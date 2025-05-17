京都TOP1「飯糰專門店御握丸」深圳開店　必試烤御握丸飯糰系列

京都超人氣手作飯糰「京都御握丸」，內地首店開在深圳，京都總店月售飯糰75000顆，有10多款口味可選，米飯星人這次可以衝了。



深圳新店開業，日本老店師傅坐鎮，每天都可以看到他帶領的「飯糰軍團」在店裏忙碌，一盤又一盤新鮮的飯糰端出來，讓人垂涎。

京都御握丸總店月賣7.5萬顆飯糰，大陸首店，開進深圳

店裏的飯糰都是每日現握的，米飯採用「越寶玉」米粒，是最適合做飯糰的大米，無論是手握還是炙烤，都顆粒飽滿。同時還會搭配另一款大米「朧月」，黏性強，香糯甘甜。兩款大米融合製作的飯糰，口感更豐富，入口米香更足。

他們家主打的是捲起來的「烤御握丸飯糰」，可以吃到配料不同層次的口感，鰻魚、和牛、海老天婦羅......這些經典的日料食材都可選。

此外也供應經典的三角飯糰和什錦飯糰，喜歡吃飯糰的朋友可以來嚐嚐看。

招牌：烤御握丸飯糰系列

烤御握丸飯糰是他們家最大的特色，新鮮出爐的米飯壓成方形，蓋上海苔片後捲入玉子燒，然後在頂層放入不同的配菜，一口咬下的時候，就能同時吃到不同食材的味道。

1. 炙燒鰻魚佐七味

招牌的「炙燒鰻魚佐七味」，大片新鮮的烤鰻魚非常吸引，刷上燒汁後入口綿軟可口，就像吃了一份迷你的鰻魚飯。

2. 炙燒雙層和牛壽喜燒

「炙燒雙層和牛壽喜燒」，新鮮和牛肉炒香後，先捲入飯糰裏，頂層再鋪上一層和牛肉，出鍋前用火槍炙烤到噴香，一口咬下雙重牛肉口感，很滿足。

3. 塔塔醬海老炸天婦羅

現炸的海老天婦羅，外殼香酥，襯底是濃郁的塔塔醬，再淋上一層天婦羅醬。上手先吃兩口海老，再吃一口米飯，就能感受不同食材的風味在口中混搭的感覺。

4. 炙烤豬肉起司玉子燒

芝士+火腿的組合雖然邪惡，但是真的很難抗拒，炙燒後的芝士，奶香濃郁，火腿片外脆內香，咬一口就停不下來了。

經典三角飯糰&雜錦飯糰👇👇👇

1. 特製味噌肉醬

傳統三角飯糰裏，味噌肉醬口味應該是最受歡迎的一款了，特製的味增肉醬，滿滿的日和氛圍，午間休息吃兩個，很元氣。

2. 高湯熬煮三文魚

新鮮大塊的三文魚，高湯熬煮後揉成肉醬，再包裹在飯糰裏，入口是鮮香和鹹香的結合，第一次來可以盲選這款。

3. 鰹魚梅

很多人第一次認識飯糰，大概就是在動漫裏看到的這款「鰹魚梅飯糰」了，握好的飯糰上，點綴一顆梅子，便是最原始的飯糰了。

4. 柚子山椒小魚

什錦飯糰顧名思義，就是在米飯裡加入不同的小料，這款「柚子山椒小魚」，將清新的柚子，微辣的山椒和香脆的小魚乾混搭在一起，是風味和口感都很豐富的一款飯糰，個人非常推薦。

5. 昆布和風梅漬雞肉

另一款「昆布和風梅漬雞肉」，也是將三款比較標誌性的日料配菜融合，風味偏酸甜，喜歡清淡點的朋友可以嚐嚐這款。

6. 三文魚玉子燒

三文魚和玉子，是日式飯糰最基礎的其中兩款材料，這款什錦飯糰，吃起來有種三文魚炒飯的感覺。

深圳首店開進平安金融中心PAFC Mall

新店就開在平安大廈負一層，地鐵購物公園站D出口一出來就能看到了，每天一開店飯糰師傅們就開始製作各款飯糰，全透明的檔口可以看清楚飯糰製作的過程。

+ 1

製作好的飯糰會整齊擺放在檔口的架子上，琳琅滿目讓人應接不暇，每款看起來都很美味，每天來嘗一款，一個月的伙食就安排好了。

京都·御握丸 ONIMARU

地址：深圳福田區平安金融大廈B1層（平安金融大廈觀光層售票處旁）

營業時間：11:00-21:00

電話：15361891363

交通：地鐵1/3號線購物公園站D出口

