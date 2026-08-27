深圳夏日玩水攻略｜24大絕美沙灘打卡玻璃海與小古巴　附出行路線

深圳24個海邊沙灘。



陽光、沙灘、海浪……深圳，屬於夏日的濱海之城。本次分享海灘攻略、出行路線，計劃去沙灘看海的朋友，看！過！來！一起出發過夏天。

1. 玫瑰海岸

玫瑰海岸，作為深圳老牌的攝影基地之一，很多人的海邊婚紗大片就是在這拍的。因為有門票限制，海灘的遊客不算多。玫瑰海岸的沙灘厚實而細軟，還有一些用來拍照的裝潢，還蠻出片的。

出行方式：

①自駕導航：玫瑰海岸文化旅遊度假區

②公共交通：乘坐地鐵2／8號線到大梅沙站B口，在海濱公園隧道口換乘M362路公交至玫瑰海岸站

入場費用：成人50元／人，兒童／長者25元／人（人民幣，下同）

開放時間：周一至周五 7:00—20:00，周六至周日 7:00—22:00

TIPS：自駕前往無需預約



2. 南澳第一沙灘

在南澳第一沙灘，有着一整排的彩色房子，被很多人稱為「深圳小古巴」。藍寶石一般的海，望不到盡頭。

沙灘細軟，赤腳踩在上面走也是舒服的。附近民宿和餐廳也比較多，晚餐可以選在這裏，品嚐一頓海鮮大餐。

出行方式：

①自駕導航：南澳第一沙灘

②公共交通：市區乘坐E11路公交至南澳辦事處，下車後步行438米。

入場費用：免費

開放時間：08:00-18:00

遊玩推介：水上項目、吃海鮮餐

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



3. 桔釣沙

桔釣沙位於深圳大鵬楊梅坑地區，沙粒細白，因其清澈透明的海水而被稱為「玻璃海」。沙灘上有很多遊玩項目，旁邊是浪騎遊艇會，感興趣的朋友還可以嘗試遊艇出海。

出行方式：

①自駕導航：桔釣沙地面停車場

②公共交通：市區乘坐E11路公交車至南澳月亮灣，換乘M274到桔釣沙站。

入場費用：免費

開放時間：8:00-18:00（17:00停止入場）

主要景點：桔釣沙沙灘、藍色彎道、室外小火車、遊艇會

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



4. 海貝灣

海貝灣位於大鵬新區南澳半島，有着3.5公里的濱海綠道。這裏也是大鵬的民宿聚集地，許多藍白色的房子沿海而建，還有沿海的公路，延綿的海岸線、細白的沙灘都令人流連不已。

