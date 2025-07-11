S2O Taiwan潑水音樂節2025｜門票價錢／活動時間＋地點／表演陣容

S2O Taiwan潑水音樂節2025｜ S2O 亞洲潑水音樂節台灣站將在7月13日、14日登陸大佳河濱公園，活動設有三大舞台，集結電音，韓風與華語三大音樂風格，擁有超狂陣容，包括亞洲金曲天團5566，人氣女團FIFTY FIFTY及台灣女神徐懷鈺等，打造夏天最濕最high的都市水樂園！



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S2O潑水音樂節是什麼?

S2O潑水音樂節源於泰國潑水節，自2015年起，每年4月在泰國舉辦，現已擴展至亞洲各地，包括韓國、日本和台灣等，成為國際知名的音樂盛事，打造亞洲最大型的水上電音派對！活動吸引了來自台灣、香港、日本、韓國、泰國、星馬等地的大批國際粉絲前來朝聖，並引入泰國獨特的360度噴水系統，讓參與者體驗全身濕透的派對！

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今年的音樂節將設置三大風格舞台——MONEYBUNNY舞台、Main Stage及WATERBOOM舞台，官方已公布部分MONEYBUNNY與Main Stage的精彩陣容，為觀眾帶來震撼的音樂體驗，掀起今夏最熱烈的水上電音狂歡！

s2o official

S2O Taiwan潑水音樂節｜國際頂級電音DJ —— R3HAB, W&W, WUKONG

Main stage 集結多位世界級DJ，在Instagram上擁有256萬粉絲及曾與Taylor Swift,Lady gaga等多位歐美巨星合作的「EDM超人氣王者」 R3HAB，將會在第x天登上Main stage，勢必把現場氣氛推向巔峰！同場更有荷蘭DJ二人組體W&W現身，他們連續九年穩居全球百大DJ前20名，以抓耳並節奏強烈的電音歌曲包括《Thank You (Not So Bad)》、《Heaven Is A Place On Earth》，在全球掀起熱潮，深受全球電音迷喜愛！

另外，亦集結「義大利電音巨星」 MEDUZA，「英國DNB男神」 DIMENSION ，「法國未來浩室新秀」 RETROVISION，「美國Dubstep鬼才」 SUBTRONICS 等多組超強陣容接連帶來超嗨的現場狂歡！

S2O Taiwan潑水音樂節｜人氣韓流女團——FIFTY FIFTY力, YOUNG POSSE

MONEYBUNNY的韓流陣容強大，絕對不可錯過！全球爆紅的韓流團體FIFTY FIFTY將登上MONEYBUNNY，她們憑藉一曲〈Cupid〉風靡全球，成為K-POP史上最快登上美國告示牌百大單曲榜的團體！另外，更會有怪物新人女團YOUNG POSSE，她們以獨特的Y2K及90年代嘻哈風格迅速在樂壇走紅，甚至曾到台灣拍攝MV！屆時現場亦會有人氣韓國啦啦隊女神全恩菲與海莉登上MONEYBUNNY舞台，令現場氣氛熱烈沸騰，沉浸於韓流音樂的狂歡中！

S2O Taiwan潑水音樂節｜重量級華語歌手 — 亞洲天團5566, 徐懷鈺

台灣天團「5566」孫協志、王仁甫、許孟哲今年首次參戰S2O Taiwan潑水音樂節，於7月13日登上人氣舞台MONEYBUNNY，帶來電音版的經典金曲演出，當《我難過》、《風雲變色》等旋律響起，必將喚醒無數人的青春回憶！

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另外，憑藉《我是女生》、《妙妙妙》等熱門歌曲變家喻戶曉的90年代青春女神徐懷鈺也將在同一舞台帶來經典代表作，激起跨世代觀眾的共鳴！現場還有幻藍小熊、米非、世九純愛組、人氣團體U：NUS、潤少、GWeiLee李晉瑋等多組實力派歌手接力演出。

S2O Taiwan潑水音樂節2025｜門票價錢

S2O Taiwan潑水音樂節分為四種票種，GA，YOUTH，PGA及VIP。PGA門票持有者可享用專屬入場通道、廁所、優先寄物區、休息區、吧台，而VIP門票持有者可享用S2O 舞台專屬觀賞高台、專屬入場通道、廁所、優先寄物區、休息區及吧台。

GA 一般票券：$2821台幣（7月12日）；$2618台幣（7月13日）; $4217台幣（兩日票）

18-22 歲YOUTH 青年票：$2414台幣（7月12日）；$2618台幣（7月13日）; $3635台幣（兩日票）

PGA ：$3635台幣（7月12日）；$3228台幣（7月13日）; $5031台幣（兩日票）

VIP：$4624台幣（7月12日）；$4220台幣（7月13日）; $6427台幣（兩日票）

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S2O Taiwan潑水音樂節2025｜門票及交通資訊

如乘搭捷運，可以從「行天宮站」1 號出口出站，並步行至松江路，轉乘 72或222 路公車，於「大佳國小」或「河濱公園大佳段站」下車。

如乘搭公車，可搭乘 72、222 路公車，於「大佳國小」或「河濱公園大佳段」站下車，或搭乘市民小巴 9號，於「九號水門」或「大佳河濱公園」站下車。

如乘搭計程車的話，從台北車站至大佳河濱公園車資約台幣$230起，捷運行天宮站至大佳河濱公園車資約台幣$120 起，捷運南港站至大佳河濱公園約台幣$350 起，捷運圓山站至大佳河濱公園車資約台幣$180 起。

如自駕的話，亦可直接駛至大佳河濱公園停車場泊車。

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