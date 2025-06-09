Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$85！6月Promo Code+信用卡優惠碼
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預訂指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣800元或以上，並以PayMe付款，即減$50
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預訂指定酒店淨房單一簽賬淨金額滿港幣1200元或以上，並以PayMe付款，即減$85
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預訂全球交通（機場接送、私人接送、指定JR Pass、高鐵、鐵路車票、租車）單一簽賬淨金額滿港幣200元或以上，並以PayMe付款，即減$15
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Klook官方優惠碼 ｜中國內地
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Klook官方優惠碼 ｜新加坡
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信用卡持卡人優惠碼
滙豐信用卡｜單一淨額簽賬購買中國活動滿HK$400，即減HK$50
優惠期：即日 至 2025年6月30日
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滙豐信用卡｜單一淨額簽賬購買中國活動滿HK$1,200，即減HK$160
優惠期：即日 至 2025年6月30日
優惠碼：HSBC25CN160
銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10
優惠期：即日 至 2025年10月12日
優惠碼：UPI25ALL10
銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣180元或以上，即減HK$10
優惠期：即日 至 2025年10月12日
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銀聯卡（卡號以62開頭）｜全線產品單一淨額簽帳滿港幣1,200元或以上，即減HK$100
優惠期：即日 至 2025年10月12日
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AEON信用卡｜單一簽賬購買海外旅遊產品^滿HK$500，即減HK$50
優惠期：即日 至 2025年6月30日
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AEON信用卡｜單一簽賬購買海外旅遊產品^滿HK$800，即減HK$80
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優惠碼：AEON25JUN80
Klook 旅遊保險優惠碼
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