出行方式：

①自駕導航：海貝灣沙灘

②公共交通：市區乘坐E11路公交車至上下企沙站，步行561米

入場費用：免費

開放時間：08:00-19:00

遊玩項目：露營、燒烤、潛水

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



5. 東涌沙灘

深圳東涌沙灘，其位於龍崗區南澳東涌村，被世界地理雜誌評為中國最美十大海岸線之一。

東涌沙灘的門票為30元，在這裏可以解鎖多種海邊玩法，露營、釣魚、趕海、衝浪、漿板……還可以嘗試徒步東西衝海岸線。

出行方式：

①自駕導航：東涌沙灘

②公共交通：市區乘坐E11到大鵬中心①站，換乘M231至東涌沙灘站

入場費用：30元

開放時間：8:00-19:00（18:30停止檢票）

遊玩項目：徒步、衝浪、帳篷露營

遊玩推薦：東涌沙灘、穿鼻岩、東涌紅樹林濕地公園、大排頭

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



6. 西涌沙灘

西涌海灘是深圳最長的海灘，相比於大梅沙、小梅沙等熱門海灘，西涌海灘遊客較少，且海域寬廣。

西涌有4個沙灘入口，其中1、3號沙灘適合游泳，2號視野開闊，適合拍照和開展拓展運動，4號沙灘適合衝浪。附近還有免費開放的天文台，登上濱海棧道，收穫更廣闊的視野。

出行方式：

①自駕導航：深圳西涌景區

②公共交通：市區乘坐E11到南澳月亮灣站，換乘M232路公交到西涌2號沙灘。

入場費用：成人28元／兒童14元，現場購票

開放時間：08:30-20:00（不同沙灘開園時間不同）

遊玩項目：遊艇，皮划艇，槳板，潛水等，露營基地，燒烤

遊玩推薦：深圳天文台

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



7. 小梅沙

小梅沙海濱公園約19.38萬平米，三面環山，沙灘細膩柔軟，看海踩水都很合適。

小梅沙海濱公園約19.38萬平米，三面環山。（ShenzhenLOOK提供）

另外，這裏還毗鄰小梅沙疊翠湖郊野公園，是鹽田半山公園帶上的「最美節點」之一。踏浪戲水之餘，也能在此感受山林的自然野趣。

出行方式：建議乘坐公共交通，地鐵8號線小梅沙站A口

入場費用：成人元50；長者／兒童30元

入園注意：需至少提前1天預約

周邊遊玩：小梅沙善翠湖郊野公園、小梅沙海洋世界



8. 官湖村沙灘

官湖村沙灘，擁有4.5公里的黃金海岸線，海水也是清澈見底。海灘邊的小漁村官湖村，曾被稱為「小鎌倉」。

官湖村沙灘邊的小漁村官湖村，曾被稱為「小鎌倉」。（ShenzhenLOOK提供）

村子裏還有許多家風格迥異的民宿，彩色房子聚集，路的盡頭就是大海，文藝且浪漫，氛圍也輕鬆，蠻適合度假的。

出行方式：

①自駕導航：官湖停車場

②公共交通：市區乘坐E11到葵涌中心站，打車5.4公里。

入場費用：免費

開放時間：7:00-21:00（21:00停止入場）

周邊遊玩：官湖村、沙魚涌

TIPS：自駕前往無需預約



9. 大梅沙海濱公園

深圳大梅沙是深圳人夏天玩沙戲水的聖地。比起從前，現在海灘沙細水清，也能更安心地下海遊玩，可以在這裏堆沙堡，玩各種水上項目。

海濱公園兩頭有水上棧道，可以觀賞到遼闊海景。

出行方式：

①自駕導航：奧特萊斯購物村地面停車場

②公共交通：地鐵8號線大梅沙B口，仍需步行857米

入場費用：免費

開放時間：07:00-23:00

遊玩推薦：游泳、堆沙雕、水上項目

周邊遊玩：大梅沙8號倉



10. 金沙灣

金沙灣與香港九龍半島隔海相望，擁有長達3公里的沙灘黃金海岸，沙質細軟，還有泳清澈海水的泳區，遊客可以在這裏免費下海游泳。

附近還有適合帶小孩放電的鵬飛公園，有3層樓高的空中走廊、12米高巨型城堡滑梯和旋轉滑梯等遊樂設施。

出行方式：

①自駕導航：金沙灣沙灘

②公共交通：地鐵8號線到蓮塘口岸D，廣嶺乘坐E11到大鵬中心①，換乘M583線到金沙灣

入場費用：免費

開放時間：08:00-18:00

周邊遊玩：鵬飛公園（大型兒童公園）、金沙灣國際樂園

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



11. 背仔角沙灘

背仔角沙灘位於小梅沙以東約3公里處，是深圳東部最乾淨遼闊的海灘之一。

除棧道與燈塔之外，還有一片被稱為玻璃海的野生海灘可以打卡。海灘保留着大塊礁石，有洶湧的浪漫，看海之餘也要留心自身的安全。

出行方式：

①自駕導航：背仔角沙灘停車場

②公共交通：地鐵8號線蓮塘站D口，在廣嶺公交站乘坐E26路到溪涌鹽村，再打車4公里

入場費用：免費

出行建議：

①此海域未經完整開發，到達沙灘需攀爬陡坡，比較危險，不建議老人小孩前往

②風大浪急，日落後不建議前往

遊玩推薦：背仔角燈塔、鹽田棧道



12. 溪涌度假村

溪涌度假村擁有一片較為小眾的海灘，600多米長的海水浴場環抱着度假村，可以露營曬太陽、和搭帳篷燒烤，還蠻適合選作家庭出遊的目的地。這裏的沙灘尤為細軟，水質優良，是進行海邊活動的一個理想地點。

