】三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)於2024年正式開幕,築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達,來往車站亦只需步行6分鐘,地理位置優越!酒店提供187間客房及套房,配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

房價:人均HK$827起(標準大床房)

地址:東京都中央區築地4丁目7-1

交通:築地站或東銀座站步行6分鐘

東京酒店2025|【3】美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)在2023年開幕,距離羽田機場車程15分鐘,鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房,配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等,部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

房價:人均HK$700起(特權房帶2張單人床)

地址:東京都大田區羽田一丁目2番11號

交通:羽田機場車程15分鐘

(全文完)