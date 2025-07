S2O Taiwan潑水音樂節2025｜門票價錢／活動時間＋地點／表演陣容

S2O Taiwan潑水音樂節2025| S2O 亞洲潑水音樂節台灣站將在7月13日、14日登陸大佳河濱公園,活動設有三大舞台,集結電音,韓風與華語三大音樂風格,擁有超狂陣容,包括亞洲金曲天團5566,人氣女團FIFTY FIFTY及台灣女神徐懷鈺等,打造夏天最濕最high的都市水樂園!



S2O潑水音樂節是什麼?

S2O潑水音樂節源於泰國潑水節,自2015年起,每年4月在泰國舉辦,現已擴展至亞洲各地,包括韓國、日本和台灣等,成為國際知名的音樂盛事,打造亞洲最大型的水上電音派對!活動吸引了來自台灣、香港、日本、韓國、泰國、星馬等地的大批國際粉絲前來朝聖,並引入泰國獨特的360度噴水系統,讓參與者體驗全身濕透的派對!

今年的音樂節將設置三大風格舞台——MONEYBUNNY舞台、Main Stage及WATERBOOM舞台,官方已公布部分MONEYBUNNY與Main Stage的精彩陣容,為觀眾帶來震撼的音樂體驗,掀起今夏最熱烈的水上電音狂歡!

S2O Taiwan潑水音樂節|國際頂級電音DJ —— R3HAB, W&W, WUKONG

Main stage 集結多位世界級DJ,在Instagram上擁有256萬粉絲及曾與Taylor Swift,Lady gaga等多位歐美巨星合作的「EDM超人氣王者」 R3HAB,將會在第x天登上Main stage,勢必把現場氣氛推向巔峰!同場更有荷蘭DJ二人組體W&W現身,他們連續九年穩居全球百大DJ前20名,以抓耳並節奏強烈的電音歌曲包括《Thank You (Not So Bad)》、《Heaven Is A Place On Earth》,在全球掀起熱潮,深受全球電音迷喜愛!

另外,亦集結「義大利電音巨星」 MEDUZA,「英國DNB男神」 DIMENSION ,「法國未來浩室新秀」 RETROVISION,「美國Dubstep鬼才」 SUBTRONICS 等多組超強陣容接連帶來超嗨的現場狂歡!

S2O Taiwan潑水音樂節|人氣韓流女團——FIFTY FIFTY力, YOUNG POSSE

MONEYBUNNY的韓流陣容強大,絕對不可錯過!全球爆紅的韓流團體FIFTY FIFTY將登上MONEYBUNNY,她們憑藉一曲〈Cupid〉風靡全球,成為K-POP史上最快登上美國告示牌百大單曲榜的團體!另外,更會有怪物新人女團YOUNG POSSE,她們以獨特的Y2K及90年代嘻哈風格迅速在樂壇走紅,甚至曾到台灣拍攝MV!屆時現場亦會有人氣韓國啦啦隊女神全恩菲與海莉登上MONEYBUNNY舞台,令現場氣氛熱烈沸騰,沉浸於韓流音樂的狂歡中!

S2O Taiwan潑水音樂節|重量級華語歌手 — 亞洲天團5566, 徐懷鈺

台灣天團「5566」孫協志、王仁甫、許孟哲今年首次參戰S2O Taiwan潑水音樂節,於7月13日登上人氣舞台MONEYBUNNY,帶來電音版的經典金曲演出,當《我難過》、《風雲變色》等旋律響起,必將喚醒無數人的青春回憶!

另外,憑藉《我是女生》、《妙妙妙》等熱門歌曲變家喻戶曉的90年代青春女神徐懷鈺也將在同一舞台帶來經典代表作,激起跨世代觀眾的共鳴!現場還有幻藍小熊、米非、世九純愛組、人氣團體U:NUS、潤少、GWeiLee李晉瑋等多組實力派歌手接力演出。

S2O Taiwan潑水音樂節2025|門票價錢

S2O Taiwan潑水音樂節分為四種票種,GA,YOUTH,PGA及VIP。PGA門票持有者可享用專屬入場通道、廁所、優先寄物區、休息區、吧台,而VIP門票持有者可享用S2O 舞台專屬觀賞高台、專屬入場通道、廁所、優先寄物區、休息區及吧台。

GA 一般票券:$2821台幣(7月12日);$2618台幣(7月13日); $4217台幣(兩日票)

18-22 歲YOUTH 青年票:$2414台幣(7月12日);$2618台幣(7月13日); $3635台幣(兩日票)

PGA :$3635台幣(7月12日);$3228台幣(7月13日); $5031台幣(兩日票)

VIP:$4624台幣(7月12日);$4220台幣(7月13日); $6427台幣(兩日票)

S2O Taiwan潑水音樂節2025|門票及交通資訊

如乘搭捷運,可以從「行天宮站」1 號出口出站,並步行至松江路,轉乘 72或222 路公車,於「大佳國小」或「河濱公園大佳段站」下車。

如乘搭公車,可搭乘 72、222 路公車,於「大佳國小」或「河濱公園大佳段」站下車,或搭乘市民小巴 9號,於「九號水門」或「大佳河濱公園」站下車。

如乘搭計程車的話,從台北車站至大佳河濱公園車資約台幣$230起,捷運行天宮站至大佳河濱公園車資約台幣$120 起,捷運南港站至大佳河濱公園約台幣$350 起,捷運圓山站至大佳河濱公園車資約台幣$180 起。

如自駕的話,亦可直接駛至大佳河濱公園停車場泊車。

