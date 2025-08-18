蓮塘口岸手信6推介｜不止KUMOKUMO！大熱糯米糍+合桃酥+榴槤甜品

蓮塘口岸手信｜蓮塘口岸最近成為北上通關人氣口岸！不少港人北上除了為了買餸，回港前都會帶些糕點回港做手信。《香港01》好食玩飛記者就搜集了6間近蓮塘口岸，又性價比高的手信店給大家，送禮自用都適合！想知就看下文！



蓮塘口岸手信【1】給你一點甜——即叫即整糯米糍

位於蓮塘口岸商業城的給你一點甜，有多於50款甜品，最受歡迎正是即叫即整糯米糍，有逾40種口味，餡料飽滿，其中芝麻花生糯米糍、芒果糯米糍、肉鬆紫菜糯米糍、雪糕口味獲食客大讚。正價價錢約¥8至¥15。大家在大眾點評領券即以¥3.6購買指定口味5選1！糯米糍外，也有雙皮奶凍、燒仙草、糖不甩、鮮榨果茶等可選。

給你一點甜手工糯米糍

地址：蓮塘口岸商業城B08舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘口岸手信【2】瀘溪河桃酥——合桃酥鬆脆酥香

瀘溪河桃酥是連鎖店，在全國有近500間分店，以合桃酥、鬆鬆小貝打響名堂，有品質保證。品牌來自江蘇南京，招牌合桃酥食客都大讚鬆脆酥香，盒裝最適合當手信，特別方便的是品牌在蓮塘口岸旁的蘭亭國際MALL設店，距離關口僅5分鐘步程。

瀘溪河桃酥

地址：蘭亭國際mall

交通：蓮塘口岸過關後，沿蓮塘口岸地鐵方向走3分鐘即可到達



蓮塘口岸手信【3】榴域·千層蛋糕（蘭亭國際名園店）

喜歡榴槤的朋友千萬別錯過這間千層蛋糕！榴域有售各式各樣的榴槤甜品，包括榴槤冰皮月餅、榴槤雪糕、榴槤水晶粽等，但依然是其榴槤千層蛋糕獲得食客青睞，甜度適中，食完不會感肥膩，加上¥15就可享用，做手信是不錯的選擇。

榴域·千層蛋糕

地址：蘭亭國際mall124鋪

營業時間：10:00-22:00

交通：蓮塘口岸過關後，沿蓮塘口岸地鐵方向走3分鐘即可到達



蓮塘口岸手信【4】江南·酥——人氣綠豆酥、紅豆酥

江南·酥位於蓮塘口岸商業城一樓，位置方便，是不少人臨走前買手信必到店舖！主打價廉物美的中式酥餅與西式糕點。店內招牌產品包括皮酥餡綿的綠豆酥、紅豆酥，以及充滿南乳香的傳統雞仔餅；同時供應現烤葡式蛋撻和瑞士卷等西點，價格約¥3.5至¥15，非常親民，每逢周末都會出現排隊人潮。

江南·酥

地址：蓮塘口岸商業城1樓

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘口岸手信【5】MOMO芝士蛋糕——Tiramisu芝士蛋糕

提到芝士蛋糕，相信不少人都會想起KUMOKUMO，但在蓮塘口岸這邊，MOMO芝士蛋糕同樣獲食客力撐，不少人都指，¥39 Tiramisu芝士蛋糕口感綿密、咖啡味香濃，原味就芝士味突出，另外葡撻及牛奶布丁也是必試。葡撻鬆化，牛奶布丁軟滑，而且店舖位於商業城，也是非常方便！

MOMO芝士蛋糕

地址：蓮塘口岸商業城2樓

營業時間：8:00-22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘口岸手信【6】象山酥院——脆皮冰爽泡芙／虎皮芋泥麻糬蛋糕

象山酥院是深圳人氣烘培點心店，其中最受歡迎的款式有脆皮冰爽泡芙、肉鬆小貝、虎皮芋泥麻糬蛋糕等。脆皮冰爽泡芙的外皮鬆脆，內餡充滿冰涼的奶油，甜度適中。至於肉鬆小貝看似跟鮑師傅的很類似，但象山酥院的肉鬆小貝，被網友評價為體積夠大，海苔和肉鬆的層次感豐富，口感鬆軟又不會太甜。此外，喜歡吃芋泥的朋友，勿錯過虎皮芋泥麻糬蛋糕，虎紋是其中一個特色，至於芋泥的餡料綿密實在，非常推介！

象山酥院

地址：蘭亭國際mall 122舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸A3岀口步行約30米