出行方式：

① 自駕導航：溪涌度假村

②公共交通：地鐵8號線到蓮塘站D口，在廣嶺公交站乘坐E26路到溪涌鹽村

入場費用：成人20元（露營另算），140cm以下兒童／60歲以上長者免費

開放時間：9:00-19:00

遊玩項目：帆船、摩托艇、遊艇、潛水。

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



13. 壩光沙灘

壩光村位於葵涌街道東部，擁有國內唯一的古銀葉樹園和數百年曆史的傳統客家村落——鹽灶古村。

壩光沙灘距離壩光樹林幾百米，可以看到綿延13公里的海岸線。（ShenzhenLOOK提供）

距離壩光樹林幾百米，便可以看到綿延13公里的海岸線。這裏由於地理因素，灘淺而相對封閉且原始，遊客也相對較少。

出行方式：建議自駕，導航至壩光野沙灘停車點

入場費用：免費

開放時間：07:00-19:00

周邊遊玩：鹽灶古村、白沙灣公園、古銀葉樹群。

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



14. 較場尾海灘

作為深圳唯一擁有海岸線的村子，較場尾有幾百家民宿，因而有更濃厚的生活氣息，被稱作「深圳鼓浪嶼」。

白天在街邊曬太陽、去海邊踏浪，在這裏的一整天，都是悠悠的島嶼心情。

出行方式：

①自駕導航：較場尾海灘

②公共交通：市區乘坐E11大鵬假日專線至大鵬中心①站，大鵬中心②站換乘公交到大鵬所城站，步行547米

入場費用：免費

開放時間：06:00-22:00

周邊遊玩：大鵬所城、東山寺

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



15. 沙魚涌海灘

沙魚涌沙灘就在官湖沙灘的西邊，整個漁村兩面臨山，一向臨海。改造後沙魚涌村，將客家古村文化和濱海生態旅遊相融合，不僅可以玩沙看海，還可以逛客家古村落。

出行方式：

① 自駕導航：沙魚涌景區停車場

② 公共交通：乘坐公交車至沙魚涌站，旁邊就是沙魚涌景區停車場

入場費用：成人票20元起、兒童／老人票10元起

主要景點：官湖村、客家古村

開放時間：07:00-19:00

TIPS：自駕前往無需預約



16. 大澳灣海灘

深圳大澳灣，位於大鵬金沙大道，是深圳小眾寶藏沙灘，免費入場。另外，大澳灣是海上運動基地，如皮划艇、槳板、摩托艇、快艇、遊艇、帆船、潛水等，以及更多拓展活動。

大澳灣是海上運動基地，可提供很多海上活動。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：

①自駕導航：大澳灣（直達沙灘入口）

②公共交通：市區乘坐E11至王母圍公交站，在大鵬烈士陵園換成M583線至大澳灣公交站

入場費用：免費

開放時間：09:00-18:00

遊玩項目：各類水上項目

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



17. 藍寶石沙灘

藍寶石海灘位於南澳月亮灣廣場，沙灘雖小但水質清澈透明，適合浮潛。天氣好的時候站在步道上，就可以眺望到遼闊的海面，這裏也是看海上日落的好去處。

出行方式：

①自駕導航：南澳藍寶石沙灘

②公共交通：乘坐E11路公交至上下企沙站→步行666m

入場費用：免費

開放時間：08:00-18:00

周邊遊玩：月亮灣廣場

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



18. 楊梅坑海灘

作為一處溪谷，楊梅坑的海水乾淨，沙灘潔白，還有着海蝕地貌和岩石景觀都十分壯觀，是不少驢友們露營玩水的首選。同時，楊梅坑附近還有美食一條街，遊玩後用餐也很方便。

楊梅坑海灘的海水乾淨，沙灘潔白，還有着海蝕地貌和岩石景觀都十分壯觀。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：

