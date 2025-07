東京暑假酒店17間｜報復式遊日！近商場＋無邊際泳池／人均$499起

東京暑假酒店|隨著日本地震預言消散加上暑假旺季,相信好快便會迎來「報復式遊日」現象,酒店價格定必上漲!如果不想「硬食」貴價酒店,最好方法就是提早預訂!《香港01》「好食玩飛」記者精選了17間東京酒店,當中不但有鄰近商場及景點的酒店,不怕在外暴曬,另外亦有配備無邊際泳池的新酒店,啱晒夏天暢泳!酒店最平只需人均$499。趁住暑假尚未結束,玩返幾日就最適合不過!



東京暑假酒店推介【1】東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas Ginza Corridor)

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas Ginza Corridor)於2022年開幕,地理位置優越,可輕鬆前往地鐵線,距離銀座站步行約5分鐘,附近坐落一整排食店,吃東西相當方便,附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚,客房舒適,並配備投影機、高級音響等設備,頗有家庭劇院感覺!

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas Ginza Corridor)

房價:人均HK$637起(普羅塞克 標準大床房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都中央區銀座6-2-11

交通:日比谷站步行7分鐘

東京暑假酒店推介【2】新宿東區東急STAY酒店(TOTrip.comKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)

新宿東區東急STAY酒店(TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)位於旺中帶靜的地區,雖然在歌舞伎町旁邊,酒店房間設計簡約,空間十分寬敞,均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐,部分更提供廚具可供煮食,非常適合家庭客。想購買食材的話,周圍也有快餐店、小型超市、Donki等,非常方便!

新宿東區東急STAY酒店(TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE)

房價:人均HK$871起(高級雙床房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通:東新宿站步行3分鐘

東京暑假酒店推介【3】東京灣拉維斯塔酒店(La Vista Tokyo Bay)

東京灣拉維斯塔酒店(La Vista Tokyo Bay)於2022年全新開業,酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池,酒店的大浴場設於頂層14樓,有室內或半露天浴池,客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉,具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞,部分房型還附設海景大浴缸。

東京灣拉維斯塔酒店(La Vista Tokyo Bay)

房價:人均HK$499起(隨機雙人房)

地址:東京都江東區豐洲6-4-40

交通:市場前站步行4分鐘

東京暑假酒店推介【4】東京台場希爾頓酒店(Hilton Tokyo Odaiba)

東京台場希爾頓酒店(Hilton Tokyo Odaiba)於2016年開幕,坐落在台場,鄰近台場海濱公園、自由女神像、動漫市場等景點。酒店擁有453間客房,房間空間寬敞、設備齊全,而且配備露台,坐擁無敵海景及城景!酒店亦附設室內泳池、水療中心、桑拿、免費穿梭巴士等設施及服務。

東京台場希爾頓酒店(Hilton Tokyo Odaiba)

房價:人均HK$708起(希爾頓特大床房)

地址:東京都港區台場1-9-1

交通:船科學館站步行13分鐘

東京暑假酒店推介【5】東京品川詩穎洲際酒店(The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel)

東京品川詩穎洲際酒店(The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel)坐落於品川,離品川站僅7分鐘步程,鄰近港南星野公園、品川麥克賽爾水族館等景點。酒店曾於2019年翻新,擁有194間客房,房內配備大面積景觀窗、特大床、浴缸等設施,大部分房型可容納3人入住。酒店亦設有健身室、兒童設施、3間餐廳及酒吧等。

東京品川詩穎洲際酒店(The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel)

房價:人均HK$1,076起(經典雙人房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京東京都港區港南2-16-1品川East One Tower 26-32樓

交通:品川站步行7分鐘

東京暑假酒店推介【6】東京灣潮見王子大飯店(Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel)

東京灣潮見王子大飯店(Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel)於2020年開幕,坐落於潮見站旁邊,離東京站和舞濱站僅3站路程,帶小朋友去玩都很方便!酒店擁有多達605間客房,配備特大睡床、乾濕分離浴室及浴缸,一家三口入住也相當寬敞。酒店亦配備兒童遊樂場、健身室、公共浴場、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施,非常方便!

東京灣潮見王子大飯店(Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel)

房價:人均HK$506起(高級特大床房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都江東區潮見2-8-16

交通:潮見站步行2分鐘

東京暑假酒店推介【7】三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)於2024年9月開幕,築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達,來往車站亦只需步行6分鐘,酒店提供187間客房及套房,配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備,非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

房價:人均HK$1,144起(高級特大床房;5歲或以下不加床可免費入住;包早餐)

地址:東京都中央區築地4-7-1

交通:築地站或東銀座站步行6分鐘

東京暑假酒店推介【8】三井花園酒店日本橋普米爾(Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo)

三井花園酒店日本橋普米爾(Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo)於2018年開幕,鄰近車站、日本橋、丸之內及多家百貨公司,地理位置優越!酒店配備264間客房,最多可容納3位成人及1位小童入住,更提供兒童設施,適合一家四口的旅行!酒店亦設有日式大浴場、餐廳及酒吧。

三井花園酒店日本橋普米爾(Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo)

房價:人均HK$723起(高級大床房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都中央區日本橋室町3-4-4

交通:三越前站步行2分鐘

東京暑假酒店推介【9】東京銀座8皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas - Ginza 8)

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas - Ginza 8)於2022年開業,坐落在銀座/築地,附近有哥斯拉雕像、日比谷公園及多家百貨公司,帶小朋友出行觀光十分方便。酒店於2019年開幕,共有121間客房,房間空間寬敞,配備乾濕分離浴室,一家三口入住一不會擁擠。酒店亦設有餐廳、酒吧及洗衣間。

