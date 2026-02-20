日本機場最新規定｜4月機艙擬禁用尿袋　5大登機貼士港人旅行必知

日本機場新規定｜準備去日本賞櫻的港人請注意！據日本媒體報道，國土交通省擬於4月起落實新的行動電源（尿袋）航空管制措施，將禁止旅客於飛機上使用行動電源，並限制隨身攜數量。



目前日本已明確規定行動電源不可託運，若拒絕遵守航空法，違例者隨時面臨100萬日圓（5.3萬港元）罰款或被拒登機。出發前請務必留意以下日本機場規定與5大登機小貼士，確保行程順利！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本機場新規定｜4月將禁止航班機艙內使用行動電源

近年行動電源過熱，導致在飛機上引發火災的事件頻頻發生，令不少地方都開始對行動電源作出嚴格管制。根據日本《讀賣新聞》報道，日本國土交通省計劃於4月起實施更嚴格的航空管制。將修訂的《航空法》標準，禁止航班機艙內使用行動電源，並擬限制隨身攜帶設備的數量為2個，具體細則仍待正式公布。

目前日本航空法規嚴禁旅客託運行動電源。行動電源攜帶上機後，亦不得將其放置於頭頂行李架內。根據日本航空局規定，旅客必須將行動電源置於視線範圍內，例如座位前方置物袋、餐桌或膝上。若違反相關規定，旅客不僅可能被拒絕登機，更有機會面臨法律檢控。

日本國土交通省新規定，旅客不可將行動電源放在行李架上。（日本國土交通省）

除了禁止將行動電源放入託運行李的新規定外，許多航空公司現在也要求行動電源必須具備清晰的Wh（瓦時）標示，否則可能無法帶上飛機。根據國土交通省的規定，電子設備鋰電池之容量設有嚴格限制，具體標準如下：

100Wh至160Wh：每人最多2個

160Wh以上：全面禁止上機



日本機場規定｜出發前5大小貼士

準備赴日的旅客，除了要留意4月將落實的新規例，也要謹記以下5大小貼士，出發前Check清楚！

日本機場規定｜1. 不可拆除的鋰電池電器禁止上機

根據日本《航空法》，若該電器所用的鋰電池不可折卸，例如無線捲髮棒、電鬚刨等，無論手提還是託運，都一律禁止上機。

日本機場規定｜2. 可折卸的電器需與電池分開攜帶

可折卸的電器則可登機，但需要將電池與本體分開攜帶，並以膠帶封住電池端子，或放入專用保護盒中，避免與其他金屬物品接觸導致短路。

日本機場規定｜3. 禁止託運任何鋰電池電器

另外，也要注意託運行李內有沒有鋰電池裝置，例如手提電腦、電鬚刨、電子煙、行動電源與備用電池，這些都不能託運。

手提電腦、電鬚刨、電子煙、行動電源與備用電池，這些都不能託運。（日本山形機場官方網站）

日本機場規定｜4. 備用電池需獨立包裝

相機電池、手提電腦等裝置的備用電池，必須獨立放置及包裝，且不能讓電池的金屬端子外露。建議在該品物貼上絕緣膠帶，或使用電池保護盒裝好。

日本機場規定｜5. 出發前留意航空公司規定

部份航空公司對行動電源的限制更加嚴格，故此，出發前應先查閱該航空公司的規定，以及提前準備透明膠袋，獨立包裝所有備用電池。另外，亦建議在通過機場安檢時，主動出示所攜帶的備用電池。

日本機場規定｜最高可罰款100萬日圓

根據日本《航空法》，若然所攜帶的行動電源違反規定，最高可處2年以下有期徒刑，或罰款100萬日圓（約5.3萬港元）。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略