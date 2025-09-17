福岡景點12推介｜天神新商場！全日最大CHANEL　一地玩滑索超過癮

福岡景點推介2025｜福岡近郊景點｜不少人對於福岡都有個誤解，覺得好悶？但其實有很多景點會令你大開眼界！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了10大福岡景點！有可以行足一日的Lalaport Outlet、福岡最具代表性的打卡點夫妻岩等，而博多運河城更加是食玩買集於一身的地方！即看下文啦！



福岡景點《購物篇》

福岡景點【1】HULIC SQUARE FUKUOKA TENJIN

「HULIC SQUARE FUKUOKA TENJIN 」是2025年4月全新開幕的綜合設施，內有餐廳、商店、辦公室及酒店。設施的B2至2樓為商場；10至19樓則為全新開幕的「福岡休雷蓋特酒店」。商場內有全層「HOKA」、九州首間厚切燒肉專門店「YAKINIKU TORAJI」「YAKINIKU TORAJI」、葡萄酒與輕食餐廳「Wine Bar Di PUNTO」、麵包店、按摩店等。

HULIC SQUARE FUKUOKA TENJIN

地址：福岡縣福岡市中央區天神2-8-49

交通：天神站直達



福岡景點【2】ONE FUKUOKA BUILDING——打卡Pixel Tree像素樹＋3層CHANEL

福岡天神新地標「ONE FUKUOKA BUILDING」於今年5月開幕，集酒店、辦公室、購物商場及餐廳於一地。商場有共126個品牌進駐，其中包含60間首次在九州亮相的店舖，以及22個只有福岡才有的品牌，例如蔦屋書店、Cafe Kitsune、Salomon、日本天然材料製護膚品專門店LINC ORIGINAL MAKERS等。商場更擁有全日本最大、樓高3層的CHANEL！此外，在商場內亦可以輕鬆進行免稅及退稅手續，非常方便！

ONE FUKUOKA BUILDING亦找來阿根廷藝術家Leandro Erlich，在建築外打造高達5.7米、使用2,000多個立方體拼湊而成的「Pixel Tree像素樹」，像真程度有走入了虛擬Minecraft世界的錯覺，絕對要打卡！

ONE FUKUOKA BUILDING

地址：福岡縣福岡市中央區天神一丁目11番1號

交通：福岡站步行3分鐘



福岡景點【3】BOSS E・ZO FUKUOKA

位於福岡PayPay巨蛋旁邊的「BOSS E・ZO FUKUOKA」雖然已經開業5年，但至今仍然是福岡最刺激的娛樂地標。館內有許多結合科技的創新設施，包括「teamLab」常設美術館、王貞治棒球博物館、虛擬實境遊樂場「V-World AREA」、新登場的期間限定「便便博物館」。

最矚目的當然是位於頂樓的「絶景3兄弟」！包括全長100米、高40米的「SUBE-ZO」高空溜滑梯；離地60米的「TSURI-ZO」單人坐懸掛式有軌過山車；以及高空攀岩設施！

BOSS E・ZO FUKUOKA

地址：福岡縣福岡市中央區地行浜2-2-6

交通：唐人町站步行15分鐘



福岡景點【4】博多運河城——結合商店、餐廳、遊玩場、表演

博多運河城建於28年前，結合購物商場、戲院、劇場、遊玩場等設施，曲線型建築物的中央有著一條180公尺的大運河，河畔舞台經常舉行表演和音樂活動，白天可欣賞配合音樂的噴泉表演，晚上更可欣賞2,500吋的螢幕和玻璃面的3D光雕投影表演，在B1層觀賞，非常震撼！但提提大家，表演開始前已經人頭湧湧，最好霸定位呀！

博多運河城

地址：福岡市博多區住吉1丁目2

交通：袛園站步行7分鐘



福岡景點【5】川端通商店街——130年歷史／多間服飾小店

川端通商店街擁有130年以上的歷史，是博多最早的繁華商店街。全長約400米，分為川端中央商店街及上川端商店街。這裡結合了130間新舊店鋪，有服飾店、餐飲店、物品專賣店等等，不過如果到訪當天是下著大雨的話，會有不少商店暫停營業。

川端通商店街

地址：川端通商店街

交通：中洲川端站即達



福岡景點【6】Lalaport Outlet——雜貨店3COINS+plus／連鎖時裝店

其實九州也是個購物天堂，位於福岡的Lalaport Outlet有多間大型連鎖店可以行逛，例如雜貨店3COINS+plus、時裝店ABC MART、GU、Niko and等等。餐廳方面，有福岡人氣店牧場上村，是旋轉牛放題的餐廳；也有甜品店BUTTER&bee，蛋糕是使用北海道的發酵牛油，在日本挺有名！

Lalaport Outlet

地址：福岡市博多區那珂6丁目23-1

交通：竹下站步行9分鐘



福岡景點《打卡篇》

福岡景點【7】系島夫妻岩——最受歡迎景點之一／白色鳥居

在糸島北部的二見浦海濱，有兩塊以繩連結在一起的夫婦岩石，這兩塊身影相隨的石頭，是絲島地區最受歡迎的景點之一，岩石前的岸邊有一個鳥居及隨意門，啱晒一對情侶、夫婦前來打卡！有網民仲大讚這裡「超好拍」，值得安排一整天的行程在糸島！$446走遍整個糸島😍

