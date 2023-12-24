深圳福田美食｜紅磚洞穴中吃燒鳥　日式串燒「提燈」口感超驚豔

在深圳，有一個地方，讓疲憊的我們擁有鬆一口氣的濁酒時光。



它就是Biiird，老板重金打造工業洞穴風，以極致的匠心成就人間紛繁風味。

脫離城市枷鎖，回歸原始煙火

位於深圳福田區的Biiird，是一家神秘的燒鳥店，我更願意把它稱作「為繁忙都市人打造的靈魂棲息地」，周圍是大城市的高樓林立，這裏卻有原始粗獷的煙火氣。

在深圳，燒鳥店多不勝數，但大多都沿用現代化的建築風格，讓人感覺少了點親和的舒適感。而在這兒，紅磚灰牆塑造的温度，仿若回到了原始社會，你可以重新感受那種大口喝酒、大口吃肉的無拘無束。

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從肉到雜，雞的每一部位都自有奧妙

在吃的法則裏，食材高於一切。這店用的是日本散養雞種，專為燒鳥而生，品質達到刺身標準。一隻雞的精細可以區分出幾十種不同美味，這是食材處理的極致。

輪番上演，炭火與油脂的舞台劇

日本青岡木製成的備長炭，是高級燒鳥的標配，温度高且持久，能夠迅速鎖住雞肉表面，保留雞肉更多汁水。在煙火氣和肉香的撩撥下，等待美食的時間也變得漫長了起來。

按圖看看Biiird有哪些美食👇👇👇

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就算是高級炭火料理店，也充滿煙火氣

美味的料理是必要，但更打動人的是愉快的氛圍。Biiird不光有營業到凌晨2點的晚市，工作人員服務態度更是優秀，賓至如歸~

這讓Biiird成為人們結束忙碌的工作和生活後，既能同親友推杯換盞、愉快小聚，又能在板前獨自享受燒鳥美酒的好去處！

高級的日式料理

提燈

提燈這種稀奇部位不僅數量少，還很難烤，但口感確實很驚豔！

（ShenzhenTIME提供）

吃進嘴裏會有一種爆裂的感覺，溏心蛋液包裹着炭火香，那種美妙只有試過後才懂！

（編按：提燈是母雞的卵巢及未成熟未有殼的雞蛋）



紫蘇梅肉

是雞腿肉與紫蘇、梅子醬的創意加法，更能提升味覺層次！一整口吃下，紫蘇的清香、梅子的酸甜、雞肉的鮮甜，在嘴裏排着隊迸發。

（ShenzhenTIME提供）

豚肉芝士茭白卷

豚肉芝士茭白卷層次分明，五花肉的鹹香率先襲來，濃郁的芝士隨後便湧向味蕾，再配上清脆爽口的茭白，再刁鑽的舌頭也該被它征服了。

和牛海膽可頌

豐腴和牛+鮮甜海膽+魚子醬，三種名貴食材大膽糅合，嵌於鬆軟的可頌麪包中，不由得讓人眼前一亮。一口下去，各種鮮味在嘴裏大爆發。

雞肝醬牛肉塔塔

這看似普通的雞肝醬，其實是師傅們自己一點點磨出來的，只為給這道料理增加不一樣的口感層次。牛肉更是選用安格斯牛肉，是可以生吃的品質！

Biiird春捲

這是Biiird自創的春捲，裏面放有4種海鮮：甜蝦、松葉蟹、帶子、蟹子，更能激發鮮味。實際價值遠高於單價，吃到就是賺到！

這幾款都推薦

牛肋條、醉鴿腿、一口豆腐（ShenzhenTIME提供）

還有越嚼越香、內裏爆汁的牛肋條；帶有淡淡酒味的醉鴿腿；嫩到心窩裏的一口豆腐，這兒的每一道菜，雖然看似普通，但都包含着師傅們的匠心。

獨具巧思的工業風，帶你感受全新神秘美學

一剛一柔，是工業與自然交叉的平衡

Biiird的設計可是拿過獎的！粗礦裸露的水泥牆、棕紅的復古磚牆、富有質感的粗框設計，營造出足夠chill的用餐氛圍。這兒的一切，個性十足又隨意。

半開放式廚房，拉近靈魂之間的距離

半開放式的廚房設計，讓你一窺廚師們的忙碌身影。坐在吧枱，邊吃邊跟師傅互動，像極了東京街頭隨意走進的一家燒鳥屋，治癒且温暖人心~

Biiird

地址：深圳福田區紅荔西路深業中城3號樓一層10-13號

交通：深圳地鐵1/11號線車公廟站出B口步行790m

營業時間：週一至週日 11:00-14:30，18:00-次日02:00



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