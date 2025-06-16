台北酒店推薦10間｜1分鐘到車站+西門町／溫泉／人均$121晚起

撰文：張雨靜
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台北酒店｜台灣自由行｜台灣旅行｜香港前往台北大概需要1小時30分鐘，因此吸引不少港人在假日或短假期快閃台北吃喝玩樂，而且台灣酒店住宿、物價相對廉宜，即使預算不高也可以在台灣盡情消費！今次《香港01》好食玩飛綜合各訂房平台的資源，精選了10間台北人氣酒店供大家參考。

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台灣人氣酒店推薦【1】台北德立莊酒店（Hotel Midtown Richardson）

台北德立莊酒店（Hotel Midtown Richardson）鄰近台北西門町捷運站，並位於西門町商圈，附近有誠品、電影街，徒步可至阿宗麪線 、桃源街牛肉麪、城都楊桃冰、老天祿鹵味等知名食店，食玩買統統都方便。酒店提供535間客房，每間客房都配置超大液晶電視、有線電視、有線及無線上網、小冰箱、保險箱等。

台北德立莊酒店（Hotel Midtown Richardson）
房價：人均HKD$474起（精緻雙床房—無窗）
地址：台北中正區秀山街4號
交通：捷運西門站步行約2分鐘
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台灣人氣酒店推薦【2】相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）

距離捷運西門站僅1分鐘步程，前往西門町商圈超方便！酒店採用了溫暖木系的簡約佈置寬敞舒適，附設充足的電源插座，浴室貫徹日系風格，採用乾濕分離，豪華家庭房的浴室則設有浴缸。酒店內亦設有自助式置物櫃、自動販賣機、洗衣區、 微波爐等設備，非常貼心！

相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）
房價：人均HKD$433起（標準雙人房）
地址：台北中正區中華路一段57號
交通：搭乘捷運到「西門站」下車步行1分鐘
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台灣人氣酒店推薦【3】和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）

和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）於2020年開幕，鄰近華山1914文創園區、袖珍博物館、忠孝東路商圈等景點。酒店設有大床房、雙床房及三床房等，部分設有大型落地玻璃，景觀開揚之餘又可以打卡，適合1至3人入住。酒店亦配備日式大浴場、空中庭園、餐廳等設施。

和苑三井花園飯店 台北忠孝（MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao）
房價：人均HK$395起（標準雙床房）
地址：台北市大安區忠孝東路三段30號
交通：忠孝新生站步行2分鐘
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台灣人氣酒店推薦【4】索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）於2023年8月全新開幕，是日本西鐵酒店集團在台灣首個據點，選址繁華熱鬧的西門町，台北車站及西門町站均在步行可達的距離，出行觀光都相當方便，酒店樓高28層，擁有298間客房，房間雖不算大，但光線非常充足，延續日系精品質感，融合都會現代摩登氣息，打造舒適溫暖的客房空間，高層市內景觀更是美麗！

索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）
房價：人均HKD$535起（標準雙床房附淋浴設施）
地址：台北市萬華區中華路一段88號
交通：西門町站步行4分鐘或台北車站步行10分鐘
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台灣人氣酒店推薦【5】德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）坐落在台北市萬華區，鄰近臺北天后宮、西門紅樓、西門町、萬年百貨商場、台北地下街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2016年開業，提供335間客房，擁有24小時櫃枱服務。房間帶有工業風富設計感，配有塗鴉裝飾，設備齊全。雖然最便宜的房型為無窗客房，但這個價錢及地段來說算是超值了！

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）
房價：人均HK$121起（舒活雅緻雙人房（無窗））
地址：台北萬華區昆明街46號
交通：捷運北門站步行10分鐘
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台灣人氣酒店推薦【6格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）

有「歌斯拉酒店」之稱的格拉斯麗台北飯店（Ｈotel Gracery Taipei）於2021年開幕，距離忠孝新生捷運站僅1分鐘路程，鄰近華山1914文化創意園區及知名早餐店阜杭豆漿，樓下有很多餐廳，Family Mart及7-11十分方便。這間台北酒店主打日系風格，原木色調設計簡約舒適，房內更設有浴缸可以浸浴，整體設備新簇乾淨，房價每晚$684起。

格拉斯麗台北飯店（Hotel Gracery Taipei）
房價：人均HKD$496起（雙人房）
地址：台北市中正區忠孝東路二段89號
交通：忠孝新生捷運站步行1分鐘
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台灣人氣酒店推薦【7】台北凱撒大飯店 (Caesar Park Taipei)

台北凱撒大飯店 (Caesar Park Taipei)位於台北車站對面，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運等等，酒店更與捷運台北車站6號出口相連，交通極為方便，成為不少住客入住的原因。酒店提供478間飯店，客房整體明亮、整潔，更提供「站前套房」，窗戶面向台北車站，帶來別出心裁的景致。

台北凱撒大飯店 (Caesar Park Taipei)
房價：人均HKD$216起（不定指房型）
地址：台北中正區忠孝西路一段38號
交通：捷運台北車站步行約1分鐘
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台灣人氣酒店推薦【8】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，附近有多個夜市，1分鐘可步行到7-11，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室，每個樓層都有有冷熱功能的飲水機等設施。

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）
房價：人均HKD$242起（精緻雙床房）
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
交通：捷運龍山寺站步行5分鐘
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台灣人氣酒店推薦【9】寒居酒店（Humble Boutique Hotel）

第1間台北新酒店推介是寒居酒店，為寒舍集團旗下的酒店，於2022年全新開幕，由愛馬仕（Hermès）御用的建築團隊設計，營造出「都市桃花源」的氛圍，每個角落都充滿藝術氣息。這間台北酒店客房分為6種房型，每間房都有大片落地窗，自然光透入室內的感覺份外休閒！酒店距離松江南京捷運站僅1分鐘，交通非常方便，附近也有7-11, family mart, 康是美，房價每晚$924起。每一層都會有免費氣泡水和飲用水的自助機，而房間的馬桶和淋浴間是分開的，可以同時上廁所跟洗澡。

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寒居酒店（Humble Boutique Hotel）
房價：人均HKD$604起（燁鴞大床房）
地址：台北市中山區松江路116號
交通：松江南京捷運站2號出口步行1分鐘
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台灣人氣酒店推薦【10】台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）

台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）位於捷運新北投站的對面，鄰近北投溫泉博物館、北投圖書館、中心新村等熱門景點，地理位置極佳！酒店以「健康療癒」主題，客房設計以自然簡約為主。全部客房均配備私人白礦溫泉池，空間寬敞。酒店另設有和風獨立湯屋、大眾溫泉、L'OCCITANE Spa中心等設施，CP值極高！

台北北投老爺酒店（Hotel Royal Beitou）
房價：人均HK$685起（雅緻客房／私人溫泉；包早餐）
地址：台灣台北市北投區中和街2號
交通：捷運新北投站步行1分鐘
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