東京暑假酒店17間｜報復式遊日！近商場＋無邊際泳池／人均$499起

東京暑假酒店｜隨著日本地震預言消散加上暑假旺季，相信好快便會迎來「報復式遊日」現象，酒店價格定必上漲！如果不想「硬食」貴價酒店，最好方法就是提早預訂！《香港01》「好食玩飛」記者精選了17間東京酒店，當中不但有鄰近商場及景點的酒店，不怕在外暴曬，另外亦有配備無邊際泳池的新酒店，啱晒夏天暢泳！酒店最平只需人均$499。趁住暑假尚未結束，玩返幾日就最適合不過！



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東京暑假酒店推介【1】東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

房價：人均HK$637起（普羅塞克 標準大床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-2-11

交通：日比谷站步行7分鐘

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東京暑假酒店推介【2】新宿東區東急STAY酒店（TOTrip.comKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

房價：人均HK$871起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24

交通：東新宿站步行3分鐘

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東京暑假酒店推介【3】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

房價：人均HK$499起（隨機雙人房）

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：市場前站步行4分鐘

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東京暑假酒店推介【4】東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）

東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）於2016年開幕，坐落在台場，鄰近台場海濱公園、自由女神像、動漫市場等景點。酒店擁有453間客房，房間空間寬敞、設備齊全，而且配備露台，坐擁無敵海景及城景！酒店亦附設室內泳池、水療中心、桑拿、免費穿梭巴士等設施及服務。

東京台場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Odaiba）

房價：人均HK$708起（希爾頓特大床房）

地址：東京都港區台場1-9-1

交通：船科學館站步行13分鐘

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東京暑假酒店推介【5】東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）

東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）坐落於品川，離品川站僅7分鐘步程，鄰近港南星野公園、品川麥克賽爾水族館等景點。酒店曾於2019年翻新，擁有194間客房，房內配備大面積景觀窗、特大床、浴缸等設施，大部分房型可容納3人入住。酒店亦設有健身室、兒童設施、3間餐廳及酒吧等。

東京品川詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental, Tokyo, an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,076起（經典雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京東京都港區港南2-16-1品川East One Tower 26-32樓

交通：品川站步行7分鐘

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東京暑假酒店推介【6】東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）於2020年開幕，坐落於潮見站旁邊，離東京站和舞濱站僅3站路程，帶小朋友去玩都很方便！酒店擁有多達605間客房，配備特大睡床、乾濕分離浴室及浴缸，一家三口入住也相當寬敞。酒店亦配備兒童遊樂場、健身室、公共浴場、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施，非常方便！

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

房價：人均HK$506起（高級特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都江東區潮見2-8-16

交通：潮見站步行2分鐘

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東京暑假酒店推介【7】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備，非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$1,144起（高級特大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：東京都中央區築地4-7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

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東京暑假酒店推介【8】三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）於2018年開幕，鄰近車站、日本橋、丸之內及多家百貨公司，地理位置優越！酒店配備264間客房，最多可容納3位成人及1位小童入住，更提供兒童設施，適合一家四口的旅行！酒店亦設有日式大浴場、餐廳及酒吧。

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）

房價：人均HK$723起（高級大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區日本橋室町3-4-4

交通：三越前站步行2分鐘

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東京暑假酒店推介【9】東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）於2022年開業，坐落在銀座/築地，附近有哥斯拉雕像、日比谷公園及多家百貨公司，帶小朋友出行觀光十分方便。酒店於2019年開幕，共有121間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室，一家三口入住一不會擁擠。酒店亦設有餐廳、酒吧及洗衣間。

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）

房價：人均HK$715起（標準雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-2-11

交通：日比谷站步行7分鐘

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東京暑假酒店推介【10】東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）位處多條鐵路線交匯的上野車站附近，交通方便。酒店客房方面，主打文青現代風，空間相對比較寬敞，標準雙床房面積約24平方米，可提供加嬰兒床，適合一家三口入住！客房的智能電視更附設串流媒體服務，可以在房間內觀看Netflix、YouTube等娛樂！酒店亦附設健身室、餐廳、咖啡室等設施。

東京上野諾加酒店（Nohga Hotel Ueno）

房價：人均HK$590起（雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：JR上野站步行5分鐘

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東京暑假酒店推介【11】The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）於2019年開幕，鄰近新橋、日比谷公園、哥斯拉雕像及銀座，來往車站亦只需步行2分鐘，地理位置優越。酒店提供255間客房，房間內設有乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、大面積景觀窗等，可容納2位成人及1位小童入住。酒店另設健身室、餐廳及洗衣間等設施。

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）

房價：人均HK$1,018起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都港區新橋1-1-13

交通：內幸町站步行2分鐘

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東京暑假酒店推介【12】格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）於2023年開業，鄰近車站之餘，附近更有各式各樣的食肆及商場，非常方便！酒店共有102間房，房間隔音好，空間感十足，可以打開2個行李箱，電視也可以看Youtube，廁所也有做乾濕分離。酒店亦設有溫泉浴池、桑拿房、Spa、餐廳及酒吧。

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HK$759起（雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座7-2-18

交通：JR新橋站步行8分鐘

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東京暑假酒店推介【13】東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）於2023年開幕，坐落在建築的39至47層，設計華貴雅緻、景觀開揚，酒店客房均擁有大面積景觀窗，在客房內都可將東京天際線壯麗景緻盡收眼底，部分房間更配備景觀大浴缸，超打卡able！酒店亦設有健身室、Spa、酒吧及3家餐廳，更提供兒童餐及兒童設施！

東京泛太平洋驪星酒店（Bellustar Tokyo, A Pan Pacific Hotel）

房價：人均HK$2,038起（尊貴單間客房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行1分鐘

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東京暑假酒店推介【14】東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）位於新宿中央公園旁邊，鄰近車站及多家百貨公司，吃喝玩樂一應俱全！酒店於2020年開業，共有143間客房，房間配備深泡式浴缸，擁有奢華的家電、用品及兒童設施，空間寬敞舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧，更提供免費自行車租借服務！

東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ,an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,066起（標準雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都新宿區西新宿3-4-7

交通：都廳前站步行10分鐘

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東京暑假酒店推介【15】MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）距離新宿御苑、代代木公園、東京玩具美術館、新宿中央公園等都不用15分鐘車程，地理位置優越！酒店擁有40間公寓式客房，內有完備的廚房、客廳、乾濕分離浴室等，環境舒適，適合兩大兩小的家庭入住。

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

房價：人均HK$650起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都新宿區西新宿3-3-11

交通：都廳前站步行10分鐘

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東京暑假酒店推介【16】東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）

東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）於2023年開業，坐落在東京千代田區，鄰近哥斯拉雕像、日比谷公園、銀座等景點，一家人吃喝玩樂都很便利。酒店共有178間客房，配備特大睡床、採光窗、小浴缸等設施。酒店亦設有健身室、餐廳及咖啡室，小童更可享免費早餐！

東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）

房價：人均HK$872起（高級特大床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都千代田區內幸町1-5-2

交通：內幸町站步行4分鐘

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東京暑假酒店推介【17】東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）

東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）於2020年開幕，步行3分鐘即達銀座及歌舞伎座，逛街超方便！酒店擁有296間客房，房間配備特大雙人床、大面積景觀窗及浴缸等設施，頂樓的高級特大床房更可容納2位成人及1位小童入住，空間十分寬敞！酒店亦配備健身室、酒吧及餐廳，酒店亦有提供兒童餐及兒童設施。

東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）

房價：人均HK$2,464起（頂樓高級特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-14-7

交通：築地市場站步行10分鐘

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