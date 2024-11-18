深圳大鵬新區酒店10間｜希臘度假風／海景／泳池／人均$197起

深圳大鵬新區酒店｜長假期想旅行度假，又不想花太多錢，不妨去深圳大鵬新區訂一間酒店／民宿，歎著靚景寫意地休息幾天都不錯！今次《香港01》好食玩飛就會帶大家去深灣大鵬新區，當地被「中國最美的八大海岸」金沙灣包圍，景致怡人，非常適合度假！



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深圳大鵬新區酒店推介【1】深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）是坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造的度假酒店。酒店設計帶有東南亞式風情，大部分客房都面向海景，更設有露台，讓你可以沉醉於大自然之中！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均HKD$405起（豪華園景大床房；包入住飲品及活動門票）

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：惠陽站車程45分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【2】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

房價：人均HKD$226起（G棟·閑時園景大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【3】深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）位於深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷，酒店樓下就是沙灘，客房的觀海效果更是一絕！民宿裏更有音響可以看着大海聽爵士樂，客房內的設計溫馨簡約，現代偏日式的整體建築讓人感到非常舒服，床頭部分設有各種規格的電源插座，部分客房設有海景露台。如果人數眾多，更可以選擇「包場」，最多可供10人入住！

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

房價：人均HKD$267起（日式榻榻米影院大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷二號

交通：惠陽站車程52分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【4】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。

於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

房價：人均HKD$646起（山嵐｜精緻海景陽台大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【5】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）坐落於大鵬半島南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

房價：人均HKD$135起（綻放·沙洲園景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【6】深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。

入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

房價：人均HK$262起（J棟·園景大床房J203）

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號D2棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳大鵬新區酒店推介【7】深圳麓灣國際酒店

深圳麓灣國際酒店開業於2017年，酒店內有270間客房，面積由最小的山麓景觀大床房20平方米，到最大的Mini花園別墅（三房兩廳）可達180平方米，部份客房採用複式設計。景觀方面，酒店坐落在半山能看到園景，又可以眺望金海灣海景。酒店更設有空中泳池、兒童遊樂場、KTV、棋牌室等等，非常適合度假。

深圳麓灣國際酒店

房價：每晚人均HK$197（山麓景觀大床房）

地址：深圳大鵬新區溪涌社區麓灣居8棟

交通：深圳地鐵小梅沙站，出站轉乘的士8分鐘即達

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深圳大鵬新區酒店推介【8】深圳安縵四季海景酒店（藍寶石沙灘店）(Shenzhen Aman Seasons Seascape Hotel)

深圳安縵四季海景酒店（藍寶石沙灘店）在2021年開業，提供客房70間，酒店位置靠近海邊，提供全海景客房，大部份客房陽台位置都可以看到被譽為「中國八大最美海岸之一」的金沙灣，景致怡人，而且步出酒店就可以直達沙灘。房間採用全智能酒店設備配置，語音即可控制開關空調、窗簾、燈光等等。

深圳安縵四季海景酒店（藍寶石沙灘店）

房價：每晚人均$192（一線全海景陽台大床房，包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳企沙下路1-2號

交通：惠陽站車程50分鐘即達

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深圳大鵬新區酒店推介【9】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店位於深圳東部大鵬半島東岸，獨享1公里桔釣沙天然海岸，及15萬平方米東南亞熱帶花園，為住客帶來無敵大海景及園林靚景！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台，面積由43平方米起。酒店設備完善，室外無邊際泳池、室內常温泳池、海上運動中心、佔地1200平方米的小童樂園、健身中心，絕對能滿足度假需要！而且入住任何客房都贈送MINI吧飲品及早餐。

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深圳桔釣沙萊華度假酒店

房價：每晚人均$591（豪華園景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號

交通：惠陽站車程約1小時

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深圳大鵬新區酒店推介【10】深圳六月海度假酒店(June Sea Hotel)

深圳六月海度假酒店在2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有大片玻璃面海，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店

房價：每晚人均HK$267（海景日落·榻榻米庭院雙床房）

地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區

交通：惠陽站車程48分鐘

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