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店(The Royal Park Canvas - Ginza 8)

房價:人均HK$715起(標準雙床房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都中央區銀座6-2-11

交通:日比谷站步行7分鐘

東京暑假酒店推介【10】東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)

東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)位處多條鐵路線交匯的上野車站附近,交通方便。酒店客房方面,主打文青現代風,空間相對比較寬敞,標準雙床房面積約24平方米,可提供加嬰兒床,適合一家三口入住!客房的智能電視更附設串流媒體服務,可以在房間內觀看Netflix、YouTube等娛樂!酒店亦附設健身室、餐廳、咖啡室等設施。

東京上野諾加酒店(Nohga Hotel Ueno)

房價:人均HK$590起(雙人房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都台東區東上野2-21-1

交通:JR上野站步行5分鐘

東京暑假酒店推介【11】The Blossom 日比谷(The Blossom Hibiya)

The Blossom 日比谷(The Blossom Hibiya)於2019年開幕,鄰近新橋、日比谷公園、哥斯拉雕像及銀座,來往車站亦只需步行2分鐘,地理位置優越。酒店提供255間客房,房間內設有乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、大面積景觀窗等,可容納2位成人及1位小童入住。酒店另設健身室、餐廳及洗衣間等設施。

The Blossom 日比谷(The Blossom Hibiya)

房價:人均HK$1,018起(高級雙床房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都港區新橋1-1-13

交通:內幸町站步行2分鐘

東京暑假酒店推介【12】格蘭貝爾銀座酒店(GINZA HOTEL by GRANBELL)

格蘭貝爾銀座酒店(GINZA HOTEL by GRANBELL)於2023年開業,鄰近車站之餘,附近更有各式各樣的食肆及商場,非常方便!酒店共有102間房,房間隔音好,空間感十足,可以打開2個行李箱,電視也可以看Youtube,廁所也有做乾濕分離。酒店亦設有溫泉浴池、桑拿房、Spa、餐廳及酒吧。

格蘭貝爾銀座酒店(GINZA HOTEL by GRANBELL)

房價:人均HK$759起(雙床房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都中央區銀座7-2-18

交通:JR新橋站步行8分鐘

東京暑假酒店推介【13】東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)

東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)於2023年開幕,坐落在建築的39至47層,設計華貴雅緻、景觀開揚,酒店客房均擁有大面積景觀窗,在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底,部分房間更配備景觀大浴缸,超打卡able!酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳,更提供兒童餐及兒童設施!

東京泛太平洋驪星酒店(Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel)

房價:人均HK$2,038起(尊貴單間客房;11歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通:西武新宿站步行1分鐘

東京暑假酒店推介【14】東京新宿金普頓酒店(Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel)

東京新宿金普頓酒店(Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel)位於新宿中央公園旁邊,鄰近車站及多家百貨公司,吃喝玩樂一應俱全!酒店於2020年開業,共有143間客房,房間配備深泡式浴缸,擁有奢華的家電、用品及兒童設施,空間寬敞舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧,更提供免費自行車租借服務!

東京新宿金普頓酒店(Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel)

房價:人均HK$1,066起(標準雙床房;12歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都新宿區西新宿3-4-7

交通:都廳前站步行10分鐘

東京暑假酒店推介【15】MIMARU東京 新宿WEST(MIMARU Tokyo Shinjuku West)

MIMARU東京 新宿WEST(MIMARU Tokyo Shinjuku West)距離新宿御苑、代代木公園、東京玩具美術館、新宿中央公園等都不用15分鐘車程,地理位置優越!酒店擁有40間公寓式客房,內有完備的廚房、客廳、乾濕分離浴室等,環境舒適,適合兩大兩小的家庭入住。

MIMARU東京 新宿WEST(MIMARU Tokyo Shinjuku West)

房價:人均HK$650起(家庭公寓;4人入住)

地址:東京都新宿區西新宿3-3-11

交通:都廳前站步行10分鐘

東京暑假酒店推介【16】東京日比谷美居酒店(近銀座商圈)(Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area))

東京日比谷美居酒店(近銀座商圈)(Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area))於2023年開業,坐落在東京千代田區,鄰近哥斯拉雕像、日比谷公園、銀座等景點,一家人吃喝玩樂都很便利。酒店共有178間客房,配備特大睡床、採光窗、小浴缸等設施。酒店亦設有健身室、餐廳及咖啡室,小童更可享免費早餐!

東京日比谷美居酒店(近銀座商圈)(Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area))

房價:人均HK$872起(高級特大床房;12歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都千代田區內幸町1-5-2

交通:內幸町站步行4分鐘

東京暑假酒店推介【17】東京銀座萬豪AC酒店(AC Hotel Tokyo Ginza)

東京銀座萬豪AC酒店(AC Hotel Tokyo Ginza)於2020年開幕,步行3分鐘即達銀座及歌舞伎座,逛街超方便!酒店擁有296間客房,房間配備特大雙人床、大面積景觀窗及浴缸等設施,頂樓的高級特大床房更可容納2位成人及1位小童入住,空間十分寬敞!酒店亦配備健身室、酒吧及餐廳,酒店亦有提供兒童餐及兒童設施。

東京銀座萬豪AC酒店(AC Hotel Tokyo Ginza)

房價:人均HK$2,464起(頂樓高級特大床房;11歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都中央區銀座6-14-7

交通:築地市場站步行10分鐘