①自駕導航：楊梅坑停車場

②公共交通：市區乘坐E11路公交至南澳月亮灣站，換乘M274公交車至楊梅坑站

入場費用：免費

注意事項：附近海風較大，需注意安全

主要景點：礁石、沙灘

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



19. 鹿嘴山莊

鹿嘴山莊位於深圳大鵬半島南澳楊梅坑片區，也是周星馳電影《美人魚》的拍攝地。鹿嘴山莊左邊是一覽無餘的大海，右邊是綿綿的大鵬山脈。

鹿嘴山莊是周星馳電影《美人魚》的拍攝地。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：

①自駕導航：鹿嘴山莊不允許開車進入，自駕需把車輛停在楊梅坑停車場。

②公共交通：市區乘坐E11路公交至南澳月亮灣站，換乘M274公交車至楊梅坑站，換乘快艇或觀光車抵達鹿嘴山莊沙灘。

入場費用：免費

開放時間：8:00-18:00（16:00停止入園），具體以景區當日實際公示訊息為準

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



20. 白沙灣公園

位於深圳大鵬壩光的白沙灣公園，三面環山，擁有依山畔海景觀，以及長達1.2公里多的海岸線。這裏的沙灘也是一個天然的山海觀景點，可以在這裏露營，趕海， 釣魚等等。

白沙灣公園三面環山，擁有依山畔海景觀，以及長達1.2公里多的海岸線。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：①自駕導航 - 白沙灣公園（公園內有免費停車場）

②公共交通 - 乘坐公交M438到壩光展廳

入場費用：免費

主要景點：露營、趕海、釣魚

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



21. 大鹿灣

大鹿港，又稱大鹿灣，位於深圳南澳，背靠紅花嶺，兩側是柚柑灣和黑岩角。大鹿灣有一大一小兩個海灘，是一個未開發的戶外天堂，可以看到非常原始的海灘和珊瑚礁。

大鹿灣有一大一小兩個海灘，可以看到非常原始的海灘和珊瑚礁。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：無公交直達，建議自駕，導航至鵝公古村，仍需徒步4公里。

入場費用：免費

開放時間：全天

出行建議：此海域未經完整開發，到達沙灘需攀爬陡坡，比較危險，不建議老人小孩前往

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



22. 柚柑灣沙灘

柚柑灣，因擁有大片的柚柑樹而得名，坐落在深圳第二高峰七娘山下。柚柑灣面朝西邊，日暮時間，沙灘便是觀日落的最佳景點。沿着海灘一路探索，還能發現一條沿海的森林棧道。

柚柑灣沙灘沿着海灘一路探索，還能發現一條沿海的森林棧道。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：建議自駕前往，定位至柚柑灣度假村

入場須知：入住酒店前往

主要景點：森林棧道、日落沙灘

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



23. 鵝公灣

鵝公灣位於南澳半島。漫長的海岸線上，沙灘、島嶼、礁石、海蝕岩等海積海蝕地貌發育齊全，是十分經典的海岸線穿越線路，也吸引了一些徒步愛好者前往。

鵝公灣海岸線上沙灘、島嶼、礁石、海蝕岩等海積海蝕地貌發育齊全。（ShenzhenLOOK提供）

出行方式：建議自駕，定位鵝公灣

入場費用：免費

遊玩推薦：徒步、看海

出行建議：此海域未經完整開發，到達沙灘需攀爬陡坡，比較危險，不建議老人小孩前往

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



24. 花海間沙灘

花海間沙灘是大鵬古城附近的一片小型沙灘。海岸線石頭為主，石頭下有小螃蟹、各種小螺、貝殼，退潮時很多人會來這裏趕海。

花海間沙灘上資源豐富，退潮時很多人會來這裏趕海（shenzhenLOOK提供）

出行方式：

①自駕前往：定位至花海間沙灘

②公共交通：在市區乘坐E11總站到大鵬中心公交站①，換乘轉M471到「核電站」下車入場費用：免費

遊玩推薦：趕海、露營

TIPS：雙休日＆法定節假日，自駕前往大鵬半島需預約通行



更多出行建議：

①如遇極端天氣，景區可能會暫停開放，大家出行前可查詢官方通告

②出行建議裝備：礦泉水、墨鏡、充電寶、花露水、帽子、雨傘、防曬裝備

③玩樂設施價格僅供參考，請以現場商家收費為主

