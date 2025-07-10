日本機場新規定｜尿袋千萬別放一位置　隨時罰100萬！附5登機貼士

日本機場新規定｜繼上個月中國民航局針對行動電源實施新規定後，日本國土交通省亦宣布，對行動電源（尿袋）及部分無線電器實行嚴格的航空管制，禁止旅客上機時把行動電源放在飛機的一個位置，否則有機會被拒絕登機或觸犯法例，隨時罰款100萬日圓（5.3萬港元）。如果大家準備出發到日本，以下新規定及出發小貼士，就記得留意了！



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日本機場新規定｜行動電源必須放在可見的地方

近年行動電源過熱，導致在飛機上引發火災的事件頻頻發生，令不少地方都開始對行動電源作出嚴格管制。繼上個月中國民航局禁止旅客攜帶沒有3C標識的行動電源登機後，日本國土交通省亦於7月8日宣布，禁止旅客託運行動電源，且作為手提行李登機時，亦不能放在飛機的行李架上。此外，旅客上機時亦必須隨身攜帶，否則有機會被拒絕登機及觸犯法例。

除了不可放在行李架上，日本航空局亦明確規定，旅客要將行動電源放在隨時可看得見的地方，例如座位前方的置物袋、餐桌或膝上。如要使用行動電源為電子產品充電，或從飛機內的電源為行動電源充電時，都必須在可見的範圍內進行；即使不使用亦要隨身保管，以確保一但發生事故時，可第一時間發現，給予機組人員足夠的應對時間。

日本國土交通省新規定，旅客不可將行動電源放在行李架上。（日本國土交通省）

日本機場鋰電池容量限制一覽：

100Wh以下：每人最多可攜帶10個

100Wh至160Wh：每人最多2個

160Wh以上：全面禁止上機



準備赴日的旅客，除了要記得新規例，也要謹記以下對鋰電池的管制，出發前Check清楚！

日本機場新規定｜出發前5大小貼士

日本機場新規定｜1. 不可拆除的鋰電池電器禁止上機

根據日本《航空法》，若該電器所用的鋰電池不可折卸，例如無線捲髮棒、電鬚刨等，無論手提還是託運，都一律禁止上機。

日本機場新規定｜2. 可折卸的電器需與電池分開攜帶

可折卸的電器則可登機，但需要將電池與本體分開攜帶，並以膠帶封住電池端子，或放入專用保護盒中，避免與其他金屬物品接觸導致短路。

日本機場新規定｜3. 禁止託運任何鋰電池電器

另外，也要注意託運行李內有沒有鋰電池裝置，例如手提電腦、電鬚刨、電子煙、行動電源與備用電池，這些都不能託運。

手提電腦、電鬚刨、電子煙、行動電源與備用電池，這些都不能託運。（日本山形機場官方網站）

日本機場新規定｜4. 備用電池需獨立包裝

相機電池、手提電腦等裝置的備用電池，必須獨立放置及包裝，且不能讓電池的金屬端子外露。建議在該品物貼上絕緣膠帶，或使用電池保護盒裝好。

日本機場新規定｜5. 出發前留意航空公司規定

部份航空公司對行動電源的限制更加嚴格，故此，出發前應先查閱該航空公司的規定，以及提前準備透明膠袋，獨立包裝所有備用電池。另外，亦建議在通過機場安檢時，主動出示所攜帶的備用電池。

日本機場新規定｜最高可罰款100萬日圓

根據日本《航空法》，若然所攜帶的行動電源違反規定，最高可處2年以下有期徒刑，或罰款100萬日圓（約5.3萬港元）。

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