+ 2

系島夫妻岩

地址：福岡県糸島市志摩桜井

交通：從「九大學研都市站」乘坐昭和巴士西側的浦線「二見浦(夫妻巖前)」落車／從博多天神乘坐昭和巴士西海岸線「二見浦(夫妻巖前)」落車



福岡景點【8】太宰府天滿宮——6,000棵梅樹／3月梅花季／著名設計師Starbucks

太宰府天滿宮是日本最重要的神社之一，也是全國12,000座天滿宮的總本社。作為福岡知名的旅遊勝地，神社每年吸引超過千萬名遊客造訪。宮內有超過6,000棵梅樹，每年3月就是梅花盛放的季節，宮殿前也有不少特色小食店和紀念品販賣店，隨處可見太宰府名物梅枝餅、明太子饅頭、明太子燒賣等。太宰府星巴克更是必到的地方，由日籍建築師隈研吾運用數千根木條設計的。$263遊走太宰府、由布院😍

+ 3

太宰府天滿宮

地址：太宰府天滿宮

交通：太宰府站即達



福岡景點【9】福岡塔——日本最高觀光塔

福岡塔是福岡最高的建築物，也是日本最高的海濱塔，有234米高！劃破福岡海岸西緣天際線的福岡塔，是福岡市最具代表性的建築！當中設置了3個展望室，最高層的展望室有123米高，能俯瞰福岡市及福岡縣的全景，景色非常壯麗！第2層展望室設有咖啡店、休息區。福岡塔的另一特色是鏡面外牆加上閃耀的彩燈，夜間更會進行燈光Show，表演會隨著季節而變化，令人留下深刻印象！

福岡塔

地址：福岡県福岡市早良区百道浜2-3-26

交通：福岡塔南口站步行2分鐘



福岡景點【10】櫛田神社——夏日祭典

櫛田神社是博多總鎮守（守護神），具有最古老的歷史，以「櫛田桑」的暱稱深受當地居民愛戴。當中的神明主要保佑祈福者不老長壽、生意興隆。據說櫛田的銀杏樹聳立於神社入口有一千年，是福岡縣的天然紀念物，也被寫入「博多祝歌」中。

同時，這裡是負責舉辦博多代表性夏日祭典「博多祇園山笠」的神社，一年（除了6月）都會展示著山笠神轎，山笠神轎高達13米，打卡一流！祭典的尾聲還會舉辦「追山笠」，櫛田神社便是起點，許多民眾都會聚集在路邊，就是為了搶看這個重頭戲，大家來到這裡一定可以完全地感受到當地人對於禮節的重視！

櫛田神社

地址：福岡県福岡市博多区上川端町1-41

交通：祗園站步行5分鐘



福岡景點【11】能古島——360度觀賞海景

從福岡市侄女濱渡船場乘渡船僅需10分鐘的能古島，可以享受釣魚、海水浴、徒步旅行、採集昆蟲、散步等活動。位於島中央海拔195米處的瞭望臺，可以看到被大海包圍的360度風景。島嶼的北面有「能古島島公園」，這裡是個一年四季都開花的小島。春天有櫻花、油菜花；秋天有波斯菊；冬天有玉蘭花等，花痴必來！

能古島

地址：福岡縣福岡市西區能古

交通：侄女濱能古渡船場乘渡船約10分鐘



福岡景點《戶外篇》

福岡景點【12】FOREST ADVENTURE 油山福岡——刺激滑索＋空中漫步

FOREST ADVENTURE 油山福岡是近年新開的戶外挑戰遊樂場，場內有各種刺激又好玩的空中繩索、滑索、攀岩，參加者可以透過設施穿梭於油山樹林間。除了以上設施，場內也有超過100米的空中漫步，步道上觀賞到海之中道到機場的全景，絕對是挑戰身手和與親親大自然的好地方！

FOREST ADVENTURE 油山福岡

地址：福岡縣福岡市南區柏原710‐2 ABURAYAMA FUKUOKA内

交通：需從博多・天神自駕30分鐘



計劃好行程之後，就要安排酒店啦！《香港01》好食玩飛記者為大家精選3間福岡新酒店，有間仲要跟櫛田神社只是1分鐘的步行距離！即看以下詳情啦！

福岡新酒店推介【1】博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）

博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）開業於2024年，位於福岡博多區，距離博多運河城和博多港不到5分鐘車程。酒店配備19間客房，提供備有冰箱和煮食爐的廚房、乾濕分離浴室及浴缸、戶外平台，房內亦附有微波爐、洗衣機等設施。

博多御島公寓酒店（Residence Hotel Hakata Minoshima）

房價：人均HK$193起（標準雙床房）

地址：福岡市博多區美野島3-17-20

交通：博多站車程5分鐘

博多御島公寓酒店搶先預訂優惠

福岡新酒店推介【2】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）於2023年6月開幕。酒店的每間房均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色！假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫，超級打卡able！

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

房價：人均HK$1,971起（客房）

地址：福岡市中央區大名2-6-50

交通：地鐵天神站步行約5分鐘

福岡麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠

福岡新酒店推介【3】西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）於2023年開幕，距離祇園櫛田神社前只需步行1分鐘，步行10分鐘內可抵達博多運河城、櫛田神社等熱門景點。酒店設有客房及公寓房型，房間空間寬敞且乾淨衛生，公寓式房間設有洗衣機及小廚房。酒店附設露天茶座及大浴場，泡完澡更有免費雪條任食！

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

房價：人均HK$331起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6-30

交通：祇園櫛田神社前站步行1分鐘

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前搶先預訂優惠

