東京和服體驗5大推薦｜全部$300內！包髮型設計＋700種款式＋和風

東京和服店｜東京和服淺草｜在日本穿過和服先證明自己到訪過日本！《香港01》好食玩飛記者為大家精選5間東京人氣和服租借店，全部都超近雷門寺！最平$147就可以體驗到，一般租借和服都要$400左右，這間CP值真的夠晒高！除了價錢實惠，還有近期爆熱的蕾絲款，看起來更可愛優雅，即看下文啦！



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東京和服推薦｜【1】wargo東京淺草店

wargo東京淺草店位於東京都台東區淺草，他們所提供的和服租供服務都是以廉價價錢銷售。和服租供服務主要有2個方案，分別是標準方案（$232），包括一套和服、腰帶、草褶、包、皮膚內衣、長內衣、分趾襪、髮夾；而第2個方案是豪華級別（$987），會有造型師為你悉心造特別髮型。和服方面，從古董和服到大正浪漫風都有，可以說是應有盡有。

Wargo東京淺草店

地址：〒111-8535東京都台東區淺草2-6-7 4F

交通：「淺草駅」A1岀口步行約1分鐘／從淺草寺步行約2分鐘／從雷門步行約4分鐘



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東京和服推薦｜【2】和裝小町 琉璃

和裝小町 琉璃距離淺草寺雷門僅220米，提供超過700種款式的和服，還可以免費搭配日式基礎髮型。店內不同職員都精通中文、韓文、英文、日文、閩南話等，不用擔心會有語言障礙，價錢為$258起。

和裝小町 琉璃

地址：〒111-0034東京都台東区雷門2丁目1-131F

交通：銀座線「淺草駅」4號出口步行約1分鐘



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東京和服推薦｜【3】麗和服

麗和服其實就在淺草寺、晴空塔等著名景點附近，店舖職員同樣地能夠提供中、英、日三種語言的服務，而且有多個方案可以選擇，例如基礎款和服（$147）、小紋和服（$240）、蕾絲和服（$340）、振袖和服（$486）、絲綢振袖和服（$937）等。

麗和服

地址：東京都台東區雷門2-19-1 長谷川ビル6樓

交通：「淺草駅」步行約1分鐘



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東京和服推薦｜【4】Tokyo Village

和服的造型變化多端，傳統款雖然仍深受遊客歡迎，不過近年大熱是蕾絲和服，穿起上來比傳統款式更可愛更夢幻，但又不失日本風味。Tokyo Village在東京和京都也有分店，東京店距離淺草寺只需大約5分鐘的路程。基本和服會搭配衣領、腰帶等，更貴的方案計劃則有蕾絲袖、蕾絲腰帶、比較好看的手袋等。由於Tokyo Village的人氣旺盛，建議大家提前預約！

Tokyo Village

地址：東京都台東区花川戸2-16-7 受付1階

交通：淺草站 從A7出口徒步5分鐘



東京和服推薦｜【5】Asakusa Sawadaya

新款和服除了有蕾絲和服，還有Asakusa Sawadaya所提供的特別和服款式，包括地雷系、袴圍裙、公主系列等等，同樣可以配搭其他飾物，例如兔子耳朵、狐狸耳朵等，真的是kawaii呢！

地址：東京都台東区淺草2-3-27

交通：淺草站 從A4出口徒步約6分鐘



揀好和服租借店，酒店又揀好未呢？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間酒店，近地鐵又有近機場又有，即看以下3間酒店的詳細介紹啦！

東京酒店2025｜【1】OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）距離淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點。酒店共有98間客房，風格呈現東京淺草街道繁榮，房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等，適合情侶或親子旅客。此外，酒店13樓頂層設有休息區，可以飽覽淺草由早到晚的街景，包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$618起（Yagura房間）

地址：東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通：淺草站步行4分鐘

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東京酒店2025｜【2】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年正式開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，地理位置優越！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$827起（標準大床房）

地址：東京都中央區築地4丁目7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

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東京酒店2025｜【3】美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）在2023年開幕，距離羽田機場車程15分鐘，鄰近羽田神社、穴守稻荷神社、萩中公園等景點。酒店擁有363間客房，配備乾濕分離浴室、暖氣、電視等，部分房型亦設有浴缸。酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧、機場穿梭巴士等設施。

美居東京羽田機場酒店（Mercure Tokyo Haneda Airport）

房價：人均HK$700起（特權房帶2張單人床）

地址：東京都大田區羽田一丁目2番11號

交通：羽田機場車程15分鐘

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