皇崗新口岸5亮點｜2026年啟用!5分鐘通關+連接5條地鐵綫、10+商場

皇崗新口岸｜深圳市政府近日宣佈，皇崗口岸重建工程預計今年完成建設，並將在2026年投入使用。《香港01》好食玩飛記者就比較現時皇崗口岸，並整理出新皇崗口岸的5大重點，包括縮短通關時間及連接更多地鐵綫等，想知新口岸亮點，即看下文！



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新皇崗口岸2019年啟動重建工作，預料可於2026年正式啟用。（深圳本地寶）

皇崗口岸是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，自2019年正式啟動重建工作。近日，深圳市政府新聞辦公佈，重建工作已經進入尾聲，並預料今年年底前基本完成，新皇崗口岸可於2026年正式啟用，新口岸通關人流量預計可達每日約20萬人次，並會初次採用「一地兩檢」制和連接更多地鐵綫等，想知更多新口岸亮點，即看下面！

皇崗新口岸亮點【1】「一地兩檢」縮短通關時間至5分鐘

現時皇崗口岸採用「兩地兩檢」制，市民及旅客需分別在深圳及香港，上下車兩次，進行兩次過關查驗。

在新皇崗口岸啟用後，將採用「一地兩檢」政策，市民及旅客只需一次上下車、一次排隊，即可完成兩地過關手續。此舉不但可大大縮短通關時間，從半小時縮短至5分鐘左右，亦減省了上下車的次數，對市民而言更方便。

新皇崗口岸啟用後，將採用「一地兩檢」政策，縮短通關時間至5分鐘。（香港01圖片)

皇崗新口岸亮點【2】「一證過關」減省檢查時間

在「一地兩檢」制下，會再推出一證過關服務。市民經新皇崗口岸由香港前往內地時，只需使用回鄉證即可通關，而由內地返港則只需使用身份證就可過關，不過想用此服務就需要先在深圳作登記，登記程序仍有待確認。對比現時檢查兩證將會減省通關時間。

在「一地兩檢」制下，市民經新皇崗口岸由香港前往內地時，只需使用回鄉證即可通關。（資料圖片）

皇崗新口岸亮點【3】連接5條地鐵綫路

現時皇崗口岸僅連接深圳地鐵7號綫，未有連接香港的地鐵綫，如市民需從口岸前往香港各地，就要乘坐皇巴士、專營巴士、專線小巴、直通巴等。

而新口岸預計將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，估計亦有20號綫、22號綫及高鐵，將提供更多交通方法供市民選擇。

現時如市民需從皇崗口岸前往香港各地，就要乘坐皇巴士、專營巴士、專線小巴、直通巴等。（圖片來源：皇巴士）

皇崗新口岸亮點【4】維持24小時通關

現時皇崗口岸是唯一24小時通關的深圳口岸，新皇崗口岸亦將維持24小時通關，讓市民在深夜至凌晨時段依然可以往返深港兩地。

新皇崗口岸亦將維持24小時通關。（香港01圖片)

皇崗新口岸亮點【5】地鐵直達逾10個商場 食玩買超方便

新皇崗口岸連接深圳地鐵7號綫可直達逾10個商場 ，包括太安站喜薈城、深圳天河城、西麗站天虹商場、筍崗站萬象食家、寶能環球匯、皇崗村站水圍1368文化街區及安托山站印力中心等，涵蓋大型超市山姆、盒馬、各種美食飲品等。

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筍崗萬象食家內有大型超市盒馬先生及人氣食肆重慶火鍋渝月川、片皮鴨店小吊竽湯等，是深圳必行商場之一。（小紅書＠隔壁家当当）

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